Новый рекорд Капризова: первым в истории «Миннесоты» забросил 3 шайбы в матче плей-офф. Но на его хет-трик не хватило кепок

Гений!

Серия «Миннесоты» и «Сент-Луиса» набирает обороты – счет равный после двух матчей, а кто пройдет во второй раунд – ну вообще непонятно. Но ведь за это мы и любим хоккей?

«Миннесота» очнулась после первого матча, в котором уперлась в Вилле Хуссо и не забила ничего. Сегодня – пять голов, еще один в пустые ворота, еще один отменили судьи. Очень помогло большинство: забросили две шайбы и нашли адекватный ответ на какое-то совсем уж смертоносное большинство «Блюз» (они, кстати, опять забили при розыгрыше лишнего).

При этом нельзя сказать, что «Сент-Луис» провалился и упустил матч – со своей стороны игроки достаточно создавали, а одна статмодель даже насчитала двукратный перевес по опасным моментам в пользу команды Тарасенко. Но визуально такую большую разницу отметить было гораздо сложнее.

Козырем «Миннесоты», как и в регулярке, стала отличная реализация своих моментов – за нее сегодня отвечали Эрикссон Эк и Кирилл Капризов. У шведа вообще получилась довольно грустная концовка игры: он оформил хет-трик, стадион взревел, на лед полетели кепки, а потом главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби взял челлендж – и судья отменил шайбу шведского центра.

Из-за этого кепок не хватило Кириллу Капризову – он сегодня забил в большинстве, в равных составах и в пустые ворота. Этот хет-трик стал первым в плей-офф в истории «Миннесоты» – не стоит удивляться, что очередной рекорд переписал именно Капризов.

На трибунах его встретили таким плакатом – 10 из 10.

Серия переезжает в Миссури и есть ощущения, что на пятый матч команды приедут при счете 2-2 – слишком уж хороши соперники и слишком многое решают детали.

1-й раунд

Счет в серии: 1-1

Фото: REUTERS/Brad Rempel-USA TODAY Sports