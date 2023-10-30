«Золотой мяч» вручают победителю ЧМ. Миф или реальность?

Смотря как считать.

Лионель Месси вот-вот получит «Золотой мяч». Главный аргумент в его борьбе с Эрлингом Холандом и остальными: победа на чемпионате мира.

А всегда ли яркий ЧМ обеспечивал награду? Кого признавали лучшим в годы больших турниров? Погружаемся в историю.

1958-1994: эпоха, когда «Золотой мяч» вручали только европейцам

Необходимо учитывать, что до 1995-го награду вручали только лучшему игроку Европы. Сейчас журнал оправдывается тем, что тогда не было технической возможности следить за футболом во всем мире. Однако яркие неевропейцы не получали «Золотой мяч», даже если играли в Европе. Это при том, что шесть из десяти чемпионатов мира за этот отрезок выиграли южноамериканцы.

В итоге к 1994-му «Золотой мяч» вручили только трем чемпионам мира: Бобби Чарльтону, Паоло Росси и Лотару Маттеусу.

Однако почти все обладатели награды, за исключением Кевина Кигана, все же проявили себя на турнире. Игорь Беланов, например, уехал без медалей и «Золотой бутсы», но запомнился героическим хет-триком в 1/8 финала против Бельгии (3:4).

Мы не можем отмотать время, но в 2016-м France Football пофантазировал сам, устроив альтернативный подсчет с учетом всего мира: в итоге сразу 12 из 39 наград ушли южноамериканцам. Значительно пересмотрели итоги премии в том числе и в годы главного футбольного турнира.

По мнению автора France Football, четыре «Золотых мяча» могли забрать чемпионы мира из Бразилии: Пеле в 1958-м и в 1970-м, Гарринча в 1962-м и Ромарио в 1994-м.

У Аргентины два непризнанных победителя:

● В 1978-м не повезло Марио Кемпесу, у которого победный дубль в финале против Нидерландов (3:1), звание лучшего игрока и лучшего бомбардира турнира (шесть голов). На клубном уровне Кемпес сверкал не менее ярко, причем уже в Европе: лучший бомбардир Ла Лиги с 28 голами – это больше половины всех голов его «Валенсии» (54).

Но «Золотой мяч» отдали Кевину Кигану, который в 1978-м даже не пробился с Англией на ЧМ и занял 10-е место в Бундеслиге.

● В 1986-м «Золотой мяч» недодали Диего Марадоне: на групповом этапе он забил Италии, в четвертьфинале сотворил легендарный дубль в ворота Англии (с голом века и «рукой Бога»), а в полуфинале дважды положил Бельгии. Партнер Марадоны по сборной Хорхе Вальдано говорил: «Знаете, почему мы победили в Мексике? Потому что у нас в команде было 20 нормальных игроков и один – ненормальный. Этот ненормальный и выиграл нам чемпионат».

В отсутствие Диего награду вручили Беланову. Парадокс в том, что в том же году он уступил звание лучшего игрока СССР одноклубнику по киевскому «Динамо» Александру Заварову, с которым выиграл чемпионат страны и Кубок обладателей кубков. Снова сыграл фактор ЧМ: очень уж ярким получился хет-трик Беланова в ворота бельгийцев. Лучший бомбардир того ЧМ Гари Линекер недавно вообще заявил, что награду стоило отдать ему:

«В то время был Диего – и все остальные. Он как будто пришел из другого измерения. Но, говоря обо всех остальных, думаю, что я заслужил приз в том году. Беланов провел очень, очень хороший матч на чемпионате мира, и все журналисты Восточной Европы сплотились и массово проголосовали за него».

До расцвета телевидения и в годы Холодной войны, когда Европа разделилась на два лагеря, крупные турниры были главной сценой. Например, «Золотой мяч»-1962 получил финалист чемпионата мира Йозеф Масопуст, который играл в пражской «Дукле», отказывал «Реалу» и не выигрывал ничего серьезнее чемпионата Чехословакии.

А вот Пеле в тот год помимо ЧМ взял Кубок Либертадорес, Межконтинентальный кубок (забил пять мячей «Бенфике» в двух матчах), Кубок Бразилии и Лигу Паулисту. Но игра на чемпионате мира важный фактор и сейчас, поэтому даже в альтернативной версии «ЗМ» отдали Гарринче.

Последней жертвой устаревшего правила France Football стал Ромарио. В 1994-м он выиграл чемпионат мира, Ла Лигу и Суперкубок Испании, а еще вышел в финал ЛЧ. С 30 голами в 33 матчах Ромарио стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, с пятью голами его признали лучшим игроком чемпионата мира.

Но «Золотой мяч» получил его партнер по «Барсе» Христо Стоичков. У которого тоже был яркий сезон: полуфинал ЧМ с Болгарией, голы в 1/8, 1/4 и 1/2 финала (вместе с Олегом Саленко стал лучшим бомбардиром турнира – у обоих по шесть), плюс все те же победы с «Барсой». Болгарин за сезон-1993/94 забил за клуб 24 мяча. Правда, у Ромарио набралось 32.

Итог: к трем обладателям «ЗМ» в статусе чемпионов мира в теории могли бы добавиться еще шесть. В таком случае только одна награда в годы проведения ЧМ ушла бы не чемпиону мира: Йохану Кройффу в 1974-м. Но и здесь фактор ЧМ ключевой: Кройфф дошел до финала и стал лучшим игроком турнира, а в голосовании за «ЗМ» совсем немного обошел чемпиона мира Франца Беккенбауэра (116 очков против 105).

1994-2023: Месси и Роналду на пике затмевали значимость ЧМ

После реформы «Золотого мяча» награду трижды подряд брали чемпионы мира, в том числе бразилец Роналдо. Причем Феномену для награды хватило яркого выступления на ЧМ, до которого он полтора года не играл из-за травм.

Тенденцию удалось сломать только Месси и Роналду, которые в 2010-м и 2014-м получили по «Золотому мячу» за заслуги в клубном футболе, несмотря на неудачи на ЧМ.

Лео в сезоне-2009/10 выиграл Ла Лигу, став лучшим бомбардиром чемпионата (34) и ЛЧ (8). Этого хватило, что обойти в голосовании даже одноклубников с титулом чемпионов мира – Хави и Андреса Иньесту. Финалист ЧМ и обладатель требла с «Интером» Уэсли Снейдер финишировал только четвертым.

В 2014-м голосующие отметили подвиги Криштиану: победа в Лиге чемпионов, лучший бомбардир ЛЧ (17) и Ла Лиги (31). Роналду (37,66%) уверенно обошел финалиста ЧМ Месси (15,76%) и чемпиона мира Мануэля Нойера (15,72%).

Модрич в 2018-м оказался успешен и в клубе, и в сборной: финал ЧМ и победа в ЛЧ позволили обойти одноклубника Роналду, а также чемпионов мира Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе. Месси в том году был хорош в «Барсе» (51 мяч в 54 матчах), но этого оказалось мало: лишь пятое место в голосовании. Фраза «Всего лишь пятый игрок мира» стала мемом, который использовали после каждого крутого гола или ассиста Лео в тот год.

Теперь все наоборот: не самый яркий клубный сезон Месси уравновесил мощным перфомансом на ЧМ. Значимость неоспорима.

Фото: Gettyimages.ru/Neal Simpson/EMPICS, Julian Finney