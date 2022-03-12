16-летний нападающий забил четыре гола в дебютном матче плей-офф МХЛ. Он самый молодой автор покера в Лиге

Обогнал Башкирова, Мичкова и Шалунова.

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Действующий чемпион Молодежной хоккейной лиги − московское «Динамо» – стартовал в плей-офф с победы над «Динамо» СПб (6:1). Четыре из шести шайб столичной команды забросил 16-летний нападающий Игорь Чернышов.

Хоккеист родился в Пензе, в 2017 году переехал в Москву. 16 лет Чернышову исполнилось 30 ноября 2021-го. Он дебютант МХЛ, совмещает выступление за молодежку с игрой в чемпионате Москвы. В регулярном чемпионате МХЛ-2021/22 Чернышов провел 18 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков.

Встреча против «Динамо СПб» стала для него первым матчем плей-офф в карьере, и более крутого дебюта в розыгрыше Кубка Харламова не придумаешь. Чернышов – самый молодой игрок, которому удалось забросить четыре шайбы за матч − 16 лет 101 день! Ранее в 16 забивали трое хоккеистов, все они были старше Игоря и сделали это в регулярке.

Будущий игрок «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России Данил Башкиров оформил первый покер еще до переезда в Уфу в составе «Мамонтов Югры» в сезоне 2017/2018. Нападающему на тот момент было 16,5 лет – он был автором самого молодого покера в МХЛ до Чернышова.

Тимур Закиров (сейчас ему 19, в сезоне-2021/22 перешел в систему «Ак Барса») оформил покер в дебютном для себя чемпионате МХЛ-2018/19 в составе «Спутника». В КХЛ Закиров пока не играл, в его активе помимо МХЛ 25 матчей в Высшей хоккейной лиге.

Единственным 16-летним автором пента-трика в МХЛ является нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков. 20 ноября 2021-го он забил пять голов в ворота «Динамо» СПб.

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В плей-офф автором самого молодого покера с первого сезона МХЛ-2009/10 был Максим Шалунов, начинавший играть в «Белых Медведях» из Челябинска. Он забил четыре гола в ворота «Локо» в возрасте 17 лет 45 дней. В сезоне-2021/22 нападающий выступает за «Локомотив», в КХЛ также играл за «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА (всего – 480 матчей). В МХЛ нападающий провел четыре сезона, в которых набрал 133 (67+66) очков в 112 матчах.

Чернышов сделал покер за 28:24 (одна шайба в первом периоде и три во втором). Хоккеист вышел на лед в сочетании с опытными Андреем Никоновым и Александром Кисаковым. На третий период при счете 6:1 Игоря выпустили в звене с одногодками Егором Римашевским и Алексеем Зайцевым. В таком сочетании они играют в чемпионате Москвы (вероятно, тренеры дали возможность молодому звену набраться опыта в матчах плей-офф).

− Хорошо сыграли первые два периода, выполняли установку тренера, давили на соперника, играли в атаке и правильно действовали в обороне. Хочу сказать спасибо партнерам, потому что без них ничего не получилось бы. Андрей Никонов и Саня Кисаков, спасибо им огромное, − сказал Чернышов после матча.

Фото: dynamo.ru; ska.ru