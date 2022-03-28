Англия сыграла без имен на футболках. Ничего не отклеилось: так передают, каково людям с деменцией

На второй тайм товарищеского матча со Швейцарией англичане (выиграли 2:1) вышли в безымянной форме.

Это не ошибка и не техническая проблема – так было задумано.

Акция – часть нового партнерства с Обществом по борьбе с болезнью Альцгеймера. Игроки привлекли внимание к проблемам людей с деменцией, которые теряют самые важные воспоминания: имена любимых футболистов – тут только один из мелких примеров.

После матча футболки отправились на аукцион – все средства пойдут на деятельность Общества. Уже удалось собрать больше 37 тысяч фунтов.

«Мы надеемся, что это заставит фанатов по всей стране принять к сведению реальность жизни с деменцией, – говорит генеральный директор организации Кейт Ли. – Футбол должен быть незабываемым – я надеюсь, что это вдохновит людей поддержать нашу работу по повышению осведомленности и снижению стигмы, а также поможет нам убедиться, что никто не сталкивается с деменцией в одиночестве».

Сейчас в Великобритании с таким заболеванием живут 900 тысяч человек.

Бывшие футболисты страдают деменцией чаще обычных людей

С медицинской точки зрения деменция – это распад психических функций из-за поражения мозга. Для болезни характерны нарушения кратковременной и долговременной памяти, поведения и способности выполнять повседневные действия вроде правил личной гигиены или приемов пищи.

В мире сейчас около 47 миллионов людей с деменцией. Из 200 различных видов самый популярный – болезнь Альцгеймера (50-60% всех случаев).

Экс-футболисты часто страдают деменцией. Группа исследователей по черепно-мозговым травмам из университета в Глазго установила, что бывшие профессиональные игроки:

в 3,5 раза чаще подвержены деменции и заболеваниям нервной системы;

в 5 – болезни Альцгеймера;

в 4 – болезни боковым амиотрофическим склерозом;

в 2 – болезни Паркинсона.

Деменцией после игровой карьеры страдали пятеро из состава сборной Англии на ЧМ-1966 – сэр Бобби Чарльтон, Рэй Уилсон, Мартин Питерс, Джек Чарльтон и Нобби Стайлз. Перед 50-летием со дня победы выяснилось, что половина из живущих страдает от деменции и склероза.

До сих пор нет убедительных доказательств того, что к заболеванию приводят удары мяча в голову, но футбольный врач Джон Маклин считает, что ограничение контакта с головой – здравый смысл.

«Мы не можем ждать доказательств в ту или иную сторону, – говорил Маклин. – Сейчас нужно просто принять разумные и прагматичные меры, чтобы уменьшить риски для молодых игроков. Исследование не определило причины, но большинство людей сказали бы, что дело в травмах головы или в попаданиях мяча в голову».

В 2020-м Шотландия стала первой европейской страной, которая запретила детям до 12 лет играть головой. Аналогичный запрет действует в США еще с 2015 года. Там детям до 10 лет запрещено играть головой на тренировках и в матчах, а с 11 до 13 лет – только в матчах.

Фото: REUTERS/Matthew Childs/Hulton Archive/Getty Images, Ryan Pierse