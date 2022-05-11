«Тампа» в матче от вылета из Кубка Стэнли. Чемпиону не помогают даже передачи Кучерова (а его промахи – прибивают)

Мэттьюс выносит всех.
Если вы еще не знаете о том, что серия «Торонто» и «Тампы» – лучшая в первом раунде, а может и во всем Кубке Стэнли-2022 (да, досрочно), то вы либо впервые зашли на Sports.ru, либо вам только включили интернет в мае. С самого старта эти команды устраивают такую зарубу, что не оторвать глаз – о чем мы неоднократно писали.
Даже грустно, что серия потихоньку подходит к концу. Особенно грустно болельщикам и игрокам «Тампы» – уже после шестого матча «Лайтнинг», чемпион двух последних сезонов, может отправиться в отпуск. Хотя после первого периода сегодняшнего матча казалось, что будет ровно наоборот.
«Тампа» мощно начала пятую игру – с двух голов, которые разделили 52 секунды. Оба раза в ассистентах был Никита Кучеров:
Будь это серия не с «Торонто», а с кем-то другим – можно было б говорить, что игра сделана уже к 8-й минуте. Но «Лифс» за этот сезон отрастили себе характер, а за 4 матча с «Тампой» поняли, что ничем не хуже чемпиона – и могут биться на равных.
Хотя реализуй «Лайтнинг» в том же первом периоде большинство 5х3 – и даже такой соперник не смог бы вернуться в игру. Но свои моменты команда не использовала – даже Кучеров, дважды не забивший с убойной позиции.
Второй его бросок вообще едва не закончился голом выскочившего со скамейки Нюландера – Василевский подтащил. К концу первого периода «Тампа» перебросала соперника 14:4 и держала игру в своих руках.
«Это был потрясающий старт матча для нас, старт, которого мы хотели. Но когда вы получаете большинство 5-на-3 и не реализуете его – это плохое предзнаменование. Я всегда говорю, что это даже своего рода правило. Мы выглядели невероятно и могли забрать матч досрочно, если б вышли вперед со счетом 3:0. Поэтому я был разочарован тем, что мы не реализовали. Мы просто слишком расслабились и отклонились от нашего плана на игру».
Для нынешнего «Торонто» вообще не вопрос устроить камбэк с «-2». Тем более, когда столько времени впереди – можно не просто сравнять, но и сразу и вперед выйти. Пас на гол Нюландера отдавал Михеев.
«Тампа», разумеется, отыгралась – это ж «Тампа». Только вот мощный выстрел Макдоны был последним ее голом, но не последним голом матча. Решающее слово осталось за неугомонным Мэттьюсом, успевшим в этом матче мощно приложить Сергачева.
После гола усача не зря показали Кучерова – за 2,5 минуты до этого Никита мог выводить свою команду вперед, но не обыграл Кэмпбелла.
«Мы здесь, чтобы выиграть серию – уверял тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер после матча. – Сегодня мы проиграли игру; мы позволили победе ускользнуть, это наша ошибка. Но мы не упустили всю серию. Идите от игры к игре».
Безусловно, праздник продолжается. А Кучеров – все еще велик и прекрасен в своих передачах. Вот только без его голов (6 бросков в створ за вечер – 0 шайб), кажется, «Тампа» не дотянет даже до седьмого матча.
1-й раунд
- Дата проведения
- 11 мая, 02.30, «Scotiabank Arena»
- 0:1 – 6 Стэмкос (Кучеров, Палат)
- 0:2 – 7 Хедман (Киллорн, Кучеров)
- 1:2 – 24 Таварес (Джиордано, В. Нюландер)
- 2:2 – 44 Райлли (В. Нюландер, Таварес)
- 3:2 – 45 В. Нюландер (Холл, Михеев)
- 3:3 – 49 Макдона (Пол, Колтон)
- 4:3 – 54 Мэттьюс (Бантинг, Марнер)
- Вратари: Дж.Кэмпбелл 32/35 – Ан. Василевский 21/25.
Счет в серии: 3-2
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Фото: REUTERS/John E. Sokolowski
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