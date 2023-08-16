34 комментария

Лео и Криш
Блог

У «Интер Майами» первый финал в истории! Месси снова забил (уже 9+1)

Жорди Альба Жорди Альба
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
КОНКАКАФ КОНКАКАФ
МЛС МЛС
Футбол Футбол

Альба тоже с голом.

На днях Криштиану взял первый трофей с «Аль-Насром» – выиграл Клубный кубок арабских чемпионов. Лео Месси не отстает и мчит к первому трофею с «Интер Майами» – аргентинец вышел в финал Кубка лиг.

В полуфинале Месси и компания разнесли лучшую команду Восточной конференции последних лет «Филадельфию Юнион» со счетом 4:1. Лео активно поучаствовал – забил второй гол ударом из-за штрафной.

Статистика Месси в «Интере»:

• 6 матчей, 9 голов, 1 ассист – Лео отличался в каждом матче за клуб из Майами;

• Месси уже на третьем месте в топе бомбардиров «Интера». У него 9 мячей, у лидирующего Игуаина – 29 голов;

• Лионель уже сейчас лучший бомбардир в истории Кубка лиг (турнир существует всего четыре года, а полноценным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ стал только в этом году).

Помимо Месси в полуфинале отличились Йозеф Мартинес, Жорди Альба (у него первый гол за клуб) и гондурасец Давид Руис из «Интера». Единственный мяч «Филадельфии» на счету полузащитника сборной США Алехандро Бедойи.

И еще немного про эффект Месси: после дебюта Лионеля «Интер Майами» победил во всех 6 матчах и забил 21 гол. До этого у клуба было всего 2 победы в 13 матчах за 3 месяца (из них 0 – в МЛС).

Теперь «Интер Майами» сыграет в финале Кубка лиг против «Нэшвилла» – 20 августа на поле соперника. Это первый финал в недолгой клубной истории.

Напомним: Кубок лиг – турнир между клубами из МЛС и Мексиканской лиги, первый розыгрыш которого прошел в 2019 году. В обоих финалах в 2019-м и 2021-м победили команды из Мексики, но теперь чемпион точно будет из США.

«Мы работали над тем, чтобы выйти в финал, и сделали это! 💪 Остался последний маленький шаг», – написал Лео после полуфинала.

И это все еще до полноценного дебюта в МЛС!

Розовый – цвет «Интер Майами», а цапли – символ. Откуда такой смелый дизайн?

Эффект Месси: в 5 раз подорожали билеты на МЛС, соцсети «Интера» выросли в 13 раз (обогнали «Чикаго Буллз»)

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кто-то
Лео - настоящий лидер, капитан и друг, мог бы заботиться о своей личной статистике, но нет - дважды отдавал пенальти партнёру! Greatest Of All Time
+35
-8
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Эффект короля.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
8arcelona
Лига в моем поселке посильнее будет чем млс
+23
-14
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
Ответ alex fenix
Уже которые год, смотря хайлайты игр МЛС не могу избавиться от мысли что футбол дворовый. Пусть буду не оригинален да....но защиты нет ни в одной команде. Как класс. Поэтому и Ибра забивал сумасшедшие голы и Месси радует фанов результативностью. Что на мой взгляд не делает ему особой чести, вспоминая его мотивацию для перехода именно в эту лигу..."уменьшить давление". Саудиты выглядят посильнее на данный момент в тех же хайлайтах.
Месси никому ничего не должен доказывать, при желании он может по кайфу играть в третьем дивизионе Бали, он прошел футбол. жалкие попытки сравнивать его с Роналду уже выглядит даже кринжово, прекращайте
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrWillSee
Почему вопросы к вратарю Филадельфии?
А к Очоа не было вопросов на ЧМ?
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Ответ alex fenix
Уже которые год, смотря хайлайты игр МЛС не могу избавиться от мысли что футбол дворовый. Пусть буду не оригинален да....но защиты нет ни в одной команде. Как класс. Поэтому и Ибра забивал сумасшедшие голы и Месси радует фанов результативностью. Что на мой взгляд не делает ему особой чести, вспоминая его мотивацию для перехода именно в эту лигу..."уменьшить давление". Саудиты выглядят посильнее на данный момент в тех же хайлайтах.
Выиграет Майами американскую ЛЧ конкакаф, саудиты азиатскую, встретятся на клубном ЧМ, и там посмотрим кто кого.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JBa
Ответ 8arcelona
Лига в моем поселке посильнее будет чем млс
Любит: Криштиану Роналду

понятно, до свиданья. как говорится, чья бы корова мычала
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Ответ 8arcelona
Лига в моем поселке посильнее будет чем млс
В рейтинге лиг за 2022 версии Международной федерации футбольной истории и статистики США занимала 43 место, выше Швеции, Швейцарии и Польши, например. Расскажи нам, пожалуйста, на каком там месте твой поселок?
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Corde Fidelium
Ну воротчик в Филадельфия большой оригинал. Все удары какие можно пропустил. Игру всю не смотрел, интересно он хоть что то отбивал?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
нелюбитель футбола
Ответ alex fenix
Уже которые год, смотря хайлайты игр МЛС не могу избавиться от мысли что футбол дворовый. Пусть буду не оригинален да....но защиты нет ни в одной команде. Как класс. Поэтому и Ибра забивал сумасшедшие голы и Месси радует фанов результативностью. Что на мой взгляд не делает ему особой чести, вспоминая его мотивацию для перехода именно в эту лигу..."уменьшить давление". Саудиты выглядят посильнее на данный момент в тех же хайлайтах.
Не делает чести?... А чё ему отказываться от этих голов?... Подлец Геша бьётся за свои голы, забитые то ли волосами, то ли воздухом да цацки отнимает у "милинковичей".... Обсуждай эту "честь"... Хе ..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Вообще-то при забитых голах, ко всем вратарям практически всегда есть вопросы, а Лео Месси идеально выбрал момент для удара и точно положил мяч в угол, респект!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex fenix
Уже которые год, смотря хайлайты игр МЛС не могу избавиться от мысли что футбол дворовый. Пусть буду не оригинален да....но защиты нет ни в одной команде. Как класс. Поэтому и Ибра забивал сумасшедшие голы и Месси радует фанов результативностью. Что на мой взгляд не делает ему особой чести, вспоминая его мотивацию для перехода именно в эту лигу..."уменьшить давление".

Саудиты выглядят посильнее на данный момент в тех же хайлайтах.
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ответ 8arcelona
Лига в моем поселке посильнее будет чем млс
Но набросы у тебя посредственные)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акыл Сатыбалдиев
Ответ Oleg
Фанат бездаря роналду?
Олег я тебе отправил упаковку огнетушителя, забери пожалуйста
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pink Floyd1276
Ответ Corde Fidelium
Ну воротчик в Филадельфия большой оригинал. Все удары какие можно пропустил. Игру всю не смотрел, интересно он хоть что то отбивал?
Чудной конечно - сидел в сторонке, курил, никому не мешал - и вдруг это.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
https://twitter.com/i/status/1691749263779246131
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Август - Кубок Лиг(44-й трофей)
Сентябрь - Кубок США(45-й трофей)
Октябрь - 8-й ЗМ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Ответ banchik1
В рейтинге лиг за 2022 версии Международной федерации футбольной истории и статистики США занимала 43 место, выше Швеции, Швейцарии и Польши, например. Расскажи нам, пожалуйста, на каком там месте твой поселок?
Так в Швеции и Польше тоже чемпионаты уровнем ниже плинтуса. Не вижу несостыковок.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Меньшинство свой финал с новой командой выиграло на днях. Думаю Лёня ответит достойно!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hor1zont
Ответ 8arcelona
Лига в моем поселке посильнее будет чем млс
Поселок фантазеров?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алмаз Салихов
Ответ Тюменский медвежонок
господи, почему это так смешно... 4 месяца назад Криштиану Роналду забил гол со штрафного играя за Аль-Наср, штрафной был издалека и ошибка вратаря была очевидна, абсолютно все дети спортс.ру "болельщики Месси" с пеной у рта написывали что в СА вратари дырки после этого и это "двор", при этом при всем болельщики португальца даже не спорили и просто радовались в комментариях забитому мячу называя лигу действительно дворовой. https://www.youtube.com/shorts/bcRufdbSAzA сегодня Месси забивает такому же дырявому вратарю, но дети со спортс.ру пишут "Месси гений, выбрал момент для удара, а вратаря винить не стоит, такой мяч любой бы пустил", "лига сильная - это не двор" занавес... АХАХАХАХАХАХА
Там стенка учудила, а не кипер. А так, глянь лучше последние два гола со штрафных Месси, идеально в девять над стенкой, а не просто прошив на удачу как на видосе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
нелюбитель футбола
Ответ Arima Baki
Месси никому ничего не должен доказывать, при желании он может по кайфу играть в третьем дивизионе Бали, он прошел футбол. жалкие попытки сравнивать его с Роналду уже выглядит даже кринжово, прекращайте
Наркомана вылечить словами : Не колись - легче, чем любителей дельфина признать действительность ... Не напрягайся... Потешаться с них - самое то... Хе ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ alex fenix
Уже которые год, смотря хайлайты игр МЛС не могу избавиться от мысли что футбол дворовый. Пусть буду не оригинален да....но защиты нет ни в одной команде. Как класс. Поэтому и Ибра забивал сумасшедшие голы и Месси радует фанов результативностью. Что на мой взгляд не делает ему особой чести, вспоминая его мотивацию для перехода именно в эту лигу..."уменьшить давление". Саудиты выглядят посильнее на данный момент в тех же хайлайтах.
А причем тут саудовская лига и какое она отношение имеет к Месси?) Если ты всунул эту лигу сюда только по причине того, что там играет некий португалец, предлагаю сравнить их в период пребывания в Ла Лиге? 2 победы у Кришти за 9 лет в лиге, где играл вместе с Месси, какая честь это для Кришти быть полностью деклассированным Лионелем в одной лиге? Успехи во всех остальных лигах у Роналду связано только с тем, что там не играл Месси. Так, Роналду без Лео нашакалил 3 АПЛ подряд, серию А и прочие ЛЧ, где избежал личной встречи с Лео. Как только Криш выходил на поле против Месси, или в одной лиге, то был всегда посмешищем на фоне аргентинца (ЛЧ-2011, период в Ла Лиге). Так что прежде чем нахваливать саудовскую лигу, благодари Лео, что он отказал Аль-Хилялю и не поехал деклассировать Рончика и там, хотя это и не понадобится уже, Кришти и в своей команде не лучший там.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitrii Shuka
Ответ Corde Fidelium
Ну воротчик в Филадельфия большой оригинал. Все удары какие можно пропустил. Игру всю не смотрел, интересно он хоть что то отбивал?
стыдно такие удары отбивать, потом расскажет внукам, как от самого Мессии пропустил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий