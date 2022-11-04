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Япония планирует к 2050-му выиграть ЧМ. Рассказываем, почему к этому стоит относиться серьезно

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Гигантский прогресс за последние 30 лет.

«Ничто не чудо», – так центральная телерадиокомпания Японии NHK отреагировала в соцсетях на победу над Германией (2:1). 

После 2:1 с Испанией полузащитник Рицу Доан, который запустил оба камбэка после выходов на замену, добавил: «Думаю, люди в Японии теперь поняли, что победа в первом туре была неизбежностью, а не чудом. Мы еще не изменили историю, но преодолели большой барьер. Много боролись вместе, чтобы добиться этого результата».

Ао Танака, автор победного гола в ворота испанцев, согласен: «Все говорят «сюрприз» или «чудо», но мы об этом не думаем, потому что сделали это сами. Я не был удивлен».

Прорыв в плей-офф из группы с двумя чемпионами мира, да еще и с первого места, все равно называют во всем мире японским чудом. Но позиция Доана и Танаки понятна – это не просто случайность или везение, местный футбол шел к этому успеху долго, терпеливо и целенаправленно. 

«Никогда не забывайте Доху». Катар-1993 – Марибор японцев, после которого страна не пропустила ни одного ЧМ

Нынешняя уверенность японской сборной во многом заслуга 54-летнего тренера Хадзиме Мориясу, который еще перед стартом турнира говорил, что их минимальная цель –  четвертьфинал, чтобы обновить лучший результат Японии. 

Его не смущало ни наличие в группе испанцев с немцами, ни сложившаяся традиция с чередованиями выходов японцев в плей-офф ЧМ:

1998: не вышли из группы

2002: 1/8 финала

2006: не вышли из группы

2010: 1/8 финала

2014: не вышли из группы

2018: 1/8 финала

Первый шаг сделан – в Катаре сборная впервые пробилась в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. Причем Мориясу причастен к обоим турнирам. Экс-тренер олимпийской сборной Японии пришел в главную команду как раз в 2018-м – помогать Акире Нисино на ЧМ в России. Там команда единственной из азиатских сборных вышла в плей-офф, но после турнира Нисино ушел в отставку, а его место занял Мориясу. При нем японцы уже дошли до финала Кубка Азии-2019, где уступили хозяевам турнира – Катару (1:3).

Вообще Доха – знаковое место для Мориясу. Эта история тянется еще с октября 1993 года, когда Япония драматично не пробилась на ЧМ-1994.

Перед решающим туром квалификации, который проходил в Катаре, японцы лидировали в группе. В матче с Ираком их устраивала победа, а при некоторых раскладах даже ничья. На 80-й минуте Япония повела 2:1 – и максимально приблизилась к первому в истории чемпионату мира. Но на 91-й минуте иракцы разыграли угловой и неожиданно сравняли счет. От несчастья японцы тут же свалились на поле, а после финального свистка еще долго рыдали.

В параллельных матчах Южная Корея и Саудовская Аравия победили, в самый последний момент отобрав путевку на ЧМ у Японии. Для японцев эта ничья – такая же травматичная как Филимонов-1999 или Марибор-2009 для россиян.

Если корейцы называют тот матч «Чудо в Дохе» (попали на ЧМ только за счет лучшей разницы мячей), то японцы – «Трагедия в Дохе» или «Агония в Дохе». Фраза «Никогда не забывайте Доху» прочно вошла в спортивную культуру страны, предупреждая о том, что нельзя никого недооценивать. 

Событие закрепилось и в поп-культуре:

• В манге и аниме-сериале «Космические братья» дата рождения главного героя – 28 октября 1993 года. Это день той самой игры – и именно этой датой персонаж любит объяснять все свои неудачи.

• Словосочетанием «Агония Доха» в аниме-фильме «Эврика 7» называют секретный эксперимент военных, который закончился трагически.

Полузащитник Хадзиме Мориясу принял в исходе того матча ключевое участие – он провел на поле всю игру и не смог помешать иракцам сравнять счет. В декабре 2018-го Федерация футбола Японии опубликовала в газете письмо уже тренера сборной, написанное самому себе в молодости. 

В нем Мориясу заново переосмыслил события 1993 года:

«Тебе, чья мечта оказалась разрушена в тот день,

35 матчей за сборную и один гол – мои показатели не впечатляют, но каждая игра помогала мне расти. И каждая была сопряжена с разочарованием.

Мое первое появление в матче за сборную случилось в мае 1992 года. Я был еще никем, мы играли с Аргентиной и проиграли по всем статьям. Это было разочаровывающе. Как игрок я не хотел, чтобы все так закончилось. Я хотел сделать все, чтобы сократить эту разницу в классе. Я хотел, чтобы Япония могла конкурировать с лучшими в мире. Нет, я хотел стать еще лучше. Я проиграл и обрел мечту. Она стала всем и превратилась в одержимость. Преодолев столько трудностей, я достиг двери в мир, но мечта безжалостно рухнула.

Октябрь 1993 года, Доха, Катар. На 90-й минуте мяч пролетел мимо моей головы, соперник ударил и как в слоумо мяч залетел в сетку. Все, что я мог, это проводить мяч взглядом. После этого я мало что помню. Правильно ли мы попрощались? С кем я разговаривал? Как вернулись в отель? Когда я пришел в себя, то обнаружил, что рыдаю на веранде отеля. Я так сокрушался, столько раз винил себя. И вот что я понял посреди самой большой неудачи в жизни – у тебя ничего нет, если ты не побеждаешь. Ты ничего не получаешь. 

25 лет спустя я возглавляю сборную Японии. Наш вызов продолжается, чтобы мечта, которую я оставил на полпути, стала реальностью. И судьба снова ведет нас к этому месту – в Катар. 

Напоследок я хочу сказать пару слов тем, чья мечта также была разрушена в тот день. Сделайте Японию сильнее и победите мир. Мы пролили достаточно слез сожаления».

«Агония в Дохе» разделила историю сборной Японии на до и после. Голландского тренера Ханса Офта сразу же уволили, ряд игроков завершили карьеру в сборной, а на долгожданный ЧМ в 1998 году поехали только два игрока из состава, игравшего против Ирака в Дохе. 

Зато Япония с тех пор не пропустила ни одного чемпионата мира. Все это результат реформ, вера в которые только укрепилась после Дохи. Как раз в 1993 году в Японии началась эра профессионального футбола.

Джей-лига – азиатская АПЛ. Японцы за 30 лет создали пирамиду из 60 профессиональных клубов по всей стране (цель – 100 таких клубов)

Футбол появился в Японии еще в конце XIX века, но долгое время уступал в популярности не только бейсболу, но и сумо. Первые чемпионаты прошли больше 100 лет назад, однако лигу, которая объединила всю страну, создали только в 1965-м. Это Японская соккер-лига (JSL), где команды принадлежали компаниям, а играли в них любители, которые занимались футболом в свободное от основной работы время. Чемпионами в той лиге становились клубы, знакомые нам по названиям всемирно известных компаний: «Мицубиси», «Хитачи», «Ниссан», «Ямаха».

Революцией стало появление в 1993 году Джей-лиги – первого профессионального чемпионата Японии. Третья экономика мира и 125-миллионное население располагало к тому, чтобы построить коммерчески успешный продукт.

Начиналось все громко: доигрывать в Японию приехали Зико и Гари Линекер, посещаемость взлетела до 20 тысяч, но возросший интерес к футболу быстро прибил азиатский кризис и последовавшее замедление роста японской экономики. 

Что-то похожее случилось недавно, когда в лигу после долгого перерыва вновь заехали звезды вроде Иньесты, Вильи, Торреса и Подольски, средняя посещаемость перевалила за 20 тысяч, однако теперь подъем приостановила пандемия. 

И все же Джей-лига, которую позиционируют как азиатскую Премьер-лигу, выглядит в регионе привлекательно. Например, она очень популярна в Таиланде. В 2017 году лига заключила 12-летний контракт с международным стриминг-сервисом DAZN на 2,1 млрд долларов. От домашнего ЧМ-2002 Японии досталась инфраструктура, которая помогает привлекать зрителей как на стадионы, так и к экрану. 

В 1993-м Джей-лига с трудом собрала 10 профессиональных клубов, а теперь в стране 60 таких команд, охватывающих 41 из 47 префектур страны. Это то, что помогло японцам рассчитывать на успехи как в клубном футболе (финал клубного ЧМ и три 3-х места), так и на уровне сборных. 

Но это только часть пути. Японская футбольная ассоциация разработала долгосрочную стратегию на 100 лет, по которому в 2092 году в стране должно быть 100 профессиональных команд. А в 2005-м федерация представила план, согласно которому сборная Японии к 2050 году должна стать чемпионом мира.

Об этом же недавно сказал тренер Мориясу: «Испания и Германия были чемпионами мира. Япония тоже ставит перед собой цель стать чемпионом мира до 2050 года».

Звучит амбициозно, но японцы умеют решать поставленные задачи. Тайский тренер Виттхая Лаохакул, который в начале 90-х работал в Джей-лиге, рассказывал, как японцы стремились попасть на первый чемпионат мира: «Во время ЧМ-1990 в Италии Японская футбольная ассоциация отправила тренеров лиги (по два человека из каждой команды) в Италию, чтобы проанализировать матчи. После возвращения мы разработали план для достижения цели по выходу на чемпионат мира».

Здесь показателен пример женского футбола, где увидеть прогресс можно быстрее. На первом ЧМ-1991 японки проиграли все матчи в группе с общей разницей мячей 0:12 и заняли последнее место. А уже в 2011-м они стали чемпионками мира, в финале обыграв грозных американок. На следующем ЧМ в 2015-м Японию остановили только в финале – те же американки.

Японцы понимают, что для развития футбола важно, чтобы клубы и академии максимально покрывали всю территорию страны. Сейчас Джей-лига управляет уже тремя профессиональными дивизионами – в высшем играют 18 клубов (с 2024 года – 20). Дальше идет полупрофессиональный четвертый дивизион и ниже множество региональных любительских лиг. 

Обозреватель Девон Роуклифф (автор книги про футбол в Южной Корее) пишет, что по уровню многоступенчатости и развитости японская клубная пирамида уступает сейчас, возможно, только английской. Например, клуб «Тиамо Хираката» за 18 лет с момента создания взлетел из 11-го дивизиона в 4-й. Еще более резкий скачок совершил «Иваки» – в 2014-м играл в 9-й лиге, а 2023 год начнет уже во 2-й. 

Чтобы клуб вышел из четвертого дивизиона в профессиональный третий, он обязательно должен заручиться поддержкой города и отказаться от ассоциации с компанией-спонсором. Но не все готовы на такие жертвы. Британский журналист Крис Хаф, один из главных гидов по японскому футболу, в интервью Sports.ru рассказывал такую историю:

«В четвертом дивизионе есть клуб под названием «Хонда», которым владеет Honda. У них о-о-очень хорошая команда, я бы сказал, что это вообще одна из лучших команд Японии. Но они не могут выйти в третий дивизион, потому что клубы Джей-лиги не имеют права называться в честь компаний. То есть им нужно выбросить слово Honda и назваться в честь Хамамацу – города, в котором они базируются. Но Honda делать этого не хочет, поэтому они продолжают играть в четвертом дивизионе и выигрывают его почти каждый год, потому что на голову круче всех. Больше того, в Кубке Императора они постоянно обыгрывают команды из высшей лиги, каждый божий год».

В Бундеслиге играет больше игроков сборной Японии, чем в Джей-лиге. Японцы привлекают дисциплиной и желанием учиться

Когда до начала 90-х в Японии был только любительский чемпионат, редкие профессионалы уезжали за границу – первым таким стал Ясухиро Окудэра, который в 1977 году подписал контракт с «Кельном» и сразу же выиграл чемпионат Германии. Связь с немецким футболом у Японии давняя.

Отцом японского футбола называют немецкого тренера. Его даже награждал император 

Тогда сложно было представить, что в 2022 году 19 из 26 игроков приедут на ЧМ из европейских клубов. И это еще трое из этих семи представителей Джей-лиги уже поиграли в Европе, а Юта Накаяма из «Хаддерсфилда» в последний момент получил травму (его заменили в заявке на игрока из чемпионата Японии). Бундеслига делегировала в сборную больше игроков (8), чем Джей-лига (7). Поэтому игроки не испытывали никакого трепета, когда выходили против Нойера и Мюллера.

Движение на запад получилось постепенным. На первый ЧМ-1998 Япония приехала с полностью домашним составом, в 2002-м в заявке уже числилось 4 легионера, в 2006-м – 6, а настоящий прорыв случился в 2014-м –12. На ЧМ-2018 из европейских клубов прибыло уже 14 игроков плюс Кейсуке Хонда из мексиканской «Пачуки».

Причин японского нашествия в Европу несколько. 

1. Невероятное стремление к знаниям. Когда в начале 1990-х Зико приехал в Японию и указывал партнерам на ошибки, японцы старательно записывали его слова для самоанализа. «За несколько минут до следующего матча они доставали эти заметки и пересматривали их, как будто готовились к тесту», – писал автор книги «Японские правила» Себастьян Моффетт.

Даже после победы над Германией на ЧМ тренер Мориясу поблагодарил соперника за урок: «Многие немцы и многие блестящие игроки и тренеры внесли вклад и помогли японскому футболу. Сегодня Япония победила. Тем не менее Япония хочет и дальше учиться у Германии и всего мира. Это наш план на будущее.

Мы считаем, что зарубежные лиги способствовали развитию способностей наших игроков, поэтому очень благодарны и уважаем это. Но независимо от соперника мы стремимся к победе».

2. Менталитет. Мориясу отметил желание побеждать, но так было не всегда. Японский футбол, который развился из корпоративных лиг, поначалу обвиняли как раз в отсутствии этого стремления. Того же Зико очень злило, что игроки спокойно веселились после поражений и не считали это причиной для расстройства. Бразилец просил переводчика повышать голос вслед за ним, чтобы изменить отношение игроков к победам и поражениям.

Еще одна сложность с менталитетом – уважение к возрасту. Долгое время молодой игрок не мог пробиться в основу только потому, что в составе есть футболист постарше. Поэтому никто никуда не торопился – многие делали паузу в карьере и заканчивали университеты. Так, кстати, поступил Каору Митома из «Брайтона», который стал профессионалом только в 22 года после учебы в университете.

«Честно говоря, в то время у меня не было уверенности, что я стану профессионалом, – рассказывал Митома. – Я видел Миеси и Итакуру, которые играли в команде на год старше меня, и не чувствовал себя уверенно, играя на самом высоком уровне. Из-за этого, думая о будущем, я подумал, что было бы лучше поступить в Университет Цукубы».

А ведь Митома всего на несколько месяцев младше Миеси и Итакуры. В итоге все сложилось удачно – все играют в Европе, а Митома и Итакура на чемпионате мира. 

Но в прежние годы все могло повернуться иначе – переломить традицию с игнором молодежи помогли деньги. Если раньше европейские клубы покупали 25-26-летних японцев, то сейчас ищут все более юных игроков. Теперь японские клубы увидели в молодежи возможности для роста, а лига запустила «Проект ДНК» с видением до 2030 года, который направлен на помощь в развитии молодых игроков и тренеров.

Бывший президент Джей-лиги Мицуру Мураи активно поощрял футболистов уезжать в Европу, надеясь, что однажды они вернутся и обогатят лигу  опытом. Тут возвращаемся к тому, что японцы повернуты на учебе.

«Хорошее качество, – отмечает Ричард Аллен, исполнительный директор «Иокогамы». – Это обоюдоострый меч – вы хотите, чтобы ваши лучшие игроки ездили и играли в Европе, но в конечном счете это оказывает влияние и на лигу».

В 2016 году японские футбольные чиновники отправились в тур по Европе, чтобы перенять опыт лучших академий. Среди них был «Вест Хэм», с которым японцы установили тесные отношения. А вскоре боссу лондонской академии Терри Уэстли предложили должность технического директора Джей-лиги. И он согласился.

«Менталитет – причина номер один, – говорит Уэстли в интервью The Athletic о том, что так привлекает европейские клубы в японских футболистах.– Вы получаете игрока, который хочет прогрессировать. Если молодому японскому игроку говорят работать, ему никогда это не надоест.

В Японии мы с самого начала доносили до клубов, что вы можете поставить 17-летнего игрока в основу, это было здесь необычно. Сейчас молодые игроки уже дебютируют в более молодом возрасте. Клубы начинают понимать, что в этом есть большая отдача от инвестиций».

3. Цена. В Японии можно найти перспективных игроков за небольшие деньги. Томиясу уезжал в Бельгию за 800 тысяч евро, а прошлым летом «Арсенал» выложил за него 18,6 млн.

Камаду брали в «Айнтрахт» за 1,6 млн, а сейчас он разрывает в Бундеслиге и оценивается в 30 миллионов.

Выступление в Катаре точно еще усилит внимание топ-лиг к Японии. После трагедии в Дохе страна вряд ли могла себе такое представить.

«Хонда умолял «МЮ» подписать его, а люди говорили: остановись, это унизительно». Как устроен футбол (и жизнь) в Японии

Фото: Gettyimages.ru/Etsuo Hara / Stringer, Adam Pretty, Todd Korol / Stringer, Martin Rose; REUTERS/Dylan Martinez, Issei Kato, Lee Smith; globallookpress.com/Chen Shaojin/Xinhua, Ken Asakura/AFLO, Naoki Nishimura/AFLO, Tom Weller/dpa

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