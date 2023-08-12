23 комментария

Лео и Криш
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Роналду перекрестился после гола – а в Саудовской Аравии это запрещено. Его правда могут арестовать?

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Инцидент.

Когда Криштиану Роналду выводил «Аль-Наср» в финал арабского Кубка чемпионов, после забитого пенальти и перед Siiiii он перекрестился.

Выяснилось, что это может привести к большим проблемам.

Публичные христианские жесты в Саудовской Аравии запрещены. А за нарушение грозит арест. Прецедент: экс-игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали за татуировку с изображением Христа.

Что будет с Криштиану и откуда такая строгость?

Саудовская Аравия – исламская монархия. Из 36 млн жителей 99% исповедуют ислам. В стране нет специальных законов, запрещающих христианские проявления. Но местным жителям нельзя следовать никакой другой религии, а христианство можно исповедовать только иностранцам и в частном порядке.

Профессор геополитики Института международных отношений и обороны Фернандо Бранколи уверен, что Роналду ничего не грозит:

«Законы Саудовской Аравии в отношении христианства сложны. Фактически не существует нормы, запрещающей проявление христианской веры. Хотя иногда за это преследуют. Но мы говорим о Криштиану Роналду. Так что ничего страшного не произойдет.

Роналду – часть попытки саудовского правительства создать глобальный имидж. Поскольку речь идет о Криштиану, ничего не произойдет, но в других случаях это может стать проблемой. Не потому, что для этого есть специальный закон, а потому, что это больная тема».

Cristiano Ronaldo faz o sinal da cruz durante jogo na Arábia Saudata, país muçulmano que proíbe o Cristianismo | Folha Gospel

Что можно и нельзя христианам в Саудовской Аравии?

Саудовская Аравия – одна из немногих стран, где запрещены христианские храмы. Здесь нет ни одной официальной церкви какой-либо христианской конфессии. Так что христианская вера в стране живет тайно и часто в уединении.

Предполагается, что все граждане Саудовской Аравии – мусульмане. Христиан в стране мало, в основном это иностранц, приехавшие работать и совсем небольшая часть христиан мусульманского происхождения, которые оставили ислам и пользу христианства.

Открытые богослужения запрещены даже иностранцам. Христианские обряды проводят только неофициально: в домах или частных школах. В Саудовской Аравии нельзя распространять христианскую литературу, въезд для иностранных священников закрыт.

Как Роналду относится к церкви?

В 2018-м Криштиану, играя в «Ювентусе», опровергал слухи о предстоящей свадьбе с Джорджиной – и затронул тему религии.

«Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей.

Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много, можно выбрать. Папарацци поймали меня в этот момент и посчитали, что я женюсь», – рассказал Криштиану.

Роналду уже могли наказать в Саудовской Аравии. За неприличный жест в адрес болельщиков

В апреле на Криштиану подали иск в прокуратуру. Причиной был куда более дерзкий жест – Криштиану взбесился из-за фанатской кричалки «Месси-Месси» и схватил себя за пах.

Криштиану Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии за непристойный жест – подробности инцидента – Чемпионат

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, обратился с иском и пояснил: «Даже если Роналду спровоцировали, реакция была неправильной. Поведение Криштиану – преступление, непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем».

Тогда Роналду избежал наказания. Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии рассматривал только видео от официального вещателя. Жест Криша не попал в трансляцию, есть только съемка с трибун – орган не посчитал ее основанием для разбирательств.

Клуб оправдал поведение Роналду травмой: «Игрок «Аль-Хилаля» Густаво Куэльяр ударил его в очень чувствительную зону».

Роналду спас «Аль-Наср» в самом конце. Чуть не пролетели мимо плей-офф Кубка арабских чемпионов

Фото: East News/Abdullah Mahdi / AFP; en.wikipedia.org

23 комментария

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Андрей Меньшиков
Ответ Отец Абду
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Ислам учит уважать представителей всех религий, и поэтому в Саудовской Аравии запрещены все религии, кроме Ислама.
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8arcelona
Ему ничего не грозит, но надо об этом написать что ему что то может грозить, хотя ему ничего не грозит. Сами придумали сами опровергли, класс спрортс.
+28
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Ложный Латераль
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Человек перекрестился после гола в стране, которая является самым центром исламского мира. Верен себе, веру не продаёт. Тем более в статье пишется, что иностранцам это не запрещено. Что в этом конкрентно кринжового? Или дело в том, что это Роналду?
+16
-4
+12
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kiroaltman
Выгнали из страны за его красоту
+14
-3
+11
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OnTuMyC
расстреляют скорее, отличная реклама страны и лиги же
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Greatest Of All Time
Ответ Muhammad Juraev
СА это клоун лига, которые очень разочаровали меня! Другого за пах они бы уничтожили, а с этим клоуном возятся как с особенным
Он много раз остался безнаказанным. И у него берут пример многие.
Например с Майоргой тоже он остался безнаказанно.
И другие футболисты которые увидели всё это, а так же услышали все это. Решили повторить и быть безнаказанно. Но увы не получилось, так как не хватает пиара.
По этому сейчас дали условные или грозит тюрма.
Алваш, Менди, Бен Йеддер, Мейсон Гринвуд, Хакими.
+4
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Jason Williams
Ответ Muhammad Juraev
Если что-то незаконное сделать в Америке, то тебя накажут, поэтому кришти больше никогда не будет в США
Поэтому рецидивист Месси в США? ;)
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KaPZeN43
Ничего не будет Роналду. Если его накажут, тогда все попытки создать в СА топовую лигу пойдут прахом. Большинство и за большие деньги не поедет в страну, где свободы совести ровно столько же, сколько в КНДР.
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Остап Бендер
Хорошо б было запретить намаз и баранов резать... ну там, где это не всем заходит
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Рамон Футу
Ответ Ярослав
как Роналдо сомому не позорно браться за пах на их лицах
у них на лицах есть пах... ого!
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Игорь Климов
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Someone from Internet
Ответ Muhammad Juraev
Если что-то незаконное сделать в Америке, то тебя накажут, поэтому кришти больше никогда не будет в США
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Someone from Internet
Ответ Muhammad Juraev
СА это клоун лига, которые очень разочаровали меня! Другого за пах они бы уничтожили, а с этим клоуном возятся как с особенным
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Игорь Климов
Ответ Ложный Латераль
Человек перекрестился после гола в стране, которая является самым центром исламского мира. Верен себе, веру не продаёт. Тем более в статье пишется, что иностранцам это не запрещено. Что в этом конкрентно кринжового? Или дело в том, что это Роналду?
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Борнео
"Кто ж его посадит, он же памятник! " (с)
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Anton Fedorov
Роналду молодец, верующий человек
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Muhammad Juraev
СА это клоун лига, которые очень разочаровали меня!
Другого за пах они бы уничтожили, а с этим клоуном возятся как с особенным
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KTK
Стоит Эйс Вентура со второй части, показывает указательным пальцем и говорит арестуйте его, ну же…
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Отец Абду
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