Лео и Криш
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Чемпионат СА лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи

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Криштиану Роналду получил приз «Лучший игрок Ближнего Востока» от Globe Soccer. И украсил церемонию небольшим интервью.

Внутри – несколько ярких цитат о саудовской Про-Лиге, «Ман Сити» и возможном завершении карьеры.

«Мы уже сейчас лучше Лиги 1». Криштиану верит в прогресс саудовской Про-Лиги

Об уровне конкуренции в Саудовской Аравии и Лиге 1: «Я очень счастлив в «Аль-Насре». Саудовский чемпионат находится в процессе развития, это займет много времени, но шаг за шагом он выйдет на самый высокий уровень. Думаю, саудовская Про-Лига войдет в тройку лучших в мире. Люди в Саудовской Аравии будут гордиться этим.

Саудовская лига уже более конкурентоспособна, чем Лига 1, я могу это сказать после года, проведенного здесь. Мы уже сейчас лучше французской лиги».

Мы, кстати, этот тезис Криша уже проверили

«Сити» заслужил ЛЧ еще в 2021-м. Сейчас Пеп тоже среди фаворитов – вместе с «Баварией» и «Реалом»

О победе «Сити» в ЛЧ: «Они потрясающе поработали и наконец выиграли Лигу чемпионов. По-моему, они заслуживали победить еще два года назад. Время пришло. Честно говоря, я с удовольствием смотрю их матчи. У них очень хорошая команда, очень хороший тренер, система игры. Мои поздравления. Мне просто об этом говорить. Они заслужили».

О фаворитах текущего розыгрыша: «У «Сити» есть потенциал для того, чтобы снова это сделать. Не знаю наверняка, но потенциал есть. У них хорошая команда, некоторые футболисты вышли на пик, они играют в хороший футбол. Думаю, шансы на победу хорошие. Но посмотрим, многие факторы могут повлиять на это.

Фавориты ЛЧ – это всегда одни и те же клубы: «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид». Эти три команды будут бороться за места в финале».

«На меня не действует критика». Роналду горд, что стал лучшим бомбардиром в 2023-м, планирует играть еще 10 лет

О голах в 2023-м: «Я был лучшим бомбардиром в этом сезоне. Представьте, что я обхожу таких молодых львят, как Холанд… Я горжусь этим. А мне скоро будет 39!

Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. На меня не действует критика».

О возможном уходе из футбола: «Закончу карьеру в тот момент, когда почувствую, что устал. Возможно, лет через 10».

Итоги Globe Soccer Awards-2023: Холанд – лучший игрок, Роналду – топ-бомбардир и любимчик фанатов

Globe Soccer Awards – ежегодная футбольная премия, которую вручают в Дубае с 2010-го. Церемония награждения организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.

Вот все награды за 2023-й.

⭐️ Лучший игрок на Ближнем Востоке – Криштиану Роналду.

⭐️ Лучший бомбардир года, приз имени Марадоны – Криштиану Роналду (54 гола за 59 матчей в 2023-м).

⭐️ Любимый игрок по версии болельщиков – Криштиану Роналду.

⭐️ Лучший футболист года – Эрлинг Холанд.

⭐️ Лучшая футболистка года – Айтана Бонами («Барселона»).

⭐️ Лучший молодой игрок – Джуд Беллингем.

⭐️ Лучший вратарь – Эдерсон.

⭐️ Лучший полузащитник – Родри.

⭐️ Лучшая мужская команда – «Манчестер Сити».

⭐️ Лучшая женская команда – «Барселона» (взяли чемпионат, Суперкубок Испании и ЛЧ).

⭐️ Лучший тренер – Пеп Гвардиола.

⭐️ Лучший агент – Жорже Мендеш (агент Роналду и по совместительству организатор премии).

⭐️ Приз за выдающуюся карьеру игрока – Джон Терри, Каземиро

⭐️ Приз за выдающуюся карьеру тренера – Лионель Скалони

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

Лучший бомбардир года: Роналду, Холанд, Мбаппе или Кейн? Вот развязка

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; East News/Fabio FERRARI / La Presse / AFP; Alexandre Neto/Keystone Press Agency/Global Look Press

14 комментариев
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Лучший агент – Жорже Мендеш (агент Роналду и по совместительству организатор премии). :-D :-D :-D :-D :-D
+43
-4
+39
У одного экономика сильнее немецкой, у другого лига сильнее французской...Как хорошо жить в параллельной реальности!
+21
-7
+14
я говорит в 39 обогнал молодых. Если б Холанд играл в Саудовской, то рекорд Месси за год побил бы без проблем.
+14
-3
+11
Он действительно горд что обошёл Холланда?)
+8
-2
+6
Про сравнение Лиги1 и чемпа Аравии смех..."я могу это сказать после года...Сельта не даст соврать"...
Боюсь представить, какие аналогии он проведет с Азиатской ЛЧ, если Аль-Наср её выиграет.
+6
-1
+5
Ответ Машина Мощная
Лучший агент – Жорже Мендеш (агент Роналду и по совместительству организатор премии). :-D :-D :-D :-D :-D
Ахах, эпичнее могло быть лишь в том случае, если б организатором числился сам Криш)
+1
0
+1
Балабол
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Вот кто учил Ротенберга! Тот тоже про равенство или превосходство кхл над нхл говорит. Хотя в хоккее разница гораздо меньше, чем тут между арабской и европейской лигой
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Ответ Машина Мощная
Лучший агент – Жорже Мендеш (агент Роналду и по совместительству организатор премии). :-D :-D :-D :-D :-D
Напомнило награждения Адамчика.
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