Чемпионат СА лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи

Криштиану Роналду получил приз «Лучший игрок Ближнего Востока» от Globe Soccer. И украсил церемонию небольшим интервью.

Внутри – несколько ярких цитат о саудовской Про-Лиге, «Ман Сити» и возможном завершении карьеры.

«Мы уже сейчас лучше Лиги 1». Криштиану верит в прогресс саудовской Про-Лиги

Об уровне конкуренции в Саудовской Аравии и Лиге 1: «Я очень счастлив в «Аль-Насре». Саудовский чемпионат находится в процессе развития, это займет много времени, но шаг за шагом он выйдет на самый высокий уровень. Думаю, саудовская Про-Лига войдет в тройку лучших в мире. Люди в Саудовской Аравии будут гордиться этим.

Саудовская лига уже более конкурентоспособна, чем Лига 1, я могу это сказать после года, проведенного здесь. Мы уже сейчас лучше французской лиги».

Мы, кстати, этот тезис Криша уже проверили.

«Сити» заслужил ЛЧ еще в 2021-м. Сейчас Пеп тоже среди фаворитов – вместе с «Баварией» и «Реалом»

О победе «Сити» в ЛЧ: «Они потрясающе поработали и наконец выиграли Лигу чемпионов. По-моему, они заслуживали победить еще два года назад. Время пришло. Честно говоря, я с удовольствием смотрю их матчи. У них очень хорошая команда, очень хороший тренер, система игры. Мои поздравления. Мне просто об этом говорить. Они заслужили».

О фаворитах текущего розыгрыша: «У «Сити» есть потенциал для того, чтобы снова это сделать. Не знаю наверняка, но потенциал есть. У них хорошая команда, некоторые футболисты вышли на пик, они играют в хороший футбол. Думаю, шансы на победу хорошие. Но посмотрим, многие факторы могут повлиять на это.

Фавориты ЛЧ – это всегда одни и те же клубы: «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид». Эти три команды будут бороться за места в финале».

«На меня не действует критика». Роналду горд, что стал лучшим бомбардиром в 2023-м, планирует играть еще 10 лет

О голах в 2023-м: «Я был лучшим бомбардиром в этом сезоне. Представьте, что я обхожу таких молодых львят, как Холанд… Я горжусь этим. А мне скоро будет 39!

Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. На меня не действует критика».

О возможном уходе из футбола: «Закончу карьеру в тот момент, когда почувствую, что устал. Возможно, лет через 10».

Итоги Globe Soccer Awards-2023: Холанд – лучший игрок, Роналду – топ-бомбардир и любимчик фанатов

Globe Soccer Awards – ежегодная футбольная премия, которую вручают в Дубае с 2010-го. Церемония награждения организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.

Вот все награды за 2023-й.

⭐️ Лучший игрок на Ближнем Востоке – Криштиану Роналду.

⭐️ Лучший бомбардир года, приз имени Марадоны – Криштиану Роналду (54 гола за 59 матчей в 2023-м).

⭐️ Любимый игрок по версии болельщиков – Криштиану Роналду.

⭐️ Лучший футболист года – Эрлинг Холанд.

⭐️ Лучшая футболистка года – Айтана Бонами («Барселона»).

⭐️ Лучший молодой игрок – Джуд Беллингем.

⭐️ Лучший вратарь – Эдерсон.

⭐️ Лучший полузащитник – Родри.

⭐️ Лучшая мужская команда – «Манчестер Сити».

⭐️ Лучшая женская команда – «Барселона» (взяли чемпионат, Суперкубок Испании и ЛЧ).

⭐️ Лучший тренер – Пеп Гвардиола.

⭐️ Лучший агент – Жорже Мендеш (агент Роналду и по совместительству организатор премии).

⭐️ Приз за выдающуюся карьеру игрока – Джон Терри, Каземиро

⭐️ Приз за выдающуюся карьеру тренера – Лионель Скалони

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; East News/Fabio FERRARI / La Presse / AFP; Alexandre Neto/Keystone Press Agency/Global Look Press