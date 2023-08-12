23 комментария

Роналду перекрестился после гола – а в Саудовской Аравии это запрещено. Его правда могут арестовать?
Инцидент.
Когда Криштиану Роналду выводил «Аль-Наср» в финал арабского Кубка чемпионов, после забитого пенальти и перед Siiiii он перекрестился.
Выяснилось, что это может привести к большим проблемам.
Публичные христианские жесты в Саудовской Аравии запрещены. А за нарушение грозит арест. Прецедент: экс-игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали за татуировку с изображением Христа.
Что будет с Криштиану и откуда такая строгость?
Саудовская Аравия – исламская монархия. Из 36 млн жителей 99% исповедуют ислам. В стране нет специальных законов, запрещающих христианские проявления. Но местным жителям нельзя следовать никакой другой религии, а христианство можно исповедовать только иностранцам и в частном порядке.
Профессор геополитики Института международных отношений и обороны Фернандо Бранколи уверен, что Роналду ничего не грозит:
«Законы Саудовской Аравии в отношении христианства сложны. Фактически не существует нормы, запрещающей проявление христианской веры. Хотя иногда за это преследуют. Но мы говорим о Криштиану Роналду. Так что ничего страшного не произойдет.
Роналду – часть попытки саудовского правительства создать глобальный имидж. Поскольку речь идет о Криштиану, ничего не произойдет, но в других случаях это может стать проблемой. Не потому, что для этого есть специальный закон, а потому, что это больная тема».
Что можно и нельзя христианам в Саудовской Аравии?
Саудовская Аравия – одна из немногих стран, где запрещены христианские храмы. Здесь нет ни одной официальной церкви какой-либо христианской конфессии. Так что христианская вера в стране живет тайно и часто в уединении.
Предполагается, что все граждане Саудовской Аравии – мусульмане. Христиан в стране мало, в основном это иностранц, приехавшие работать и совсем небольшая часть христиан мусульманского происхождения, которые оставили ислам и пользу христианства.
Открытые богослужения запрещены даже иностранцам. Христианские обряды проводят только неофициально: в домах или частных школах. В Саудовской Аравии нельзя распространять христианскую литературу, въезд для иностранных священников закрыт.
Как Роналду относится к церкви?
В 2018-м Криштиану, играя в «Ювентусе», опровергал слухи о предстоящей свадьбе с Джорджиной – и затронул тему религии.
«Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей.
Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много, можно выбрать. Папарацци поймали меня в этот момент и посчитали, что я женюсь», – рассказал Криштиану.
Роналду уже могли наказать в Саудовской Аравии. За неприличный жест в адрес болельщиков
В апреле на Криштиану подали иск в прокуратуру. Причиной был куда более дерзкий жест – Криштиану взбесился из-за фанатской кричалки «Месси-Месси» и схватил себя за пах.
Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, обратился с иском и пояснил: «Даже если Роналду спровоцировали, реакция была неправильной. Поведение Криштиану – преступление, непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем».
Тогда Роналду избежал наказания. Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии рассматривал только видео от официального вещателя. Жест Криша не попал в трансляцию, есть только съемка с трибун – орган не посчитал ее основанием для разбирательств.
Клуб оправдал поведение Роналду травмой: «Игрок «Аль-Хилаля» Густаво Куэльяр ударил его в очень чувствительную зону».
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Фото: East News/Abdullah Mahdi / AFP; en.wikipedia.org
Например с Майоргой тоже он остался безнаказанно.
И другие футболисты которые увидели всё это, а так же услышали все это. Решили повторить и быть безнаказанно. Но увы не получилось, так как не хватает пиара.
По этому сейчас дали условные или грозит тюрма.
Алваш, Менди, Бен Йеддер, Мейсон Гринвуд, Хакими.
Другого за пах они бы уничтожили, а с этим клоуном возятся как с особенным