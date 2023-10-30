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«Золотой мяч» вручают победителю ЧМ. Миф или реальность?

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Смотря как считать.

Лионель Месси вот-вот получит «Золотой мяч». Главный аргумент в его борьбе с Эрлингом Холандом и остальными: победа на чемпионате мира. 

А всегда ли яркий ЧМ обеспечивал награду? Кого признавали лучшим в годы больших турниров? Погружаемся в историю.

1958-1994: эпоха, когда «Золотой мяч» вручали только европейцам

Необходимо учитывать, что до 1995-го награду вручали только лучшему игроку Европы. Сейчас журнал оправдывается тем, что тогда не было технической возможности следить за футболом во всем мире. Однако яркие неевропейцы не получали «Золотой мяч», даже если играли в Европе. Это при том, что шесть из десяти чемпионатов мира за этот отрезок выиграли южноамериканцы.

В итоге к 1994-му «Золотой мяч» вручили только трем чемпионам мира: Бобби Чарльтону, Паоло Росси и Лотару Маттеусу. 

Однако почти все обладатели награды, за исключением Кевина Кигана, все же проявили себя на турнире. Игорь Беланов, например, уехал без медалей и «Золотой бутсы», но запомнился героическим хет-триком в 1/8 финала против Бельгии (3:4).

Мы не можем отмотать время, но в 2016-м France Football пофантазировал сам, устроив альтернативный подсчет с учетом всего мира: в итоге сразу 12 из 39 наград ушли южноамериканцам. Значительно пересмотрели итоги премии в том числе и в годы главного футбольного турнира.

По мнению автора France Football, четыре «Золотых мяча» могли забрать чемпионы мира из Бразилии: Пеле в 1958-м и в 1970-м, Гарринча в 1962-м и Ромарио в 1994-м. 

У Аргентины два непризнанных победителя:

● В 1978-м не повезло Марио Кемпесу, у которого победный дубль в финале против Нидерландов (3:1), звание лучшего игрока и лучшего бомбардира турнира (шесть голов). На клубном уровне Кемпес сверкал не менее ярко, причем уже в Европе: лучший бомбардир Ла Лиги с 28 голами – это больше половины всех голов его «Валенсии» (54).

Но «Золотой мяч» отдали Кевину Кигану, который в 1978-м даже не пробился с Англией на ЧМ и занял 10-е место в Бундеслиге.

● В 1986-м «Золотой мяч» недодали Диего Марадоне: на групповом этапе он забил Италии, в четвертьфинале сотворил легендарный дубль в ворота Англии (с голом века и «рукой Бога»), а в полуфинале дважды положил Бельгии. Партнер Марадоны по сборной Хорхе Вальдано говорил: «Знаете, почему мы победили в Мексике? Потому что у нас в команде было 20 нормальных игроков и один – ненормальный. Этот ненормальный и выиграл нам чемпионат».

В отсутствие Диего награду вручили Беланову. Парадокс в том, что в том же году он уступил звание лучшего игрока СССР одноклубнику по киевскому «Динамо» Александру Заварову, с которым выиграл чемпионат страны и Кубок обладателей кубков. Снова сыграл фактор ЧМ: очень уж ярким получился хет-трик Беланова в ворота бельгийцев. Лучший бомбардир того ЧМ Гари Линекер недавно вообще заявил, что награду стоило отдать ему:

«В то время был Диего – и все остальные. Он как будто пришел из другого измерения. Но, говоря обо всех остальных, думаю, что я заслужил приз в том году. Беланов провел очень, очень хороший матч на чемпионате мира, и все журналисты Восточной Европы сплотились и массово проголосовали за него».

До расцвета телевидения и в годы Холодной войны, когда Европа разделилась на два лагеря, крупные турниры были главной сценой. Например, «Золотой мяч»-1962 получил финалист чемпионата мира Йозеф Масопуст, который играл в пражской «Дукле», отказывал «Реалу» и не выигрывал ничего серьезнее чемпионата Чехословакии. 

А вот Пеле в тот год помимо ЧМ взял Кубок Либертадорес, Межконтинентальный кубок (забил пять мячей «Бенфике» в двух матчах), Кубок Бразилии и Лигу Паулисту. Но игра на чемпионате мира важный фактор и сейчас, поэтому даже в альтернативной версии «ЗМ» отдали Гарринче.

Последней жертвой устаревшего правила France Football стал Ромарио. В 1994-м он выиграл чемпионат мира, Ла Лигу и Суперкубок Испании, а еще вышел в финал ЛЧ. С 30 голами в 33 матчах Ромарио стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, с пятью голами его признали лучшим игроком чемпионата мира.

Но «Золотой мяч» получил его партнер по «Барсе» Христо Стоичков. У которого тоже был яркий сезон: полуфинал ЧМ с Болгарией, голы в 1/8, 1/4 и 1/2 финала (вместе с Олегом Саленко стал лучшим бомбардиром турнира – у обоих по шесть), плюс все те же победы с «Барсой». Болгарин за сезон-1993/94 забил за клуб 24 мяча. Правда, у Ромарио набралось 32. 

Итог: к трем обладателям «ЗМ» в статусе чемпионов мира в теории могли бы добавиться еще шесть. В таком случае только одна награда в годы проведения ЧМ ушла бы не чемпиону мира: Йохану Кройффу в 1974-м. Но и здесь фактор ЧМ ключевой: Кройфф дошел до финала и стал лучшим игроком турнира, а в голосовании за «ЗМ» совсем немного обошел чемпиона мира Франца Беккенбауэра (116 очков против 105).

1994-2023: Месси и Роналду на пике затмевали значимость ЧМ

После реформы «Золотого мяча» награду трижды подряд брали чемпионы мира, в том числе бразилец Роналдо. Причем Феномену для награды хватило яркого выступления на ЧМ, до которого он полтора года не играл из-за травм.

Тенденцию удалось сломать только Месси и Роналду, которые в 2010-м и 2014-м получили по «Золотому мячу» за заслуги в клубном футболе, несмотря на неудачи на ЧМ.

Лео в сезоне-2009/10 выиграл Ла Лигу, став лучшим бомбардиром чемпионата (34) и ЛЧ (8). Этого хватило, что обойти в голосовании даже одноклубников с титулом чемпионов мира – Хави и Андреса Иньесту. Финалист ЧМ и обладатель требла с «Интером» Уэсли Снейдер финишировал только четвертым.

В 2014-м голосующие отметили подвиги Криштиану: победа в Лиге чемпионов, лучший бомбардир ЛЧ (17) и Ла Лиги (31). Роналду (37,66%) уверенно обошел финалиста ЧМ Месси (15,76%) и чемпиона мира Мануэля Нойера (15,72%).

Модрич в 2018-м оказался успешен и в клубе, и в сборной: финал ЧМ и победа в ЛЧ позволили обойти одноклубника Роналду, а также чемпионов мира Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе. Месси в том году был хорош в «Барсе» (51 мяч в 54 матчах), но этого оказалось мало: лишь пятое место в голосовании. Фраза «Всего лишь пятый игрок мира» стала мемом, который использовали после каждого крутого гола или ассиста Лео в тот год.

Теперь все наоборот: не самый яркий клубный сезон Месси уравновесил мощным перфомансом на ЧМ. Значимость неоспорима.

«Золотой мяч» вручает журнал, которого больше нет

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Фото: Gettyimages.ru/Neal Simpson/EMPICS, Julian Finney

39 комментариев

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Квадратное личико
Если подтянуть в эту статистику Кемпеса, Марадону и Пеле, которым по понятным причинам не вручали Золотые Мячи в своё время, то получится, что в годы чемпионатов мира эту награду всегда получал футболист, проявивший себя ярко на мундиале, ровно за двумя исключениями:
Месси 2010 и Роналду 2014.
Так что о чём тут спорить 🤷🏻‍♂️
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Илья Мурашов
В период 2010-2015 ЗМ давали совместно с ФИФА. Тогда за победителя голосовали капитаны, тренера и журналисты. В остальное время только журналисты голосовали. В 2010 журналисты голосовали за Снейдера, но Месси выиграл за счет голосов капитанов и тренеров. По старому и нынешнему формату выиграл бы Снейдер. В 2014 по старому формату ЗМ выиграл бы либо финалист ЧМ Месси, либо победитель Нойер, но никак не Роналду.

Так что не нужно считать период 2010-2015 и сравнивать с другими отрезками. А так ЧМ всегда был определяющим фактором и не важно, что было на клубном уровне.
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Буратино55
Прежде всего это бред, ЧМ это конечно крутой турнир, но по уровню он объективно слабее лиги чемпионов. ЗМ должны давать в совокупности за личную результативность и успехи игрока во всех турнирах, ЧМ приоритета не должен иметь
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Квадратное личико
Ответ Leon Petov
Было бы ещё интересно увидеть победителей голосования в разных континентах по годам. А то часто получается что такие страны как Англия, Германия, Италия голосуют за одного кандидата, а побеждает тот у кого больше голосов от Кюрасао и Никарагуа
А в Кюрасао и Никарагуа люди сорта похуже, чем в Англии, Италии и Германии, да? Или у них в Никарагуа Интернета и ТВ нет и они по радио футбол слушают да из газетных вырезок за новостями следят? Всегда удивляла эта риторика в XXI веке.
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Дренажная вода 4
Ответ Буратино55
Прежде всего это бред, ЧМ это конечно крутой турнир, но по уровню он объективно слабее лиги чемпионов. ЗМ должны давать в совокупности за личную результативность и успехи игрока во всех турнирах, ЧМ приоритета не должен иметь
К сожалению большинству упоротых это объяснять бесполезно.
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moldfan
ЧМ - большое влияние оказывает.
Месси выиграет, не потому-что он в этом году был на протяжении года, лучшим игроком Европы.
Лионель Месси выиграет, потому-что он будучи одним из величайших и титулованейших игроков в истории, выиграл в драматическом финале единственный недостающий трофей и возможно главный трофей в карьере. Причем когда в это уже никто не верил. Это очень красивая и сильная история, прибавляем к этому это безумную картинку с миллионами людей на улицах.

Золотой мяч - это в первую очередь голосование. А голосуют люди. Эмоции и истории - решают.
На мой взгляд ЛЧ и внутренние чемпионаты, по сложности не уступают ЧМ. Но так исторический закрепилось, что в головах людей, это главный трофей в мире. Раньше справедливости ради, так оно и было.

Да, есть в этом некая несправедливость. Но так и есть. В конце концов люди высылая свои голоса вспоминают эпизоды и эмоционально сильные моменты. Смотрят на историю целиком и только потом сверяет это со статой.

По этому Эрлингу скорее всего, просто не повезло. Хотя справедливости ради, при бесконечных восторгах и уважении к норвежцу. Мне от него не хватило результативных или как минимум ключевых действий в ключевых матчах. В финале, полуфинале. Сиял Бернардо, сиял Родри. Главный атакующий игрок команды... выглядел старательно, но не ярко. И вообще было ощущение, что под конец прошлого сезона, он мальца наелся. Думаю, это тоже чуть размазало его положение. Забей там решающий не Родри, а он. Думаю пару балов бы это ему накинуло в финальном голосвании.

По такой-же логике, уверен не сломайся там КДБ, а забей решающий... то сейчас он бы назывался в конкурентах Месси, как Эрлинг - не меньше.
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Tornado of Souls
ЗМ Беланову это какая-то дичь, сбой в матрице. Он не был ни лучшим игроком СССР, ни лучшим европейцем на ЧМ и не совершил ничего выдающегося в еврокубках.
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Евгений Заботин
Ответ Daniel
Общий вывод простой: если у Чемпиона мира есть явный лидер или самый яркий игрок - он получает ЗМ Если у команды чемпиона мира нет явного лидера, то есть шансы на ЗМ у кого-то еще 2018 - Мбаппе, Гризманн, Погба, Варан сверкали каждый ярко 2014 - Нойер, Мюллер, Озил, Кроос 2010 - Хави, Иньеста, Касильяс, Вилья
Ну и у Аргентины не один Месси выиграл ЧМ. Альварес, Энцо хороший турнир провели. Ну и где бы была Аргентина, если бы не Мартинес (как бы он мне не нравился).
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Циклон
Ответ Tornado of Souls
ЗМ Беланову это какая-то дичь, сбой в матрице. Он не был ни лучшим игроком СССР, ни лучшим европейцем на ЧМ и не совершил ничего выдающегося в еврокубках.
Динамо выиграло Кубок Кубков в том году в превосходном стиле
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Алексей Соловьёв
ЗМ Каннаваро в 2006 году после ЧМ уже показывает объективизм этой награды к ЧМ
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Имя Фамилия
Ответ VERBLYUD
Я бы вручил ЗМ Неймару за его слезы после матча с Хорватией.
Вообще-то его зовут меси и хныкал он после того, как собственноручно слил свою сборную в финале Копы, и ему за эти слёзы до сих пор вручают шоколадные мячи: https://youtu.be/nN_KCkM6Vao

А что касается великого НЕЙМАРА, то он героически вернулся играть на уколах с травмой, чтобы вытащить Бразилию в финал, забил шикарный гол в дополнительное время и только из-за идиотских ошибок партнёров и судей вылетел из турнира. Чтобы подарить ЧМ месичке, шейхи вынуждены были не только дарить ему левые пенальти, а ещё и последовательно устранять все самые сильные сборные с турнира: https://youtu.be/pEm06_n4g-4
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Седесим Куиндесимов
Ответ Квадратное личико
Если подтянуть в эту статистику Кемпеса, Марадону и Пеле, которым по понятным причинам не вручали Золотые Мячи в своё время, то получится, что в годы чемпионатов мира эту награду всегда получал футболист, проявивший себя ярко на мундиале, ровно за двумя исключениями: Месси 2010 и Роналду 2014. Так что о чём тут спорить 🤷🏻‍♂️
Ярко проявивший или все же выигравший его? Мбаппе проявил себя не менее ярко на прошедшем ЧМ, Гризманн до финала - тоже (как и в 2018)
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Квадратное личико
Ответ Имя Фамилия
А в истории были случаи когда лучший бомбардир и ассистент ЧМ с хет-триком в финале и 40 голами на клубном уровне не брал ЗМ?
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Северный болельщик
Ответ VERBLYUD
" выиграл ВСЁ на клубном уровне" Проиграл Суперкубок Англии Ливерпулю и вылетел из Кубка Лиги от Саутгемптона, если добавить сюда еще непопадание на ЧМ, то получается, наш Эрлинг не выиграл 3 трофея за сезон.
«Требл»: чемпионат, кубок Англии и первую в истории клуба Лигу чемпионов.
А сколько он наколотил посмотрите в Википедии.
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Dmitry Shaolin
Ответ Имя Фамилия
А в истории были случаи когда лучший бомбардир и ассистент ЧМ с хет-триком в финале и 40 голами на клубном уровне не брал ЗМ?
Ты про Мбаппе?
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VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
Если за ЧМ, то лучшим был Мбаппе. В составе Аргентины лучшими были Альварес и Эмилиано Мартинес.
Я бы вручил ЗМ Неймару за его слезы после матча с Хорватией.
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Квадратное личико
Ответ Имя Фамилия
А в истории были случаи когда лучший бомбардир и ассистент ЧМ с хет-триком в финале и 40 голами на клубном уровне не брал ЗМ?
Было. Такое случилось в 2022 году, когда в том же финале, но за другую команду, играл лучший игрок того чемпионата мира с таким же количеством голевых действий (10) и победитель всего турнира со своей сборной. Ты погугли, собери инфу, это несложно, даже для тебя))
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DVikk
Ответ Tornado of Souls
То есть самый слабый из еврокубков, по пути не обыграв ни одного по-настоящему сильного соперника. И даже так, определённо Беланов не был лучшим игроком в той команде.
Стяуа Бухарест они конечно не обыграли, но Атлетико вполне себе соперник. Ни Грассхоперс конечно или Рабо ЭТО из кубка Чемпионов, но всё же.
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Alex Serpen
Ответ VERBLYUD
ЗМ Роналду самый позорный и ни один другой ЗМ не может сравнится с ним. Никогда в истории специально для одного игрока не продлевали голосование
Специально для одного игрока отменяли ЗМ из-за ковида 🤡
Когда Левандовски выиграл всё, что можно и забивал в каждой игре.
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Имя Фамилия
В 2010-м году Снейдер не только взял требл, а также был лучшим игроком ЧМ. Он признавался игроком матча рекордные 4 раза, стал лучшим бомбардиром турнира, играя в полузащите, а также создал несколько 100% моментов для Роббена в финале. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы сравниться с героическими подвигами гормонального — вылет 4:0 от Германии, 3:1 от Интера, вылет из 1/8 Кубка Испании 🤡
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DVikk
Насколько был крут чемпионат СССР, что лучший игрок года Европы даже на стал лучшим игроком года СССР ))).
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Dmitry Shaolin
Какая значимость постановочного спектакля, любой шахматист уровня 3ю разряда просчитает все нюансы этой клоунской постановки.
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Заборостроитель
Ромарио Бриллиантовый Мяч хотя бы получил.
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Daniel
Общий вывод простой: если у Чемпиона мира есть явный лидер или самый яркий игрок - он получает ЗМ
Если у команды чемпиона мира нет явного лидера, то есть шансы на ЗМ у кого-то еще
2018 - Мбаппе, Гризманн, Погба, Варан сверкали каждый ярко
2014 - Нойер, Мюллер, Озил, Кроос
2010 - Хави, Иньеста, Касильяс, Вилья
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