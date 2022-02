Эмоциональное насилие бобслеистки официально никто не признал.

На Олимпиаде-2022 бобслеистка Кейли Хамфрис – вообще-то звезда cборной Канады – будет бороться с родной страной. Теперь она выступает за США.

На трех предыдущих Олимпиадах Хамфрис выиграла два золота и бронзу, а два года назад сменила сборную из-за эмоционального насилия тренера.

Хамфрис – звезда канадского спорта. Первой в истории страны выиграла золото в женском бобслее, а стилем напоминает Ибру

Старт карьеры Кейли Хамфрис не назвать легким.

Сначала Кейли занималась горными лыжами. Получалось скверно: девушка уступала конкуренткам и не могла пробиться в сборную Канады. В 2004-м 19-летняя Хамфрис решилась перезапустить карьеру в бобслее. Там пошло значительно бодрее – уже через два года ее взяли на Олимпиаду в Турине. В итоге Кейли (на тот момент она была разгоняющей в двойке) осталась запасной, но это ее только мотивировало.

«Я просто заплакала и пошла в свою комнату, – описывала Хамфрис. – Я подумала: «Я останусь здесь и наберусь опыта или уеду домой?» И тогда я решила остаться и поддержать партнеров. Но еще я подумала: будет плохо, если мой олимпийский опыт останется таким крошечным. Я приняла решение сменить амплуа и стать пилотом».

В новом амплуа дела моментально улучшились. Через четыре года Кейли не просто получила место в сборной (уже как пилот), но и выиграла для Канады первое олимпийское золото в женском бобслее – еще и дома в Ванкувере.

В Сочи Хамфрис снова запрыгнула на пьедестал – она первая девушка в истории бобслея, кому удалось выиграть два олимпийских золота подряд. Этот вид на Играх с 2002-го. В награду Кейли назначили знаменосцем канадской сборной на церемонии закрытия. В тот же год Хамфрис получила премию Лу Марша, которую вручают лучшему спортсмену Канады (в разные годы ее получали Стив Нэш, Сидни Кросби и Альфонсо Дэвис).

Но болельщики запомнили Хамфрис не только из-за выдающихся выступлений – в мире бобслея она настоящая панк-звезда.

Посмотрите на внешность – Кейли любит яркие прически, гоняет с ирокезом и выбритыми висками. Ее тело покрыто татуировками, которые отсылают к важными событиям и персонажам: две золотые олимпийские медали и корона на спине, на ноге – пионы и шкатулка (в честь умерших дяди и дедушки), на другой ноге – кленовый лист (после дебюта за канадскую сборную) и стихотворение на исландском языке в память о бабушке.

«Думаю, когда-нибудь я стану похожа на Ибрагимовича», – шутила девушка.

Кейли открыто говорит о своем теле и продвигает любовь к себе.

«Многим женщинам неудобно покупать купальники, но для меня это никогда не было проблемой, – рассуждала Хамфрис. – Из-за моего телосложения – у меня большие ноги и большая попа – мне трудно найти идеальную пару джинсов. Они либо подходят к моим ногам, а не к талии, либо подходят к талии, но я не могу натянуть их выше ягодиц. Но я не жалуюсь – мое мощное тело помогает мне выигрывать.

Мы все разные, и мы не должны быть одинаковыми. В мире нарощенных ресниц, пластики носа, груди и ягодиц очень трудно найти положительные примеры для подражания. Я горжусь своей внешностью, прической и татуировками».

Кейли обвинила тренера в эмоциональном насилии. О том же заявили и ее партнерши

Кажется, что карьера Хамфрис складывалась почти идеально. Но идиллия закончилась в 2018-м, когда федерация бобслея Канады наняла 49-летнего тренера Тодда Хейса. Он должен был готовить бобслеисток к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В молодости Хейс выступал за сборную США по бобслею, был призером домашней Олимпиады-2002 и брал медали чемпионатов мира как разгоняющий, но закончил из-за травмы. С 2011-го по 2014-й он тренировал женщин в сборной США, но из-за реструктуризации его уволили. Дальше – короткая пауза на сборную Ямайки по бобслею и Хейс перешел в Канаду. Для Хамфрис этот трансфер стал кошмаром.

Уже через неделю совместных тренировок Хейс накричал на Кейли на глазах у других спортсменов. И такие случаи повторялись постоянно. Девушка отметила, что тренер пользовался своим ростом (почти два метра) чтобы морально давить на нее.

«На меня кричали, запугивали, подчиняли, – рассказывала олимпийская чемпионка в суде. – Я теряла себя. Мне говорят, что я должна думать. Я ощущала себя меньше, чем человеком. Однажды он в течение часа кричал на меня в присутствии других людей. После этого я рыдала от разочарования и обиды».

За несколько недель до старта Олимпиады в Пхенчхане Хамфрис пришла к главе Федерации бобслея Канады Саре Стори и попросила уволить Хейса. Федерация пошла навстречу, но частично – на время Олимпиады Кейли работала с другим тренером (в суде она описывала этот период как лучший за год). Без Хейса Кейли завоевала бронзу, уступив немецкому экипажу Мариамы Яманки и американскому Эланы Майерс. После Игр начинался новый сезон, и Кейли вновь попросила уволить Хейса. Но босс федерации ответила отказом.

Для Кейли это стало шоком. Она вернулась домой и изолировалась ото всех на несколько недель. От волнения у нее постоянно болела голова, а тело покрылось красной сыпью. «Мысль о том, что мне придется терпеть это еще четыре года, до следующей Олимпиады, сводила меня с ума», – пояснила Кейли во время разбирательства. В одном из интервью девушка уточнила, что на тот момент у нее была диагностирована клиническая депрессия, но сыпь на теле появилась впервые и именно после насилия от Хейса.

Женщина решилась на активные действия. Кейли наняла юриста Джеффри Рата, который помог ей составить 12-страничный документ-претензию. В нем детально описывались случаи эмоционального насилия Хейса. Хамфрис требовала отправить в отставку тренера, а также уволить Стори и Криса ле Бихана (исполнительный директор федерации) – за то, что не отреагировали на жалобы Кейли. Федерация бобслея обратилась к независимой юридической компании Hill Advisory Inc, и те начали официальное разбирательство. В течение сезона-2018/19 Хамфрис не выступала за сборную Канады и ожидала итогов расследования.

Параллельно появлялись новые признания. Две бобслеистки сборной США, работавшие с Хейсом, подали рапорт в Safe Sport (организация, которая расследует злоупотребления в олимпийском спорте). Девушки утверждают, что Хейс подвергал их эмоциональному и физическому насилию.

«Хотя при нем команда выигрывала медали, его поведение оказывало длительное негативное влияние на спортсменов, в том числе на меня», – утверждала одна из спортсменок. Обе обратились в Safe Sport на условиях анонимности.

Федерация не нашла насилия в действиях Хейса. В ответ Хамфрис перешла в сборную США

Сентябрь 2019-го – ключевая точка в этой истории. За этот месяц произошло сразу несколько важных событий.

• Завершилось расследование – Hill Advisory Inc не нашли доказательств эмоционального насилия со стороны Тодда Хейса. Поводов для увольнения Стори и ле Бихана также не обнаружили.

• В ответ Хамфрис публично рассказала о ситуации с Хейсом и заявила, что не будет выступать за Канаду, пока федерация не уволит тренера. Ей отказали, тогда Кейли подала в суд на федерацию бобслея с требованием разрешить ей выступать за другую сборную.

Кейли выбрала США, что логично – еще летом она вышла замуж за бывшего американского бобслеиста Трэвиса Армбрустера. Федерация бобслея США согласилась принять Хамфрис. Формально Кейли не требовалось разрешение канадской федерации, ведь она не была связана с ними контрактом. Но IBSF (Международная федерация бобслея) потребовала получить разрешение.

«У меня хватило смелости сделать шаг и заявить о проблеме, но я не намерена из-за этого завершать карьеру, – объясняла Кейли в интервью CBC. – Я должна вернуться к работе и продолжить соревноваться, но в безопасной для себя среде. К сожалению, это больше не про сборную Канады. Это было самым трудным решением в моей жизни, и я хочу, чтобы Канада знала: сражение за вас и медали на Олимпийских играх всегда будут главным этапом моей карьеры».

• Хамфрис освободилась от абьюза, но продолжила требовать справедливости. Бобслеистка и ее адвокат подали апелляцию на результаты расследования Hill Advisory Inc. Пересмотром дела занимался SDRCC (Центр разрешения спортивных споров Канады). Летом 2021-го судья SDRCC исключил большую часть выводов первого расследования.

«Следователь, нанятый федерацией бобслея, не провел опрос свидетелей, не предпринял никаких усилий для определения достоверности версий сторон, – заключил судья SDRCC Роберт Армстронг. – Он сделал выводы, но не провел качественный анализ, который мог бы подтвердить его выводы».

До последнего момента Кейли не могла получить гражданство США. Она рисковала пропустить Олимпиаду в Китае

С сезона-2019/20 Кейли выступает за сборную США.

Теперь она живет в Калифорнии и проходит сборы с теми, кого недавно старалась обойти на бобслейной трассе. Временный простой не сказался на форме Кейли: на чемпионате мира по бобслею и скелетону в 2021-м она выиграла золото и в монобобе (одиночный прокат), и в двойке (с американкой Лолой Джонс). Канадские бобслеистки остались без медалей.

Но полностью забыть о травматичном опыте не получается – призраки прошлого постоянно вторгаются в новую жизнь. В 2020-м Тодд Хейс подал в суд на Хамфрис. Он потребовал у девушки 250 тысяч долларов за клевету и ущерб репутации. Хейс продолжает работу с бобслеистками Канады, поэтому они с Кейли вынужденно пересекаются на стартах.

«Хейс по-прежнему присутствует в моей жизни, – рассказала Кейли популярному подкасту Burn It All Down в марте 2021-го. – Я вижу его на пробежке недалеко от отеля, в тренировочном центре. Повезло, что сборные США и Канады редко останавливаются в одном отеле. Но когда это случается, я вижу его за едой, как он общается с другими спортсменками. Это все еще вызывает отклик внутри меня.

Всегда нужны правильные люди вокруг. Мне безумно повезло с моей командой. Я подробно рассказывала им об этой ситуации, и они поддерживают меня в такие сложные моменты. Они дают мне чувство безопасности и защищенности. Когда мы встречаем Хейса они переключают мое внимание на что-то другое, не дают погрузиться в неприятные мысли».

За полгода до Олимпиады появилась еще одна проблема – Хамфрис рисковала пропустить Игры.

IBSF дала добро и пустила Хамфрис на международные соревнования, но чтобы представлять США на Олимпиаде Кейли должна быть гражданской этой страны (правило закреплено в статье 41 Олимпийской хартии). У Хамфрис пока нет гражданства: чтобы претендовать на него нужно прожить в США три года (Кейли переехала в 2020-м). К делу подключились IBSF и юрист бобслеистки, однако к декабрю 2021-го девушка оставалась в подвешенном состоянии.

«Это страна, в которой я живу, гражданином которой является мой муж, – грустила Хамфрис в интервью The Washington Post. – И страна, честь которой я могу защищать на Олимпиаде. И все это может сорваться, потому что гражданство не придет вовремя. Год назад мне предлагали гражданство Китай и несколько других стран, они оформили бы документы моментально. Но я хотела выступать именно за Америку».

В начале декабря Кейли все же получила американское гражданство. Осталось закрыть последний гештальт – обыграть Хейса на Олимпиаде.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Alexander Hassenstein/Bongarts; instagram.com/kailliehumphries; facebook.com/BobsleighCanadaSkeleton; globallookpress.com/Tobias Hase/dpa, Arvid Muller via imago-images.de; REUTERS/Edgar Su