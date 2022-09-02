Сколько мигрантов погибло на стройках ЧМ-2022 – 3 или минимум 6700? Поборол ли Катар рабство? Только факты о проблемах рабочих

И доводы всех сторон.

Смерти на стройках и нарушения прав рабочих-мигрантов в Катаре – одна из самых острых проблем, от которой организаторы ЧМ-2022 отбивались почти 10 лет. Правозащитники критиковали трудовое законодательство страны и условия труда еще до объявления Катара хозяином чемпионата мира, а уж после давление выросло многократно.

Пробуем разобраться, что же там происходило.

Писали, что за первые три года после получения ЧМ на стройках погибли 1200 мигрантов. Но к методике подсчета есть вопросы

Катар сильно зависит от рабочей силы мигрантов. Численность иностранцев колеблется в зависимости от сезона, но в целом это примерно 2-2,3 миллиона человек – или 90% населения. По большей части это люди из Южной Азии: под 600 тысяч индийцев, по 400 тысяч бангладешцев и непальцев, 180 тысяч пакистанцев и 140 тысяч шри-ланкийцев. Другие самые крупные группы населения – 300 тысяч египтян и 236 тысяч филиппинцев. Для сравнения: коренных катарцев всего около 330 тысяч.

В 2014 году Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) опубликовала доклад под громким названием « Дело против Катара ». Авторы утверждали, что за три года на объектах, связанных с ЧМ, умерли по меньшей мере 1200 человек. «Это только граждане Непала и Индии. Эти государства раскрывают информацию о смертности на стройках, данные по гражданам других стран получить невозможно», – говорила в интервью Sports.ru представитель ITUC Джемма Суарт.

Однако BBC в 2015-м усомнился в методах подсчета ITUC. Издание утверждает, что организация дала цифры смертности не только строителей, а всех рабочих-мигрантов из Индии и Непала. Да, многие из них работали на стройках, но не все. И далеко не все на объектах чемпионата мира. BBC также отмечает, что в статистику вошли все причины смерти, в том числе ДТП и сердечные приступы (впрочем, они частично могли случиться из-за работы на жаре).

Такой контекст радикально усложняет восприятие цифр. Например, индийское правительство не удивилось в пресс-релизе: «Учитывая большой размер нашего сообщества [в Катаре], число смертей вполне в пределах нормы».

Чиновники отметили, что в Катаре находятся более полумиллиона индийцев, поэтому 250 смертей в год – это, по их мнению, не причина для беспокойства. Также в материале BBC указано, что в самой Индии на каждые 500 тысяч мужчин в возрасте 25-30 лет приходятся не 250, а 1000 смертей в год. Даже в Великобритании на каждые полмиллиона мужчин в этой возрастной группе ежегодно приходятся в среднем 300 смертей.

Директор ITUC Тим Нунан с таким сравнением не согласился: «Трудящиеся мигранты не только молоды, но и в хорошей форме. Катар требует, чтобы рабочие проходили медицинское обследование, поэтому это сравнение яблок и груш. Мы считаем, что описали проблему точно».

Что насчет 6700 погибших за 10 лет? Похоже на манипуляцию

Критика в адрес Катара усилилась многократно после прошлогодней статьи The Guardian, в которой говорилось, что уже минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с 2010-го, когда страна получила ЧМ. В тексте уточнялось, что общее число погибших значительно выше, потому что данные не включают информацию о смертях мигрантов из других стран, которых в Катаре тоже много.

После этого против ЧМ в Катаре выступили несколько команд из Норвегии, а некоторые клубы и сборные напоминали о проблеме специальными акциями.

В то же время Yahoo Sports отмечает , что заголовок о тысячах смертей (с подзаголовком о «шокирующей цифре») ввел читателей в заблуждение. Многие посчитали, что люди умерли на стройке объектов к ЧМ, однако неделю спустя британское издание уточнило в заголовке, что речь идет о всех смертях мигрантов с момента получения Катаром турнира.

Позже в статью добавили данные о том, что непосредственно со строительством стадионов связаны 37 смертей.

Если считывать информацию так, то Катар ничего из этого не оспаривает. Позиция Катара – 37 погибших с объектов ЧМ, 34 из которых классифицированы оргкомитетом как «не связанные с работой». Правда, The Guardian отмечает, что эксперты сомневаются в правильности этой формулировки, потому что в некоторых случаях она использовалась для описания смертей, произошедших на рабочих местах.

Что касается общих данных, то, по информации правительства Катара, с 2010 года в стране умерли 17 тысяч мигрантов. Речь идет о целом десятилетии и примерно двух миллионах иностранцев, которые жили в это время в стране. Yahoo Sports на основе данных правительства США посчитал, что из 2-миллионной выборки американцев в возрасте от 25 до 44 лет умирают в среднем 3280 человек в год.

Глава оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер очень недоволен, что все говорят о тысячах погибших именно на стройках:

«Могу заявить с полной уверенностью, что у нас погибло трое рабочих (на объектах ЧМ – Sports.ru). Из-за несчастных случаев. The Guardian распространила информацию о смерти 6,5 тысячи человек. Могу вас заверить: эти данные абсолютно не верны, мы их не подтверждаем. Проводили исследования, взаимодействовали с общественными организациями – тех цифр, о которых пишут в СМИ, нет».

Но ведь трое погибших – это тоже не похоже на правду?

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддерживает катарскую версию: «Если мы говорим о строительстве стадионов к чемпионату мира, то погибло три человека. Три – это слишком много, но это три».

Конечно, Инфантино и катарские чиновники лукавят, когда говорят только о стадионах. Люди могли погибать десятками и даже сотнями при строительстве далекой от спорта, но тем не менее связанной с ЧМ инфраструктуры, в которую Катар вложил космические 220 миллиардов долларов .

Больше похож на правду доклад Международной организации труда (МОТ). Выяснилось, что только за 2020 год погибли 50 рабочих, 500 получили серьезные травмы, 37 600 – легкие и умеренные. Большинство пострадавших – мигранты из Бангладеш, Индии и Непала, трудившиеся в строительной отрасли. Основные причины тяжелых травм – падения с высоты, ДТП и падения объектов на рабочих местах.

В докладе отмечается, что полную картину за более широкий отрезок получить сложно, так как не хватает данных и есть проблемы с классификацией смертей в катарских профильных учреждениях.

Более половины смертей мигрантов относят к категориям «неизвестные причины», «естественные причины» или «сердечно-сосудистые заболевания». Эксперты считают, что многие смерти просто списывают на естественные, чтобы не проводить расследования и не давать настоящие медицинские объяснения.

Так, по данным министерства труда Непала, в Катаре с 2010 года умерли не менее 2100 их граждан. Само по себе число вряд ли можно назвать аномальным для Непала: The New York Times отмечает, что за тот же отрезок более 3500 непальцев умерли в Малайзии, почти 3 тысячи – в Саудовской Аравии, 1000 – в ОАЭ. Это четыре самых популярных направления для непальских рабочих.

Вот как классифицировали смерти непальцев в Катаре:

• Остановка сердца или сердечный приступ – 699

• Естественная смерть – 331

• ДТП – 198

• Суицид – 196

• Аварии на рабочем месте – 183

• Другие причины – 572

Расплывчатость некоторых формулировок и большое количество суицидов заставляет предполагать, что смерть могли вызвать плохие условия труда и жизни. К числу рисков относят экстремальную жару, антисанитарию, отсутствие доступа к качественной медицине, переработки и системную эксплуатацию, вызывающую постоянный стресс. Некоторые исследования подтверждают такие предположения.

Все это – во многом результат многолетней политики Катара, где мигранты были отрезаны от базовых прав и считались людьми второго сорта.

Система кафала в Катаре – узаконенное современное рабство?

Иностранные работники составляют большинство или значительную долю во многих странах Персидского залива – и для их мониторинга в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Ливане, Омане используется или до какого-то времени использовалась система кафала.

Что это такое? С арабского «кафала» переводится как «спонсорство».

Изначально в исламской юриспруденции термин относился только к опеке над детьми. В арабской культуре не принято усыновление в западном понимании этого слова, но есть кафала. Это когда спонсор покрывает расходы на содержание ребенка, заботится о нем, но прав у него меньше, чем у родных детей. Например, такой ребенок не может претендовать на наследство, официально считаться сыном или дочерью приемных родителей или получить их фамилию.

В конце прошлого века у кафалы появилось более широкое применение – под эту систему подогнали и наем рабочих-мигрантов.

Каждый въезжающий работник должен был иметь в стране спонсора, который оплачивает его визу и отвечает за его правовой статус. Так кафала поставила рабочего в крайне зависимое положение: по закону согласие спонсора (а чаще всего это работодатель) требовалось для всего – от открытия счета в банке и аренды жилья до смены работы и даже выезда из страны.

Журналист Пит Паттиссон, который расследовал положение иностранных рабочих в Катаре, объяснял: «В основе проблем, связанных с эксплуатацией мигрантов, лежит кафала. Это форма спонсорства, закрепленная в законодательстве, которое запрещает наемным сотрудникам менять работу без разрешения работодателя. Если вы не можете сменить работу, то у работодателя нет стимула заботиться о вас. И в результате он получает контролируемую рабочую силу».

Так открывается возможность для злоупотреблений. Частая история: у мигрантов отбирали паспорта, платили с многомесячными задержками или меньше обещанного. Международная правозащитная организация Amnesty International сообщала о случаях, когда рабочие ради возврата паспортов подписывали ложные заявления о выплаченной зарплате.

Ну и совсем дикие случаи: избиения, сексуальная эксплуатация (особенно под угрозой домашняя прислуга) и даже торговля людьми.

Мигранты ограничены в правах, поэтому на закон рассчитывать сложно. В Саудовской Аравии фиксировали даже казни приезжих девушек, которые убивали работодателя, защищаясь от изнасилований.

«В конце 2010 года мы оценивали риски в плане трудовых прав. Регион Персидского залива выделялся красным светом – нижний уровень. По сути, они были рабовладельческими государствами», – заявила генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.

Подробнее о том, как все было устроено

В последние годы Катар под давлением правозащитников во многом демонтировал эту систему. Обсудим эту тему ниже, а пока расскажем, что творилось в стране с правами трудовых мигрантов до принятия новых законов.

Где-нибудь на Филиппинах или в Непале работают агентства, которые завлекают на работу в страны Ближнего Востока. Они предлагают людям хорошие по меркам этих стран условия, но за помощь с трудоустройством, конечно, нужно заплатить. По данным Amnesty International, мигранты платили агентствам от 500 до 4300 долларов, которые они надеялись окупить на новой работе.

Однако по приезде на место все менялось. Обещанная зарплата в 300 долларов в месяц (а примерно за такими суммами низкоквалифицированные мигранты едут в одну из богатейших стран мира) превращались в условные 190. Зачастую и вовсе предлагалась совсем не та работа, которую обещали в агентстве.

Рабочих заселяли в тесные комнаты по восемь и более человек, где они спали на двухъярусных кроватях. Впрочем, мигранты часто оставались даже без самых элементарных удобств: водопровода, канализации, электричества.

Сама работа, как правило, без выходных. Но даже если у мигрантов появлялось свободное время, то они редко выходили за пределы лагеря. Многие опасались получить штраф или даже лишиться свободы, так как работодатель часто не предоставлял или не продлевал им вид на жительство.

На улицах, где живут и отдыхают местные, выходцам из Южной Азии в целом не очень рады: их часто останавливает полиция, а член Центрального муниципального совета Дохи Насер Ибрагим Мохамед Аль-Моханнади предлагал даже закрыть торговые центры для мигрантов в пятницу и субботу – единственные дни, когда работники теоретически могут получить выходной.

«Семьи и дети имеют право наслаждаться отдыхом в торгово-развлекательных центрах без присутствия холостяков, – говорил Аль-Моханнади. – В таких местах вам будет комфортно в окружении таких же, как вы, а не с кучей парней».

Правительство отклонило предложение и пояснило, что для его реализации нет правовых оснований. Но в 2010 году Министерство муниципалитета и городского планирования опубликовало карту с семейными зонами, где запрещено жить приезжим рабочим. В 2015-м карту обновили – туда вошел почти весь центр Дохи, а также некоторые части Эль-Вакра, Эль-Хаура, Умм-Салаля, Эр-Райяна и Аль-Шахании. Формальная причина – жалобы местных жителей на «угрозу со стороны приезжих».

По закону мигранты не имеют права вступать в профсоюзы, а любое возмущение могло закончиться мгновенной депортацией. Многие не могут позволить себе уехать, так как содержат семьи, а некоторые влезали в долги, чтобы заплатить агентству. Порой приходится работать год-полтора, чтобы просто отбить стартовую сумму.

Amnesty International передавал слова мигрантов с объектов ЧМ-2022.

«У компании мой паспорт, – говорил рабочий по имени Мохаммад. – Если спонсорский статус изменится, они отправят меня обратно, у меня будет много долгов. Я хочу вернуть паспорт, да и лагерь не очень хорош, нас восемь в одной комнате – это слишком много. Но я не могу жаловаться, ведь они оставят меня без работы».

А вот обратная ситуация рабочего со стадиона «Халифа»: «Я пошел в офис и сказал менеджеру, что хочу вернуться домой, так как зарплата постоянно задерживается. Он закричал на меня: «Продолжай работать, иначе ты никогда не уедешь отсюда!»

Садовник Мушфикуру, когда заговорил о зарплатах ниже обещанных, получил такой ответ: «Мой менеджер сказал: «Мне все равно, что тебе говорили в Бангладеш. Мы даем эту зарплату – и ничего больше. Если продолжишь вспоминать об этом, я попрошу отменить тебе визу и отправить обратно».

Сакиб, еще один бангладешский рабочий, признавался: «Бывают дни, когда я не могу продолжать, все становится слишком невыносимым. Единственное, что держит меня в живых, – это мысль о моих детях».

Катар ведь реформировал трудовое законодательство?

Да, давление после получения ЧМ сработало. Хотя первым среди стран Персидского залива от кафалы отказался Бахрейн – еще в 2009 году. Тогда местный министр труда сравнил систему с рабством.

Остальные страны региона не торопились. Катар, ОАЭ и Кувейт запустили поэтапное реформирование только с 2016-2017 годов.

Катар в декабре 2016-го начал с вещей, которые кажутся в современном мире абсолютно естественными – для трудовых мигрантов установили минимальную заработную плату и предоставили право на ежегодный отпуск. Правозащитники критиковали новый закон, так как он по-прежнему запрещал мигрантам менять работу или выезжать из страны без разрешения работодателя. Под запретом также осталось создание профсоюзов и организация забастовок.

Настоящие реформы случились позднее. В 2018-м эмир Катара отменил выездные визы для 95% трудящихся мигрантов, а в марте 2021-го новые законы фактически положили конец кафале: теперь трудовым мигрантам вообще не нужно разрешение работодателя на выезд из страны или смену работы.

Недавно министра иностранных дел Катара спросили, почему страна провела реальные реформы только тогда, когда все стадионы уже достроены. Вот ответ Мухаммада Бен Абдеррахмана Аль-Тани:

«Мы признали наличие проблем с благосостоянием рабочих, даже приглашали неправительственные организации приехать и понаблюдать за нашей системой. Мы прошли долгий путь по пересмотру нашего законодательства. Такие реформы требуют времени. Это касается любой страны, Катар не уникален в этом плане. Конечно, есть недочеты, и мы намерены их исправить. Но почему в этих проблемах систематически обвиняют наше правительство, в то время как в Европе в малейшем инциденте виновата [частная] компания?»

В апреле организаторы ЧМ-2022 после расследования Amnesty International признали эксплуатацию рабочих во время Кубка арабских наций-2021. Охранники на объектах работали больше максимально разрешенных 60 часов в неделю. Отмечалось, что они работают в тех же условиях и на проектах, связанных с ЧМ. Вину оргкомитет возложил на подрядчиков:

«Три компании были признаны не соответствующими требованиям в ряде областей. Эти нарушения были совершенно неприемлемыми. Мы внесли подрядчиков в список наблюдения или черный список, чтобы они не работали над будущими проектами и в том числе над чемпионатом мира».

Катар не только критикуют, но и отмечают его успехи. В ноябре 2022-го Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад, в котором отметила прогресс страны в трудовом законодательстве за последние четыре года. Организация выделила следующие пункты:

• Защита выплата зарплаты – работодатели теперь обязаны выплачивать зп через катарские банки, процесс стал прозрачнее. Увеличены штрафы за невыплату зарплаты, создан фонд поддержки и страхования работников, который выплачивает компенсации в случае невыплаченных зарплат, травм или смертей, произошедших из-за работы. С 2019 года из фонда выплатили 320 миллионов долларов.

Также Катар в 2021 году первым в регионе ввел недискриминационную минимальную зарплату вне зависимости от гражданства и отрасли, включая домработников.

• Доступ к правосудию – Катар создал онлайн-платформу для подачи жалоб работников и основал суд по трудовым спорам.

Из-за легкости доступа количество жалоб от работников выросло более чем в два раза. С октября 2021 года по октябрь 2022-го получено 34 425 жалоб, большинство касались невыплаченной зарплаты. 66.5% урегулировали сразу. 31% дел дошел до суда, где 84% процессов завершились в пользу работников.

• Инспекция безопасности – новый закон запретил работу на открытом воздухе с 10:00 до 15:30 с 1 июня по 15 сентября. Также установлен тепловой порог, после которого все работы должны быть прекращены – вне зависимости от времени года. Уже есть результат: летом 2022 года из-за жары в клиники поступил 351 пациент, а в 2020-м (до введения закона) – 1520.

По производственному травматизму и смертельным случаям МОТ выявила ряд пробелов и предложила Катару 20 рекомендаций.

• Свобода смены работы – отмечается, что, несмотря на новый закон, многие мигранты по-прежнему сталкиваются с препятствиями при смене работодателя. За десятилетия кафала укоренилась в обществе, поэтому государству и правозащитникам предстоит еще много работы.

Другой вопрос: будет ли у Катара стремление продолжать этот процесс после ЧМ.

Фото: globallookpress.com/Xinhua, Jochen Tack; Gettyimages.ru/Francois Nel, Warren Little, Sean Gallup