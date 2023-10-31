Лео и Криш
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adidas поздравил Месси фото с восемью перстнями. Каждое кольцо – особое достижение Лео

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Лео Месси получил восьмой «Золотой мяч». Поздравление от adidas получилось эффектным.

Фотографии Лео с восемью перстнями появились в соцсетях бренда и моментально разлетелись по сети.

Каждое кольцо посвящено какому-то событию из карьеры Месси.

💋 «El Beso» – в честь первой ЛЧ, которую Месси взял в 2009-м

👵 «Apunta Al Cielo» – в честь празднования Месси, когда он поднимает руки к небу. Его он посвятил умершей в 1998-м бабушке Селине

🐐 «GOAT» – в честь «Барсы» Пепа Гвардиолы образца 2011 года

⚽️ «91» – в честь исторического рекорда по голам за календарный год, который Месси установил в 2012-м

🏆 Есть кольцо за четыре выигранных ЛЧ

👟 И за шесть «Золотых бутс»

🌎 Перстень за выигранный Кубок Америки в 2021-м

🇦🇷 И восьмое кольцо – за победу Аргентины на ЧМ-2022.

А еще, согласно инсайдам, Лео скоро сыграет в новых бело-золотых бутсах adidas x Crazyfast.1 Messi Ballon D’or. 

 

Ждем.

Месси-2012 или Роналду-2008? Рейтинг всех «Золотых мячей» легенд

13 комментариев

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Плеймейкер87
Властелин колец!
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Potapson
Парень из 90х.
+7
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ShamilK
Ответ Мурад Сабиев
Это великолепно. Отсылает к фотке Майкла Джордана с чемпионскими перстнями)
Это скорее отсылка к Биллу Расселлу, а не к Джордану
+4
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Игорь Климов
Достойный подарок от adidas!
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Мурад Сабиев
Это великолепно. Отсылает к фотке Майкла Джордана с чемпионскими перстнями)
+5
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Молодой Френки
ВАУ!
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ShamilK
Классная отсылка к легенде НБА Биллу Расселлу
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Nogoi89
Собрал кольца на все 8 пальцев! Топ достижения, конечно, такого мы увидим не скоро.
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Мурад Сабиев
Ответ ShamilK
Это скорее отсылка к Биллу Расселлу, а не к Джордану
Да, скорее так
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rej1sta
Ответ Мурад Сабиев
Это великолепно. Отсылает к фотке Майкла Джордана с чемпионскими перстнями)
А я фото Билла Рассела с перстнями вспомнил

https://ibb.co/NtPrwqZ
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danik 258808
Ответ Мурад Сабиев
Это великолепно. Отсылает к фотке Майкла Джордана с чемпионскими перстнями)
Билл Рассел...
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Мансур Абдрахимов
Ответ Плеймейкер87
Властелин колец!
МОЯ ПРЕЛЕСТЬ!
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