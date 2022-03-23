Главный скандал дедлайна НХЛ: клубы потеряли документы Дадонова, он не может перейти в «Анахайм»

Подстава.

Дедлайн НХЛ – это ожидание громких сделок, скрип клавиатур инсайдеров и тонны бумажной работы. Часть сделок объявляют уже после официального окончания переходов – клубам важнее передать все документы по трансферу, чтобы не возникало проблем.

В этот раз на флажке объявили об обмене нападающего «Вегаса» Евгения Дадонова в «Анахайм» – за него клуб из Невады получал контракт Райана Кеслера (учитывается в LTIR, поскольку американец завершил карьеру) и Джона Мура, который в нынешнем состоянии уровень НХЛ не тянет, но его контракт в два раза меньше денег Дадонова.

Весь смысл трейда – в создании свободного места в платежке «Вегаса», у которого несколько игроков – в списке долгосрочно-травмированных, их контракты не учитываются под потолком зарплат. Но когда они поправятся – их зарплата пойдет в потолок, так что «Вегасу» нужно было свободное место. Мертвым грузом стали 5 млн Дадонова, который не играл важной роли в нападении команды, – этот контракт решили скинуть в «Анахайм»: у «Дакс» хватает места в платежке, плюс контракт Евгения истекает всего через год. За спасение «Вегас» заплатил вторым раундом драфта.

А затем начались проблемы.

С инсайдом выступил отец всех инсайдов Эллиотт Фридман: «Насколько я понимаю, в контракте Дадонова указано, что его нельзя обменивать до того, как ему не позволят предоставить список из 10 клубов, куда он отказывается переходить. Также в контракте прописано, что список на этот сезон должен быть предоставлен к 1 июля 2021 года.

Очевидно, список официально не зарегистрировали, поэтому Дадонова можно было обменять куда угодно. Нечасто, но такое случается. Самый известный из свежих примеров – Патрик Берглунд. Теперь этот вопрос рассматривают лига и профсоюз игроков. Дадонов настаивает, что список клубов был предоставлен вовремя».

Что за список? Речь про так называемый NTC-пункт в контракте игрока. Евгений включил этот пункт при подписании контракта с «Оттавой» год назад. Соответственно, при обмене в «Вегас» этот пункт остался, вот только сам клуб заявил, что ничего про эту бумагу не слышал.

NTC или no trade clause – это пункт, который сторона игрока включает в контракт с целью защитить хоккеиста от обмена в команду, в которой у него вряд ли будет мотивация играть. Существуют разные виды:

• NTC – полный запрет на обмен,

• M-NTC – частичный запрет на обмен (случай Дадонова), который включает определенное число команд.

NTC по регламенту НХЛ заполняется сразу после подписания контракта и перед стартом рынка свободных агентов (обычно это 1 июля). В случае Дадонова день подписания контракта – это октябрь 2020-го, когда из-за ковида были сдвинуты рынок свободных агентов и драфт. Ни «Вегас», ни «Анахайм» об этом пункте не знали – сторона игрока настаивает на том, что список был оформлен правильно, подан вовремя и «Анахайм» был в списке команд, куда Дадонов ехать не собирается.

Таким образом, Дадонова просто нельзя было обменять – к делу подключился профсоюз игроков НХЛ. Как сообщает инсайдер Джесси Грейнджер, этот трейд, скорее всего, будет аннулирован, что ставит «Вегас» в тяжелейшее положение из-за ситуации с платежкой.

Но куда пропала бумага? Вопросы стоит задавать руководству «Оттавы» – бывшему клубу Дадонова, который обменял Евгения в «Вегас» в июле прошлого года. По информации все того же Грейнджера, сторона игрока предоставила NTC-список менеджменту 30 июня (дедлайн по регламенту – 1 июля), а обмен в «Вегас» состоялся только 28 июля. Получается, что история выглядит примерно так: при обмене Дадонова «Оттава» не передала утвержденный NTC-список «Вегасу» и в результате сорвала трейд в «Анахайм».

«Вегас» утверждает, что не знал об NTC в контракте Дадонова – это странно, поскольку информация есть даже на общедоступном CapFriendly, но остается шанс, что клуб из Города Грехов тоже пострадал от непрофессионализма коллег.

Дело в том, что если сторона игрока не предоставляет NTC-список до 1 июля, то пункт в контракте считается аннулированным – таким образом, если «Оттава» действительно не уведомила «Вегас» об активном NTC (который, по словам агента, Дадонов подал вовремя), то «рыцари» могли посчитать этот пункт в контракте россиянина аннулированным.

Похожая история была с Патриком Берглундом: перед сезоном-2017/18 швед подписал пятилетнее продление с «Сент-Луисом» на общую сумму больше 20 млн долларов. В соглашении был тот самый пункт NTC, но он действовал только первый год, а на второй и третий год превращался в M-NTC как у Дадонова. То есть перед первым годом нового соглашения Берглунду не нужно было передавать список клубу 1 июля, перед вторым и третьим – нужно.

1 июля «Сент-Луис» обменял его в «Баффало» – как раз потому, что швед не предоставил NTC-список вовремя. Игрок после этого завершил карьеру – по сути, просто сбежал из «Баффало», который не мог ему даже дозвониться и добровольно отказался от примерно 13 млн долларов за оставшуюся часть контракта.

У Дадонова все иначе – пока все выглядит так, что сторона игрока действовала в соответствии с регламентом лиги, а проблемы начались из-за фэйла на клубном уровне. В то, что «Оттава» действительно могла потерять важную бумажку, вполне можно поверить – у команды очень своеобразный владелец, один из самых маленьких фронт-офисов в НХЛ и экономия даже на скаутах.

Теперь «Вегас» сможет обменять Дадонова только летом – ведь трейд, скорее всего, будет аннулирован. В LTIR «Вегаса» сейчас находятся Марк Стоун и Алек Мартинес – как утверждает The Athletic, свободного места в платежке «Вегаса» на обоих не хватит. При этом после трейда и активации контракта Джека Айкела клуб балансирует на грани плей-офф – в команде хватает травмированных игроков, среди них и основной голкипер Робин Ленер. Если дела не наладятся, «Вегас» просто провалит сезон. И велика вероятность, что потерянная бумажка сыграет в этом свою роль.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Claus Andersen; East News/Ethan Miller/Getty AFP