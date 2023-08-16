34 комментария

Альба тоже с голом.

На днях Криштиану взял первый трофей с «Аль-Насром» – выиграл Клубный кубок арабских чемпионов. Лео Месси не отстает и мчит к первому трофею с «Интер Майами» – аргентинец вышел в финал Кубка лиг.

В полуфинале Месси и компания разнесли лучшую команду Восточной конференции последних лет «Филадельфию Юнион» со счетом 4:1. Лео активно поучаствовал – забил второй гол ударом из-за штрафной.

Статистика Месси в «Интере»:

• 6 матчей, 9 голов, 1 ассист – Лео отличался в каждом матче за клуб из Майами;

• Месси уже на третьем месте в топе бомбардиров «Интера». У него 9 мячей, у лидирующего Игуаина – 29 голов;

• Лионель уже сейчас лучший бомбардир в истории Кубка лиг (турнир существует всего четыре года, а полноценным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ стал только в этом году).

Помимо Месси в полуфинале отличились Йозеф Мартинес, Жорди Альба (у него первый гол за клуб) и гондурасец Давид Руис из «Интера». Единственный мяч «Филадельфии» на счету полузащитника сборной США Алехандро Бедойи.

И еще немного про эффект Месси: после дебюта Лионеля «Интер Майами» победил во всех 6 матчах и забил 21 гол. До этого у клуба было всего 2 победы в 13 матчах за 3 месяца (из них 0 – в МЛС).

Теперь «Интер Майами» сыграет в финале Кубка лиг против «Нэшвилла» – 20 августа на поле соперника. Это первый финал в недолгой клубной истории .

Напомним: Кубок лиг – турнир между клубами из МЛС и Мексиканской лиги, первый розыгрыш которого прошел в 2019 году. В обоих финалах в 2019-м и 2021-м победили команды из Мексики, но теперь чемпион точно будет из США.

«Мы работали над тем, чтобы выйти в финал, и сделали это! 💪 Остался последний маленький шаг», – написал Лео после полуфинала.

И это все еще до полноценного дебюта в МЛС!

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu