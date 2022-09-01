«После войны было сложно, но мы выкарабкались». Кто воспитал Арсена Захаряна и приблизил к АПЛ

Самые важные люди в окружении.

Арсен Захарян не перейдет в «Челси» сейчас, но он может отправиться в АПЛ или в другую топ-лигу следующим летом. Чтобы лучше узнать 19-летнего парня, рассказываем о тех, кто помог ему вырваться в большой футбол.

Родители – увезли из охваченного войной Карабаха в Самару

Семья Арсена Захаряна родом из Мардакерта – городка в Нагорном Карабахе, где за последние 30 лет не раз вспыхивали боевые действия. Во время первой карабахской войны (1992-1994) семья уехала в Самару, где позднее и родился Арсен.

«Война сильно коснулась именно нашего района, – рассказывал в интервью Sport24 отец футболиста Норайр. – Мардакерт всегда попадал под огонь, это ужасно и страшно… Дядя и тетя до сих пор живут на родине. А мы бываем там каждый год. Конечно, после войны было сложно, но мы выкарабкались и начали понемногу строить нашу жизнь заново. В Самаре давно живут наши родственники, и они всегда помогали нам.

В Ереване я закончил строительный институт, в Самаре начал работать по своей профессии. Без работы никогда не оставался. В то время, когда дети бегали и играли в футбол, я делал все, чтобы обеспечить им беззаботное детство».

«Папа с утра уходил на работу и ночью приезжал, – вспоминал Арсен в разговоре с Евгением Савиным. – В Казахстан тот же ездил, по шесть часов в дороге. Тогда я не осознавал, сейчас понимаю, что все это тяжело – постоянные переезды, работа вдали от семьи».

Вот как родителей Захаряна описывал в монологе для Sports.ru первый тренер игрока Владимир Королев: «В увлечении Арсена футболом активно участвовали родители. Папа привозил на тренировки и внимательно их смотрел. Они с мамой ездили на турниры, всегда были рядом. При этом никогда не вмешивались в работу тренеров. Ни разу папа Арсена не подходил ко мне со словами: «А в чем дело?» Просто спрашивал, как Арсен развивается, чем можно помочь. Позитивные люди, с такими приятно иметь дело».

Геннадий Голубин, который в 14 лет разглядел талант Захаряна и взял его в «Динамо», тоже подчеркивает вклад родителей: «Для меня это фантастическая семья. Семья с тяжелой судьбой. Люди приезжают и строят все заново, не имея ничего, преодолевая все это, при этом никогда не жалуются на жизнь».

Бабушка – отвела на футбол и сделала поле во дворе

В каждом большом интервью Захарян упоминает бабушку Нелли Степанян. Именно она отвела на футбол 6-летнего Давида, старшего брата Арсена, который вдохновил младших.

«Первое время я брала за руку детей и возила. Норик (отец Арсена – Sports.ru) сначала не верил, что наши дети станут футболистами, – рассказывала бабушка Нобелю Арустамяну. – Говорил: «Все равно перестанут ходить». Но как только он увидел, что дети уже настоящие футболисты, я уже мало ходила [на тренировки]. Сначала я возила, потом все перекинула на него».

Арсен рос в обычном дворе, где стойки ворот заменяли деревья. Бабушка настолько прониклась увлечением внуков, что даже выращивала траву для футбольного поля возле дома.

«У нас было ужасное поле, – вспоминал Арсен. – Ну как обычно во дворах, просто какая-то неровная земля. Бабушка говорит: «Давай сделаем. Завтра с утра закажу трактор, чтобы привезли землю». С утра приехал знакомый или не знаю, откуда она его нашла. Он все почистил, посадили землю, трава чуть выросла. Точно лучше стало».

Арсен обожает бабушку и всегда подчеркивает ее помощь: «Она с самого детства со мной, даже во двор выходила со мной играла. Возила на тренировки, на играх присутствовала, поэтому и эмоционально, и морально, и физически может даже, очень помогала мне в детстве».

При этом на переезд 14-летнего внука в Москву бабушка отреагировала без сантиментов: «Я была за, да. Пусть дети идут вперед. Не только Арсена, я бы сейчас Артура (младший брат тоже занимается футболом – Sports.ru) отдала в академию «Динамо». Чтобы он был самостоятельным, чтобы рос как личность.

Мы оберегаем своих детей, но я вообще была очень строга с внуками. Дети не могут сказать, что я их баловала. Не было такого. Я с ними занималась, без этого ничего не будет. Все-таки дети должны быть образованные, причем всесторонне. Поэтому я хотела, чтобы он были и футболистами, и чтобы выросли хорошими людьми. Я хочу, чтобы мои дети стали звездами – но не зазвездились! Мы воспитывали детей так, чтобы насколько человек бы ни был богатым – он оставался человеком».

Сейчас Нелли Степанян не смотрит матчи с Арсена в «Динамо» и сборной. Слишком волнуется.

Брат – ругает за интернет в два ночи и просит не зазнаваться

Давид Захарян тренировался с основой «Крыльев», заезжал в Армению, но так и не заиграл на высоком уровне.

Арсен понимает, что помешало брату: «Его образ жизни, чуть-чуть не так относился к тренировкам. Сейчас он мне рассказывает, чего не стоит делать. Если даже в сеть я поздно зайду, то он пишет: «Что ты в два ночи сидишь там?» Я на контроле».

Давид и правда советует брату не повторять его ошибок: «Не нужно, когда тебе 18-20 лет, думать, что ты играешь на каком-то высоком уровнем. [Важно] не зазнаваться, не вести себя высокомерно. Вот эти все гулянки, тусовки – иногда бывает, что затягивало в такую жизнь.

Мы это обсуждаем. Даже когда нет поводов, я ему все равно напоминаю, что прежде всего футбол и голова. Не теряй голову и играй в футбол».

Первый тренер – посоветовал ехать в «Динамо» и ждет Арсена в топ-клубе

Легенда «Крыльев» 80-х Владимир Королев – футбольный папа Захаряна. Он тренировал его десять лет – сначала в «Крыльях», а затем в академии Коноплева. «Я ушел за тренером», – объяснял футболист, почему уехал из Самары.

В 13 лет Арсен поехал на просмотр в «Зенит», хотя Королев отговаривал, настаивая, что ему пока рано в топ-клуб, нужно окрепнуть. Отец и бабушка сорвались с работы, провели в Петербурге полтора месяца, но история ничем не закончилась.

Арсен вернулся в Самару, а позднее, уже в составе академии Коноплева, удачно сыграл в юношеском чемпионате России, где привлек внимание всех московских клубов. Самым конкретным оказалось предложение «Динамо», и тренер уже не отговаривал: «Мне казалось, «Динамо» ему подойдет. Там больше доверяют молодым, дадут время».

В 2021-м Королев говорил, что Захаряну нужно уезжать в топ-лигу – но только в команду, где он будет не просто сидеть, а играть и доказывать.

Как и семья, тренер постоянно советует воспитаннику не терять голову: «Я недавно говорил с ним на тему звездной болезни. Подчеркнул, что это очень непростая вещь. Чуть не туда пошел, чуть голову задрал, чуть почувствовал, что все умеешь – и конец. Многие сломались – и закончили с футболом. Я говорю Арсену, что горжусь им, но прошу не забывать, что он лишь в начале пути».

Фото: VK/id137345872; Instagram/zaha47_;ru.wikipedia.org; tele-sport.ru; kc-camapa.ru