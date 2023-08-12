23 комментария

Инцидент.

Когда Криштиану Роналду выводил «Аль-Наср» в финал арабского Кубка чемпионов, после забитого пенальти и перед Siiiii он перекрестился.

Выяснилось, что это может привести к большим проблемам.

Публичные христианские жесты в Саудовской Аравии запрещены. А за нарушение грозит арест. Прецедент: экс-игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали за татуировку с изображением Христа.

Что будет с Криштиану и откуда такая строгость?

Саудовская Аравия – исламская монархия. Из 36 млн жителей 99% исповедуют ислам. В стране нет специальных законов, запрещающих христианские проявления. Но местным жителям нельзя следовать никакой другой религии, а христианство можно исповедовать только иностранцам и в частном порядке.

Профессор геополитики Института международных отношений и обороны Фернандо Бранколи уверен, что Роналду ничего не грозит:

«Законы Саудовской Аравии в отношении христианства сложны. Фактически не существует нормы, запрещающей проявление христианской веры. Хотя иногда за это преследуют. Но мы говорим о Криштиану Роналду. Так что ничего страшного не произойдет.

Роналду – часть попытки саудовского правительства создать глобальный имидж. Поскольку речь идет о Криштиану, ничего не произойдет, но в других случаях это может стать проблемой. Не потому, что для этого есть специальный закон, а потому, что это больная тема».

Что можно и нельзя христианам в Саудовской Аравии?

Саудовская Аравия – одна из немногих стран, где запрещены христианские храмы. Здесь нет ни одной официальной церкви какой-либо христианской конфессии. Так что христианская вера в стране живет тайно и часто в уединении.

Предполагается, что все граждане Саудовской Аравии – мусульмане. Христиан в стране мало, в основном это иностранц, приехавшие работать и совсем небольшая часть христиан мусульманского происхождения, которые оставили ислам и пользу христианства.

Открытые богослужения запрещены даже иностранцам. Христианские обряды проводят только неофициально: в домах или частных школах. В Саудовской Аравии нельзя распространять христианскую литературу, въезд для иностранных священников закрыт.

Как Роналду относится к церкви?

В 2018-м Криштиану, играя в «Ювентусе», опровергал слухи о предстоящей свадьбе с Джорджиной – и затронул тему религии.

«Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей.

Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много, можно выбрать. Папарацци поймали меня в этот момент и посчитали, что я женюсь», – рассказал Криштиану.

Роналду уже могли наказать в Саудовской Аравии. За неприличный жест в адрес болельщиков

В апреле на Криштиану подали иск в прокуратуру. Причиной был куда более дерзкий жест – Криштиану взбесился из-за фанатской кричалки «Месси-Месси» и схватил себя за пах.

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, обратился с иском и пояснил: «Даже если Роналду спровоцировали, реакция была неправильной. Поведение Криштиану – преступление, непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем».

Тогда Роналду избежал наказания. Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии рассматривал только видео от официального вещателя. Жест Криша не попал в трансляцию, есть только съемка с трибун – орган не посчитал ее основанием для разбирательств.

Клуб оправдал поведение Роналду травмой: «Игрок «Аль-Хилаля» Густаво Куэльяр ударил его в очень чувствительную зону».

Фото: East News/Abdullah Mahdi / AFP; en.wikipedia.org