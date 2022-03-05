Капризов – лучший русский бомбардир НХЛ: набрал 2+1 с «Баффало» и оторвался от Овечкина

Выше Кирилла только 4 игрока.

Новости из почти родного для Кузбасса (за последние два сезона) штата Миннесота: все плохо. У команды 2 победы в 9 последних играх, 47 пропущенных (!) за 10 матчей, в дивизионе уже поджимают «Даллас» (4 победы в 5 матчах) и не так далеко «Нэшвилл». Шанс скатиться в зону уайлд-кард и нарваться на тавтологию (уайлд-кард «Уайлд») высок – да и претендентов на последние пару мест в плей-офф на Западе хватает.

Впрочем, нас интересует совершенно другое: Кирилл Капризов четыре матча подряд с очками – и этой ночью, с «Баффало», он выдал самую результативную игру с середины февраля, набрав 2+1. В первом периоде Кирилл отдал Хартману шайбу под бросок в касание.

Обе своих шайбы Капризов забросил в третьем периоде. Сначала броском из офиса Овечкина реализовал большинство – и вывел «Уайлд» вперед.

А за 31 секунду до окончания основного времени – уже при снятом «Миннесотой» вратаре – бросил в касание почти от синей и попал. Но его команде нужна была еще одна шайба.

«Миннесота» уступила, но Капризов увеличил количество набранных очков в сезоне до 68 (26+42) за 56 матчей. Он главный русский бомбардир НХЛ прямо сейчас – Кирилл уже выходил на эту строчку, но теперь он оторвался от Овечкина сразу на 3 очка.

В общей гонке бомбардиров впереди Капризова – единицы. Весьма звездные единицы. Отрыв, конечно, приличный, но это не значит, что Кирилл не сможет из догнать – особенно, если «Эдмонтон» начнет опять буксовать.

Хотя вряд ли русскому нападающему сейчас до подсчетов собственной статистики. В ночь на понедельник «Миннесоте» предстоит домашний матч с «Далласом» – и тут уже проигрывать нельзя.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports