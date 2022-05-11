«Тампа» в матче от вылета из Кубка Стэнли. Чемпиону не помогают даже передачи Кучерова (а его промахи – прибивают)

Мэттьюс выносит всех.

Если вы еще не знаете о том, что серия «Торонто» и «Тампы» – лучшая в первом раунде, а может и во всем Кубке Стэнли-2022 (да, досрочно), то вы либо впервые зашли на Sports.ru, либо вам только включили интернет в мае. С самого старта эти команды устраивают такую зарубу, что не оторвать глаз – о чем мы неоднократно писали.

Даже грустно, что серия потихоньку подходит к концу. Особенно грустно болельщикам и игрокам «Тампы» – уже после шестого матча «Лайтнинг», чемпион двух последних сезонов, может отправиться в отпуск. Хотя после первого периода сегодняшнего матча казалось, что будет ровно наоборот.

«Тампа» мощно начала пятую игру – с двух голов, которые разделили 52 секунды. Оба раза в ассистентах был Никита Кучеров:

Будь это серия не с «Торонто», а с кем-то другим – можно было б говорить, что игра сделана уже к 8-й минуте. Но «Лифс» за этот сезон отрастили себе характер, а за 4 матча с «Тампой» поняли, что ничем не хуже чемпиона – и могут биться на равных.

Хотя реализуй «Лайтнинг» в том же первом периоде большинство 5х3 – и даже такой соперник не смог бы вернуться в игру. Но свои моменты команда не использовала – даже Кучеров, дважды не забивший с убойной позиции.

Второй его бросок вообще едва не закончился голом выскочившего со скамейки Нюландера – Василевский подтащил. К концу первого периода «Тампа» перебросала соперника 14:4 и держала игру в своих руках.

«Это был потрясающий старт матча для нас, старт, которого мы хотели. Но когда вы получаете большинство 5-на-3 и не реализуете его – это плохое предзнаменование. Я всегда говорю, что это даже своего рода правило. Мы выглядели невероятно и могли забрать матч досрочно, если б вышли вперед со счетом 3:0. Поэтому я был разочарован тем, что мы не реализовали. Мы просто слишком расслабились и отклонились от нашего плана на игру».

Для нынешнего «Торонто» вообще не вопрос устроить камбэк с «-2». Тем более, когда столько времени впереди – можно не просто сравнять, но и сразу и вперед выйти. Пас на гол Нюландера отдавал Михеев.

«Тампа», разумеется, отыгралась – это ж «Тампа». Только вот мощный выстрел Макдоны был последним ее голом, но не последним голом матча. Решающее слово осталось за неугомонным Мэттьюсом, успевшим в этом матче мощно приложить Сергачева.

После гола усача не зря показали Кучерова – за 2,5 минуты до этого Никита мог выводить свою команду вперед, но не обыграл Кэмпбелла.

«Мы здесь, чтобы выиграть серию – уверял тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер после матча. – Сегодня мы проиграли игру; мы позволили победе ускользнуть, это наша ошибка. Но мы не упустили всю серию. Идите от игры к игре».

Безусловно, праздник продолжается. А Кучеров – все еще велик и прекрасен в своих передачах. Вот только без его голов (6 бросков в створ за вечер – 0 шайб), кажется, «Тампа» не дотянет даже до седьмого матча.

1-й раунд

Счет в серии: 3-2

Фото: REUTERS/John E. Sokolowski