У Ничушкина – лучший сезон в карьере. Сделал дубль в игре с «Калгари» и стал третьей звездой дня в НХЛ

Вэл в полном порядке.

В начале 2013 года 18-летний Валерий Ничушкин ворвался во взрослый хоккей, выдав отличный плей-офф с «Трактором» (6+3) и дойдя до финала Кубка Гагарина. Не успела КХЛ полюбоваться подрастающим талантом, как он уже смотался в НХЛ, где в дебютном сезоне набрал 34 (14+20) очка, выходя чаще всего с главными звездами команды. И казалось, он закрепился в лиге, а его «Ай эм Вал Ничушкин» в том сезоне стал клубным мемом. Все считали, что у России подрастает новый яркий бомбардир.

Но потом были проблемы с ногой и операция на бедре, из-за которых пришлось пропустить почти целый сезон. В следующем – всего 9 голов и неоправданные надежды «Далласа» на игрока, после – возвращение в Россию, где Ничушкин не то чтобы засверкал заново. Зато за эти два года в ЦСКА он явно осознал, что на одних голах хоккей не завязан и бывают команды, смысл существования которых в том, чтобы терпеть и работать.

Он явно взял этот принцип на заметку, когда возвращался в НХЛ. Снова неудачный сезон в «Далласе», нижние звенья «Колорадо» – Валерий работал. Доработался до того, что в 27 стал одним из лучших двусторонних крайних нападающих. Не только в «Эвеланш» – во всей лиге. С момента своего дебюта в НХЛ Ничушкин явно перепрофилировался – и новая роль, особенно при его габаритах, подходит игроку гораздо лучше. Он успевает себя проявить и у своих, и у чужих ворот. Более того, нынешний сезон стал самым результативным в его карьере – 19+20 за 49 игр, и еще 15 матчей впереди.

Свои 18-ю и 19-ю шайбы Ничушкин забросил этой ночью – и это были единственные голы «Колорадо» в матче с «Калгари», они и помогли победить. Оба Валерий забил в большинстве. Сначала изменил полет шайбы после броска Макара, проводящего сумасшедший сезон – кажется, там шайба даже не в клюшку Валерию попала.

Свой второй гол он тоже нашел на пятачке, но принял в нем уже более активное участие – замкнул передачу Рантанена.

За вечер у Ничушкина 2+0, «0», 4 броска, 3 хита, 2 минуты штрафа, 1 отбор и 22:25 на льду (4:02 из них – в большинстве) – это лучшее игровое время среди нападающих обеих команд, только у трех защитников айстайм больше. При этом стоит заметить, что своим дублем Валерий все же отмазался – единственную шайбу «Калгари» забросил как раз во время его удаления (оставил команду играть 3-на-5). Но это не помешало лиге назвать его третьей звездой всего игрового дня.

«Отличная победа. Уверенная победа нашей команды, – радовался тренер «Колорадо» Джаред Беднар. – Наша команда сегодня была очень предана обороне, а игра в большинстве в итоге принесла нам победу».

«Эвеланш» – первая команда в сезоне, набравшая 100 очков, и только 9-я за последние 45 лет, которая достигла этой отметки в 67 играх или меньше. Другой вопрос, что такая надежная игра всего с 1 пропущенным голом – скорее, исключение для парней, которые и сами любят в атаке побегать и сопернику дать. Но, безусловно, сейчас, за месяц до окончания регулярки, «Колорадо» выглядит машиной, и приятно, что Ничушкин – ее незаменимая деталь.

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Фото: REUTERS/Sergei Belski