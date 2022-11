CША в Катаре не только играют в футбол: позаботились о местных рабочих и прочли лекции своим игрокам (с экспертом по Ближнему Востоку)

Готовились три года.

Впервые за много лет США привезли на чемпионат мира по-настоящему интересную сборную. Здесь и молодость (вторая по возрасту сборная в Катаре), и качество (Пулишич, Адамс, Маккенни). В первом матче американцы не смогли обыграть Уэльс (1:1), но глобально он них ждут прорыва в плей-офф – кажется, заслуженные ожидания.

Как обычно, американцы активничают не только на поле, но и социально. К поездке в такое особенное место, как Катар, США готовились три года: рассказали игрокам об истории и проблемах Катара, пересобрали отношения с местными подрядчиками и даже попытались сделать для фанатов список ЛГБТ-friendly мест в Дохе.

Работник федерации футбола США тренировался заполнять электронную заявку, чтобы застолбить для сборной нужный стадион

Благодаря невероятной открытости сборной США (большие тексты с инсайдами выпускали The Ringer, The Athletic и The New York Times) нам известны любопытные детали о быте сборной.

• Подготовка началась в сентябре 2019-го – за два года до первого матча сборной в квалификации к ЧМ. За техническую часть отвечал Том Кинг – давний работник федерации футбола. Еще до того, как стало понятно, поедут американцы или нет, он подготовил список из 28 отелей и тренировочных площадок в Дохе. Затем вместе с главным тренером сборной Греггом Берхалтером сократил его до 10. В том же месяце Кинг и Берхалтер полетели в Доху и лично осмотрели объекты. В итоге остановились на стадионе «Аль-Гарафа» на 25 тысяч мест в Дохе (здесь будут тренироваться) и отеле Marsa Malaz Kempinski (про него расскажем ниже).

• 1 октября 2019-го ФИФА открыла электронную форму подачи заявок на тренировочные базы и отели – США первыми заполнили заявку и получили нужные объекты. Фан-факт: чтобы гарантированно успеть первыми, Кинг несколько дней тренировался заполнять форму максимально быстро.

• К Чемпионату мира сборную готовил 49-летний Грегг Берхалтер. В декабре 2018-го он сменил Дейва Сарачейна. Большую часть карьеры он провел в нидерландских и немецких клубах, а еще дважды приезжал на чемпионат мира в качестве игрока сборной.

Многие игроки американской сборной из европейских клубов. Большую часть времени Берхалтер проводит в офисе в Чикаго: в неделю он просматривает 15 матчей и получает нарезки еще из 30. Наблюдение издалека он сочетает с просмотрами игр вживую: в октябре тренер летал на пять дней в Европу. По каждому потенциальному игроку сборной ведутся отчеты, они обновляются раз в неделю.

• У США приличный десант из МЛС: на осенние сборы вызвали 8 таких игроков, в итоговую заявку попали 9. Широкая география сборной (МЛС + Европа) создает проблемы. Американская лига живет по системе весна-осень и заканчивается в начале октября. До ЧМ шесть недель – можно растерять форму. Грегг Берхалтер запланировал тренировочный сбор в Далласе с 25 октября по 6 ноября, но для полноценного сбора игроков не хватало. Для количества тренер хотел вызвать тех, кто пока не дотягивает до сборной, но в будущем может подрасти. Однако Берхалтер отказался от идеи из-за неожиданной причины: не хотел давать этим парням ложную надежду. В итоге сборники из МЛС на время присоединились к сборной U-20.

• У США очень молодая команда, и Грегг Берхалтер работает над их менталитетом. На сборе перед чемпионатом мира в сборную приехал мотивационный тренер Эрик Томас. В США это популярный персонаж – одно из видео с ним на ютубе собрало больше 7 миллионов просмотров. Томас рассказал игрокам, как поднялся из бедности и о силе веры.

США думают о наследии в Катаре – они работают только с подрядчиками, которые соблюдают права работников

Уже нет сомнений, что чемпионат мира в Катаре станет самым скандальным за всю историю. О многих проблемах стало известно еще до турнира – например, последние пару лет в футболе бурно реагировали на новости о нарушении прав рабочих. Многие сборные встали перед моральной дилеммой: проигнорировать турнир (конечно, вряд ли кто-то всерьез решился бы) или поучаствовать и косвенно поощрить нарушение прав человека. Но некоторые сборные решили проблему элегантно – немцы устраивают акцию перед матчем с Японией, Дания активно борется за права мигрантов в Катаре. В США выбрали примерной такой же путь и срежессировали экологичное путешествие в Катар.

«Мы подумали: а что хорошего мы можем сделать в Катаре? – рассуждал PR-директор сборной Нил Буэте. – Какое наследие оставим после себя? Очевидно, Катар движется в позитивном направлении. Мы хотим помочь им и получить гарантии того, что после ЧМ изменения продолжатся».

В чем выражалась помощь?

Во-первых, в жестких требованиях к местным подрядчикам.

Еще в начале 2020-го (до того, как США квалифицировались на ЧМ) федерация начала проводить встречи с представителями Международной организации труда, Amnesty International, Центра спорта и прав человека и Верховного комитета правительства Катара по делам и наследию. Их расспрашивали о ситуации в стране и о том, какие проблемы стоят наиболее остро.

Это была стадия ознакомления – дальше федерация начала решать проблемы.

Сборная США заставила измениться отель, от которого в 2019-м отказался (из-за нарушений прав рабочих) «Ливерпуль»

В 2021-м федерация наняла Лизу Саад – экс-исполнительного директора Американской торговой палаты в Катаре. Она занялась проверкой катарских компаний на соблюдение прав человека.

Больше всего возни возникло с отелем Marsa Malaz Kempinski, который выбрал тренерский штаб. Объект непростой – в 2019-м на клубном ЧМ (проходил в Дохе) «Ливерпуль» отказался от этого отеля. The Guardian писал, что сотрудники-иммигранты зарабатывают меньше прожиточного минимума (около 8 фунтов в день) и работают по 12 часов в сутки при температуре в районе 45 градусов.

«Мы знали о ситуации с «Ливерпулем», – рассказала Саад The Athletic. – Я провела интервью с генеральным менеджером Kempinski, чтобы выяснить, как отель отреагировал на ту ситуацию. Я рассказала о наших требованиях к подрядчикам – и им пришлось пойти на изменения».

Главная проблема даже не сам отель, а его субподрядчики. Отель нанимает стороннюю компанию для поиска сотрудников на рядовые позиции: уборка, охрана, озеленение территории, парковка. Субподрядчик может быть недобросовестным. Чаще всего они берут с работников отдельную плату за рабочую визу – от пары сотен долларов до нескольких тысяч. В итоге человек приезжает из Шри-Ланки или Непала (отсюда идет основной поток рабочих) в Катар с долгами и не может уехать домой, пока не вернет их.

Под напором Саад руководство отеля провело интервью с каждым сотрудником и выяснило, платил ли он деньги, чтобы работать здесь. Результаты интервью неизвестны, но The Ringer пишет, что Kempinski сменил почти всех субподрядчиков.

Вторая проблема – места проживания работников. Тот же The Guardian писал, что с этим проблемы: по 20 человек в комнате, без кухни и душа. Саад лично осмотрела объекты, где живут рядовые сотрудники Kempinski – 36 вилл, в каждой по семь спален, проживать могут не больше 13 человек.

«Двухъярусных кроватей нет, у каждого свое место, – отрапортовала Саад. – На каждые два человека в доме приходится санузел, дома полностью меблированы, в них есть полноценные кухни, стиральные машины и сушилки. Есть свой бассейн и два сотрудника, которые решают бытовые вопросы».

«Мы никогда не сможем сказать, что проблема не возникнет снова, – финализирует Нил Буэте. – Но мы предприняли эти шаги и убедились: те, с кем мы сотрудничаем, соблюдают права человека и законы Катара».

Федерация занялась образованием игроков – наняла специалиста по Ближнему Востоку для чтения лекций о Катаре

Американская федерация готовила не только Катар, но и своих игроков.

В мае 2021-го сборная наняла эксперта по Ближнему Востоку. Летом, во время матчей Лиги наций, он прочитал для игроков курс лекций о Катаре. Известно несколько тем – история страны, обращение с рабочими и права ЛГБТ. В сентябре им прочитали еще одну лекцию.

«В Катаре существуют социальные проблемы, и мы уже полгода рассказываем о них игрокам, – говорил Берхалтер в интервью The Athletic. – Я думаю, важно понимать, в чем мы участвуем. Мы едем играть в футбол, но есть еще кое-что, о чем нам нужно знать. В сборной разносторонние ребята, и мне кажется, что им нравится получать новые знания».

The Athletic пишет, что игрокам очень понравились лекции. Они попросили дополнительную информацию, в итоге эксперт еженедельно присылал им анализ новостей по Катару.

«Всегда приятно получать новую информацию и понимать, в какую историю ввязываемся, – подтверждает защитник «Нэшвилла» Уокер Циммерман. – Мы не узнаем, что представляет из себя Катар, пока не доберемся туда. Но, безусловно, полезно получить более широкую картинку».

Сборная США в Катаре: перекрасили лого в радужные цвета, встретились с мигрантами и военными

В Катар американцы приехали с масштабными социальными активностями. Все происходит в рамках программы Be The Change – ее запустили в 2020-м после убийства Джорджа Флойда. Cуть в том, что каждый житель США может влиять на решение социальных проблем.

«Мы хотим привлечь внимание к социальным проблемам не только Америки, – объясняет Берхалтер. – Раз уж мы в Катаре, нужно привлечь внимание к этим проблемам».

ФИФА запрещает капитанам носить радужные повязки. Но американцы нашли лазейку и обновили лого сборной – добавили радужные цвета. Символика будет только в местах, где обитает сборная: отель, тренировочная зона, база, командные мероприятия. Интересно, продержался ли эти логотипы до конца турнира?

Кстати, еще до старта ЧМ федерация пообщалась с фанатскими объединениями American Outlaws и Barra 76 и пообещала сделать для американских фанатов список ЛГБТ-friendly мест в Катаре. Но, кажется, инициатива заглохла – в соцсетях сборной нет следов этого гайда.

За пять дней до старта ЧМ американцы устроили встречу с 20 рабочими-мигрантами из Катара. Со стороны США пришли восемь игроков и два тренера. Они немного поиграли на поле, побили пенальти, а потом игроки раздали автографы и сфотографировались с рабочими.

Еще Берхалтер пригласил в гости американцев, проживающих в Катаре: работников посольства, служащих авиабазы Уль-Удейд (там развернулись иностранные вооруженные силы, в том числе ВВС США). Всего около тысячи человек. Перед военнослужащими выступил полузащитник «Юве» Уэстон Маккенни. Выбор не случаен: Уэстон сын военного, и в 2006-м он познакомился с легендами сборной Карлосом Боканегрой и Лэндоном Донованом, когда они перед чемпионатом мира посетили военную базу в Техасе.

Возможно, сборная США и не выйдет из группы. Но добрыми делами точно запомнится.

Фото: REUTERS/Carl Recine; eastnews.ru/OZAN KOSE; globallookpress.com/Matthias Koch, Naoki Morita, Christian Charisius