33 комментария

Лео и Криш
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Даже внутри «Барсы» спорят, нужен ли Месси. Из-за этого уходит спортивный директор

Матеу Алемани
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«Барса» взяла титул в первый сезон Хави, но, кажется, главной темой ближайшего месяца будет возвращение Лео Месси, вокруг него все больше шума. Так, на днях каталонский клуб объявил об уходе спортивного директора Матеу Алемани – он завершит работу в клубе 30 июня.

«Несмотря на контракт до 2024 года, Матеу Алемани проинформировал президента «Барселоны» Жоана Лапорту о желании начать новый путь в свой карьере. Несмотря на это, благодаря договоренности Матеу Алемани поработает на трансферном рынке с «Барселоной» до 1 июля, даже если вопросы будут решаться в последний момент», – отмечается в заявлении «Барсы».

• Известно, что Алемани перейдет в «Астон Виллу». Но причина ухода из «Барсы» вовсе не в его желании сменить дислокацию.

• Как утверждает журналистка Вероника Брунати, директор «Барсы» был против появления Лео Месси. Алемани хотел обновить состав команды за счет трансферов молодых футболистов.

По данным журналистов Тони Хуанмарти и Хелены Кондис, из-за этого Алмемани разошелся во взглядах с Лапортой и даже конфликтовал. Также были и другие разногласия: например, спортивный директор выступал против продления контрактов с ветеранами Серджи Бускетсом, Жорди Альбой и Серджи Роберто, потому что не видел в сотрудничестве с ними ни экономических, ни спортивных перспектив, и как минимум в случае Бускетса к нему прислушались. 

• Уже звучат имена первых кандидатов на замену – «Барса» рассматривает экс-вратаря клуба Хесуса Ангоя и Антонио Кордона, причем назначение последнего выглядит более вероятным, по данным Relevo. Кордон известен по работе в качестве спортивного директора «Вильярреала» и «Монако» – именно он в сезоне-2016/17 привез в Монте-Карло Килиана Мбаппе.

Что вообще известно о переходе Месси в «Барсу»?

• Контракт Месси и «ПСЖ» истекает летом. Речи о продлении нет – особенно на фоне скандала с отъездом Месси в Саудовскую Аравию. Лео укатил на Ближний Восток по рекламным делам без разрешения клуба. Итог – бан на две недели. Детали здесь

• У Месси пока есть только конкретное предложение от саудовского «Аль-Хилаля», пишет Reuters. The Telegraph писал, что переговоры о переходе Лео на Ближний Восток ведутся на правительственном уровне, ему готовы предложить 400 миллионов долларов.

9 мая АFP сообщал, что сделка по переходу нападающего закрыта и что аргентинец проведет следующий сезон в Саудовской Аравии. Однако L’Equipe опроверг: саудовский клуб получил устное согласие на трансфер, но необходимые документы еще не подписаны.

Кроме того, жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо переезжать в Саудовскую Аравию не хочет.

Несмотря на то, что нападающему предлагают на Ближнем Востоке 500 миллионов евро в год, а с учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 600 миллионов! Сумасшедшие деньги. По данным Marca, Роналду получает 200. Скорее всего, клубы не всю деньги оформляют как зарплату, значительная часть – разнообразные коммерческие выплаты. 

• Отец Месси обсуждал возможный переход в «Интер Майами». Впрочем, США – пока запасной вариант, аргентинец еще не отказался от перехода в «Барселону» и хочет подождать, чтобы выяснить, будут ли у каталонского клуба средства для его возвращения. 

• Но приоритет для Лео – «Барса». Ради возвращения он готов пойти на трехкратное понижение зарплаты – до 10 миллионов евро в год. Для него вариант с «Барсой» – приоритет.

Правда, даже зарплата в 10 млн евро может стать проблемой. Объясняет вице-президент «Барсы» Эдуард Ромеу: «Месси не сможет вернуться без трансферов на выход, даже если финансовый план «Барселоны» будет одобрен. Свести бухгалтерский баланс – это одно дело, правила фэйр-плей – другое.

Если говорить о зарплатах, то для добавления 10 [миллионов евро] нужно, чтобы 10 исчезли. Сколько уберем, столько и потратим. Приход любого нового игрока должен быть компенсирован уходом другого. Мы работали и в более сложных ситуациях, но мы не должны сходить с ума. 

Мы не оценивали, может ли Месси быть [финансовым] рычагом. Не было никаких расчетов, сколько доходом может генерировать Месси».

«Барса» уже на этой неделе планирует встречу с Ла Лигой, чтобы оценить шансы на трансфер. Пока у лиги четкое требование: для подписания Месси необходимо будет разгрузить зарплатную ведомость на 205 миллионов евро – иначе зарегистрировать аргентинца не получится.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

Фото: East News/Joan Valls / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com/IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

33 комментария

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Flavius
"Алемани хотел обновить состав команды за счет трансферов молодых футболистов"

Это в какой линии он хотел обновить?
20-летнего Бальде?
18-летнего Гави?
20-летнего Педри?
Ему несовершеннолетние мальчики нужны что ли?

После обновления 20-летнего Фати на 23-летнего Феррана и 25-летнего Дембеле на 26-летнего Рафинью есть большие сомнения в проф пригодности этого спорт директора (130 млн в трубу).
Не говоря уже про то, что у него 3 левых латераля в команде и ни одного правого.
+7
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Андрей Яременко
Еще разок напишите, что бы закрепить,так сказать!!!
+6
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Nate
До последних минут закрытия летного ТО будем читать "новости" о переходе Месси в тот или иной клуб 🤡
+5
-1
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Имя Фамилия
Ответ Alexander Sragovich
Спасай свой клуб, а Лапорта позаботится о нашем.
Пока что Лапорта спасает наш ПСЖ в первую очередь.
+4
0
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Вячеслав Новиков
Алемани главная потеря сезона, и в чëм он не прав, одно продление Роберто выглядит безумием
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kaviknat
Один уже попытался войти в одну реку дважды. Ничего хорошего не получилось. Не считая того, что он на старости лет денег заработал
+3
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dmitri28
Ответ Nate
До последних минут закрытия летного ТО будем читать "новости" о переходе Месси в тот или иной клуб 🤡
Ага, а в итоге в последний день перейдет в Аль-Хилаль
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fatei4
Надо признать, что это чемпионство имени защиты. В атаке очень туго с интеллектомф. Вылетает педри иде йонг и игра превратится в натуральный бей-беги с навесами. Может месси и не лучшийвариант экономически, но чтото с атакой делать надо.
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Sasha Kurtin
Ответ Flavius
"Алемани хотел обновить состав команды за счет трансферов молодых футболистов" Это в какой линии он хотел обновить? 20-летнего Бальде? 18-летнего Гави? 20-летнего Педри? Ему несовершеннолетние мальчики нужны что ли? После обновления 20-летнего Фати на 23-летнего Феррана и 25-летнего Дембеле на 26-летнего Рафинью есть большие сомнения в проф пригодности этого спорт директора (130 млн в трубу). Не говоря уже про то, что у него 3 левых латераля в команде и ни одного правого.
по поводу рафиньи - очень хороший трансфер, забрали хорошего атакующего игрока за вменяемые деньги. Он более-менее закрыл позицию дембеле когда тот вылетел, и, что самое главное, даже его продажа однозначно обойдётся в бОльшую сумму чем его покупали.
Обновление фати на феррана - это неоходимость, всё же ферану ВСЕГО 23 года и с учётом травматичности Фати это был в принципе не такой и плохой трансфер. То что не получилось всё как хотелось - очевидно, но даже сейчас его можно продать за условные 30 лямов, что при покупке за 50, конечно, минус, но не такой уже и большой.

Обновить состав - это как раз таки получить нападающего на подмену Лёве и кого-то на место бускетса
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Ramin Mamedov
Ответ Вячеслав Липатов
Судя по последним слухам, с приходом Месси приобрести правого латераля точно не получится. Просто денег на это не будет. Так что он точно не смог бы обновить состав. Возможно в этом и проблема. Самое главное, это зачем вообще Месси Барселоне на данный момент? Дыры есть во всех линиях. Разве что кроме флангов где все теже Педри, Фати, Дембеле, Рафинья и Ферран. Куда там воткнуть Месси для меня загадка с учетом, что его нынешний уровень ничем не лучше, а в следующем сезоне может ещё больше опуститься.
Месси пол года назад провел невероятный по индивидуальному уровню ЧМ - ни разу за ПСЖ так не играл.. может проблема не в уровне Месси, а в команде и тренере?
справедливости ради, я не считаю нынешнюю Барсу и Хави подходящими вариантами..
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Экспертное мнение
Ответ kaviknat
Один уже попытался войти в одну реку дважды. Ничего хорошего не получилось. Не считая того, что он на старости лет денег заработал
Ты про того, уровень игры которого всегда был и есть намного ниже уровня Месси? Приведи более подходящий пример что ли, хотя нет, такого примера нет, игроков ранга Месси не существует.
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Игорь Климов
Ответ atomio
Кроме того, жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо переезжать в Саудовскую Аравию не хочет. (с) зато Джорджина, у которой судя по интервью, в голове одни сумки и шмотки, охотно согласилась.
Ну, Антонелла - это жена, а Джорджина на контракте, вот и вся разница)
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Barcafan|ru
Ответ Alexander Sragovich
Там есть что спасать? Удивляюсь что за это недоразумение кто-то болеет кроме Французов
ПСЖ это не французы, это африкано-арабы))
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Alexander Sragovich
Ответ Имя Фамилия
Пока что Лапорта спасает наш ПСЖ в первую очередь.
Там есть что спасать? Удивляюсь что за это недоразумение кто-то болеет кроме Французов
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Руслан З.
Ответ Flavius
"Алемани хотел обновить состав команды за счет трансферов молодых футболистов" Это в какой линии он хотел обновить? 20-летнего Бальде? 18-летнего Гави? 20-летнего Педри? Ему несовершеннолетние мальчики нужны что ли? После обновления 20-летнего Фати на 23-летнего Феррана и 25-летнего Дембеле на 26-летнего Рафинью есть большие сомнения в проф пригодности этого спорт директора (130 млн в трубу). Не говоря уже про то, что у него 3 левых латераля в команде и ни одного правого.
Ну конечно Алемани же не обсуждал эти трансферы с президентом и тренером...
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kaviknat
Ответ Flavius
"Алемани хотел обновить состав команды за счет трансферов молодых футболистов" Это в какой линии он хотел обновить? 20-летнего Бальде? 18-летнего Гави? 20-летнего Педри? Ему несовершеннолетние мальчики нужны что ли? После обновления 20-летнего Фати на 23-летнего Феррана и 25-летнего Дембеле на 26-летнего Рафинью есть большие сомнения в проф пригодности этого спорт директора (130 млн в трубу). Не говоря уже про то, что у него 3 левых латераля в команде и ни одного правого.
Т.е. он сам, без ведома Хави покупал левых латералей? От Хави в трансферах ничего не зависит?
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Александр Месхи
Ответ Вячеслав Липатов
Судя по последним слухам, с приходом Месси приобрести правого латераля точно не получится. Просто денег на это не будет. Так что он точно не смог бы обновить состав. Возможно в этом и проблема. Самое главное, это зачем вообще Месси Барселоне на данный момент? Дыры есть во всех линиях. Разве что кроме флангов где все теже Педри, Фати, Дембеле, Рафинья и Ферран. Куда там воткнуть Месси для меня загадка с учетом, что его нынешний уровень ничем не лучше, а в следующем сезоне может ещё больше опуститься.
Можно бесконечно спорить о приходе Месси со стороны спортивной составляющей. Но это всё-же больше имиджевый проект для развития бренда и появления новых спонсоров. И для самого Месси в том числе. Все хотят, чтобы он закончил карьеру в родном клубе, а не доигрывал в арабской лиге вместе с фруктом.
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Flow market Victor Mercedes
О чем можно спорить, если всяких Райо и Алавесы центр задавить не может
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dmitri28
Я уверен, победят деньги!
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#nikon
Месси надо в Барсу играющим спортивным директором, пока есть вакансия. Вышел на замену, забил гол со штрафного и - обратная замена. Вот тогда все будут счастливы.
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