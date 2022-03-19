Крутой сэйв Набокова в МХЛ. Нет, это не родственник, но он мечтает стать преемником Евгения в «Металлурге»

«Фамилия вызывает определенный интерес».

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Один из самых крутых сэйвов 1/8 финала Кубка Харламова случился в матче между «Локо-76» и «Стальными Лисами». Вратарь магнитогорцев Илья Набоков зрелищно спас свою команду на пятой минуте: он поймал шайбу в ловушку после броска Дмитрия Уткина в упор.

«Стальные Лисы» выиграли 7:2 и вышли в следующий раунд, где сыграют с «Омскими Ястребами».

Набоков проводит третий сезон в МХЛ, он сыграл за «Стальных Лисов» 79 матчей с коэффициентом надежности 2.12, отразил 92,8% бросков и десять раз сыграл «на ноль». В розыгрыше Кубка Харламова-2021/22 Набоков сыграл три матча и одержал две победы.

Вратарь пока не дебютировал на взрослом уровне, но в одном из интервью признавался, что его до сих пор спрашивают о родстве со знаменитым однофамильцем и что он хочет стать преемником Евгения Набокова в «Металлурге».

– В детстве я даже не знал, что есть такой вратарь. Узнал о Набокове уже когда начал заниматься хоккеем и стал вратарем. Кстати, не все знают, что я однофамилец – до сих пор на сайтах некоторых пишут, что я сын или родственник Евгения. Фамилия вызывает определенный интерес. Есть мечта стать определенного рода преемником Набокова в «Металлурге». Буду работать и стараться попасть в команду КХЛ. Правда, у нас с ним разные номера: он играл под 20-м номером, а у меня 30-й – еще в детстве выбрал его, с тех пор не менял. Значит, буду стараться стать Набоковым 3.0, − говорил игрок.

Евгений Набоков играл за «Металлург» в сезоне-2004/05 во время локаута в НХЛ.