18 комментариев

Отставка президента, ссора с Джорджиной, отдаление от трофеев.

Обстановка в «Аль-Насре» накаляется. После вылета из Кубка (вслед за Суперкубком) сеть облетело хлесткое заявление президента клуба Мусалли Аль-Муаммара:

«Меня обманули всего два раза в жизни. В первый раз – когда я заказал три кебаба, а принесли два. Вторым стало подписание контракта с Криштиану Роналду».

Это же фейк?

Да, цитату со ссылкой на ArabiaNews50 активно растиражировали испанские Marca, Diario Sport и Mundo Deportivo. Однако позднее сотрудник Mundo Deportivo Ашраф Бен-Айяд опроверг новость, сообщив, что такой фразы босс «Аль-Насра» никогда не произносил.

Клуб тоже вышел с опровержением уже завирусившейся цитаты: «Заявления, появившиеся в испанской прессе со ссылкой на ArabiaNews50, ложны, они не соответствуют действительности ни по форме, ни по существу. Не существует такого саудовского или регионального медиа, как ArabiaNews50. Наверное, какие-то издания приняли чью-то шутку за настоящее заявление».

Президент «Аль-Насра» подал в отставку? Клуб распускает совет директоров?

Команда Роналду за неделю получила два крайне болезненных поражения:

• 0:2 от «Аль-Хилаля», которые привели уже к 6-очковому отставанию от «Аль-Иттихада».

• 0:1 от «Аль-Вахды» и вылет в полуфинале Кубка.

Saudi Gazette со ссылкой на «хорошо информированные источники» пишет, что под давлением болельщиков президент клуба подал в Министерство спорта заявление об уходе. Ожидается, что отставку примут в ближайшие два дня, а нынешний совет директоров будет распущен.

Аль-Муаммар возглавил «Аль-Наср» в апреле 2021-го. До этого он руководил саудовской лигой.

Криш расстается с Джорджиной?

В последние дни Роналду сопровождают не только спортивные неудачи, но и слухи о разладе с Джорджиной Родригес. Особенно активно это обсуждали португальские и испанские медиа.

Звезда тиктока Абель Планельес заявил, что у пары на глазах посторонних произошла серьезная ссора перед посадкой в самолет. Огня добавил Лео Каейро, журналист и близкий друг матери Роналду, который в эфире португальского шоу Noite das Estrelas сделал такое заявление:

«Я говорю это уже несколько месяцев, им нехорошо, и вполне вероятно, что они расстанутся. Реальность такова, что Криштиану сыт по горло».

А это уже высказывание журналиста Даниэля Насименто: «Джорджина проводит все дни в торговых центрах Эр-Риада, и это одна из причин, почему Криштиану начинает это не нравиться. В шоу I am Georgina все, что она делает – это тратит, тратит и тратит. Хуже всего то, что она думает, что она на одном уровне с Криштиану».

Спустя несколько дней после бури Джорджина отреагировала одним сторис. Привела цитату из песни: «Завистник выдумывает слухи, сплетни распространяются, а идиот в это верит».

Будем считать за опровержение.

Напоминаем, что уже произошло с Кришем в «Аль-Насре»

Роналду дебютировал в Саудовской Аравии в январе. Ждала гонка в трех турнирах.

• В Суперкубке «Аль-Наср» проиграл в полуфинале «Аль-Иттихаду» 1:3. Через три дня именно этот клуб ожидаемо взял трофей, победив и в финале.

• В Кубке – тоже вылет в полуфинале. И теперь велики шансы на трофей принципиального соперника – «Аль-Хилаля».

• Остается только чемпионат, где расклады пока тоже не в пользу «Аль-Насра» – клуб отстает от лидера «Аль-Иттихада» уже на 6 очков.

А еще команда Роналду угодила в неприятную серию – три матча подряд без голов. Столько же без результативных действий обходится и сам португалец. Пока у него 11+2 в 11 матчах лиги.

• И да, Криш все чаще запоминается в Саудовской Аравии не голами, а скандалами: увольнение тренера Руди Гарсии после недовольства португальца, паховый жест с угрозой депортации, удушающий сопернику в верховом единоборстве, пинок по бутылкам после поражения прямому конкуренту, крик на одноклубников в проигранном полуфинале.

Жан-Давид Богель, гол которого выбил «Аль-Наср» из Кубка, разочаровался в кумире.

«В конце игры я сказал ему, что я его большой фанат, и попросил футболку. Он пожал мне руку, даже не глядя, с очень презрительным видом, – поделился француз впечатлениями в интервью L’Equipe. – Я промолчал, потому что вырос на его игре. Помню видео, которые смотрел с его участием, когда еще учился в школе. Понимаю, что он был разочарован после поражения, но его отношение меня удивило. На поле он был расстроен, кричал на товарищей по команде».

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh / Stringer; instagram.com/georginagio