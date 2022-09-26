4 гола за 3:32 с начала матча – молодежка «Сибири» установила рекорд МХЛ! Даже в КХЛ такого не было

«Сибирские Снайперы» − главная сенсация на старте чемпионата.

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Историческое событие в OLIMPBET чемпионате МХЛ: «Сибирские Снайперы» забили в ворота «Локо-76» четыре гола за 3 минуты 32 секунды со стартового вбрасывания – и это новый рекорд лиги. Отличились Марк Герих, Никита Ксенофонтов, Егор Климович и Даниил Сахаров.

Предыдущее достижение принадлежало «Красной Армии» − 7 октября 2018 молодежная команда ЦСКА забила четыре гола «Капитану» за 5:19. В КХЛ четыре шайбы с начала матча быстрее всех забросил «Медвешчак» (7:12) – 11 декабря 2013 года пострадал «Ак Барс».

«Сибирские Снайперы» − одна из главных сенсаций старта сезона МХЛ. Молодежная команда «Сибири» до встречи с «Локо-76» выиграла все шесть матчей – в том числе с «Омскими Ястребами», фаворитами Востока, с разгромным счетом 7:2. «Снайперы» возглавляют дивизион «Серебряный». А вот пострадавший «Локо-76», как и «Омские Ястребы», выступает в элитном «Золотом».

Фото: «Локо-76»