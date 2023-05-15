33 комментария

«Барса» взяла титул в первый сезон Хави, но, кажется, главной темой ближайшего месяца будет возвращение Лео Месси, вокруг него все больше шума. Так, на днях каталонский клуб объявил об уходе спортивного директора Матеу Алемани – он завершит работу в клубе 30 июня.

«Несмотря на контракт до 2024 года, Матеу Алемани проинформировал президента «Барселоны» Жоана Лапорту о желании начать новый путь в свой карьере. Несмотря на это, благодаря договоренности Матеу Алемани поработает на трансферном рынке с «Барселоной» до 1 июля, даже если вопросы будут решаться в последний момент», – отмечается в заявлении «Барсы».

• Известно, что Алемани перейдет в «Астон Виллу». Но причина ухода из «Барсы» вовсе не в его желании сменить дислокацию.

• Как утверждает журналистка Вероника Брунати, директор «Барсы» был против появления Лео Месси. Алемани хотел обновить состав команды за счет трансферов молодых футболистов.

По данным журналистов Тони Хуанмарти и Хелены Кондис, из-за этого Алмемани разошелся во взглядах с Лапортой и даже конфликтовал. Также были и другие разногласия: например, спортивный директор выступал против продления контрактов с ветеранами Серджи Бускетсом, Жорди Альбой и Серджи Роберто, потому что не видел в сотрудничестве с ними ни экономических, ни спортивных перспектив, и как минимум в случае Бускетса к нему прислушались.

• Уже звучат имена первых кандидатов на замену – «Барса» рассматривает экс-вратаря клуба Хесуса Ангоя и Антонио Кордона, причем назначение последнего выглядит более вероятным, по данным Relevo. Кордон известен по работе в качестве спортивного директора «Вильярреала» и «Монако» – именно он в сезоне-2016/17 привез в Монте-Карло Килиана Мбаппе.

Что вообще известно о переходе Месси в «Барсу»?

• Контракт Месси и «ПСЖ» истекает летом. Речи о продлении нет – особенно на фоне скандала с отъездом Месси в Саудовскую Аравию. Лео укатил на Ближний Восток по рекламным делам без разрешения клуба. Итог – бан на две недели. Детали здесь.

• У Месси пока есть только конкретное предложение от саудовского «Аль-Хилаля», пишет Reuters. The Telegraph писал, что переговоры о переходе Лео на Ближний Восток ведутся на правительственном уровне, ему готовы предложить 400 миллионов долларов.

9 мая АFP сообщал, что сделка по переходу нападающего закрыта и что аргентинец проведет следующий сезон в Саудовской Аравии. Однако L’Equipe опроверг: саудовский клуб получил устное согласие на трансфер, но необходимые документы еще не подписаны.

Кроме того, жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо переезжать в Саудовскую Аравию не хочет.

Несмотря на то, что нападающему предлагают на Ближнем Востоке 500 миллионов евро в год, а с учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 600 миллионов! Сумасшедшие деньги. По данным Marca, Роналду получает 200. Скорее всего, клубы не всю деньги оформляют как зарплату, значительная часть – разнообразные коммерческие выплаты.

• Отец Месси обсуждал возможный переход в «Интер Майами». Впрочем, США – пока запасной вариант, аргентинец еще не отказался от перехода в «Барселону» и хочет подождать, чтобы выяснить, будут ли у каталонского клуба средства для его возвращения.

• Но приоритет для Лео – «Барса». Ради возвращения он готов пойти на трехкратное понижение зарплаты – до 10 миллионов евро в год. Для него вариант с «Барсой» – приоритет.

Правда, даже зарплата в 10 млн евро может стать проблемой. Объясняет вице-президент «Барсы» Эдуард Ромеу: «Месси не сможет вернуться без трансферов на выход, даже если финансовый план «Барселоны» будет одобрен. Свести бухгалтерский баланс – это одно дело, правила фэйр-плей – другое.

Если говорить о зарплатах, то для добавления 10 [миллионов евро] нужно, чтобы 10 исчезли. Сколько уберем, столько и потратим. Приход любого нового игрока должен быть компенсирован уходом другого. Мы работали и в более сложных ситуациях, но мы не должны сходить с ума.

Мы не оценивали, может ли Месси быть [финансовым] рычагом. Не было никаких расчетов, сколько доходом может генерировать Месси».

«Барса» уже на этой неделе планирует встречу с Ла Лигой, чтобы оценить шансы на трансфер. Пока у лиги четкое требование: для подписания Месси необходимо будет разгрузить зарплатную ведомость на 205 миллионов евро – иначе зарегистрировать аргентинца не получится.

Фото: East News/Joan Valls / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com/IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency