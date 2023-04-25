32 комментария

Лео и Криш
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Роналду проиграл второй трофей с «Аль-Насром»: накричал на одноклубников, попал в перекладину, не забивает уже три матча

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Аль-Вахда
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Криштиану Роналду вылетел с «Аль-Насром» из второго турнира в дебютном сезоне: в январе проиграл в Суперкубке, теперь – мимо Кубка Саудовской Аравии.

Еще и сам мог спасти матч, но промахнулся.               

Команда Роналду не смогла додавить в большинстве, а сам он пробил в перекладину

«Аль-Наср» играл против клуба «Аль-Вахда» в полуфинале Кубка. В чемпионате эта команда не побеждала с февраля и находится рядом с зоной вылета. Именно «Аль-Вахде» Роналду зимой забил четыре гола.

В Кубке соперник уперся и уже в середине первого тайма открыл счет – отличился француз Жан-Давид Богель, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Забил – и как! Через себя в падении:

Но Роналду было не до красоты.

Он уходил на перерыв дико разочарованным, заодно накричав на команду на скамейке запасных. В кадр попало недовольное лицо.

Задача для «Аль-Вахды» усложнилась после перерыва – на 53-й минуте был удален защитник Абдулла Аль-Хафит. Причем сбил он как раз Роналду и получил вторую желтую карточку.

«Аль-Наср» насел на чужие ворота. Во втором тайме соотношение по ударам было 14:1, по угловым – 8:1, а по проценту владения мячом – 74% против 26%.

По всем параметрам «Аль-Наср» превзошел соперника, но голов это не касалось. А у Роналду еще и был обиднейший промах на 82-й минуте. Мяч после его удара угодил в перекладину.

Вся боль мира в этих глазах.

Роналду дважды пробил в створ ворот, трижды – мимо, ему удалась половина обводок – две из четырех.

«Аль-Вахда» выстояла и теперь сыграет в финале. Соперником будет «Аль-Хилаль» – он победил «Аль-Иттихад» благодаря автоголу в овертайме.

Два трофея проиграны, остался третий – главный

Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в январе. Ждала гонка в трех турнирах.

• В Суперкубке «Аль-Наср» проиграл в полуфинале «Аль-Иттихаду» 1:3. Через три дня именно этот клуб ожидаемо взял трофей, победив и в финале.

• В Кубке – тоже вылет в полуфинале. И теперь велики шансы на титул принципиального соперника – «Аль-Хилаля».

• Остается только чемпионат, где расклады пока не в пользу «Аль-Насра» – клуб отстает от лидера «Аль-Иттихада» на три очка, сыграв на матч больше.

А еще команда Роналду угодила в неприятную серию – три матча подряд без голов. Столько же без результативных действий обходится и сам португалец.

«Знаю, что тут очень конкурентный чемпионат. Люди этого не понимают, но я в курсе, потому что видел много матчей», – говорил Роналду в первом интервью в качестве игрока «Аль-Насра». Спустя два месяца заявил, что приятно удивлен уровнем лиги, добавив: «Возможно, лет через 5 или 6, если развитие будет идти по нынешнему плану, лига станет 4-й или 5-й в мире с точки зрения конкурентоспособности».

Сейчас только эта лига – шанс на трофей для Роналду в сезоне. Последний раз до этого он что-то выигрывал в мае 2021-го – Кубок Италии с «Ювентусом». Достаточно давно по меркам Роналду.

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ

32 комментария

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Daylight
Что мне нравится в Криштиану - это постоянство. Не могу назвать ни одного игрока, который бы так стабильно мазал штрафные удары, но ему при этом позволяли их бить.
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Игорь Климов
"Эффект Кринжа".
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siralexf
Пирс Морган: Роналду вылетел из Кубка СА, потому что этот Кубок недостойный величия лучшего игрока в мире
+13
-2
+11
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уркунде
Как верблюд в пустыне без воды, так и Криш в пустыне неделями без голов может
+13
-3
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Андрей Меньшиков
Ответ Daylight
Что мне нравится в Криштиану - это постоянство. Не могу назвать ни одного игрока, который бы так стабильно мазал штрафные удары, но ему при этом позволяли их бить.
И это полная тупость. Логичнее было бы, если бы кто-то другой навешивал со штрафного в зону, куда забегает Роналду.
+10
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
Спортс.ру а чё нибудь годное можно а не истерика этого. Последние время он деградирует, но не хочет в этом признаться. Он последний клубы разваливает. Если был бы по футболному умён то понятно хочет по строит по своему видению команду. А так он не умён по футболному. Не был он дирижёром не вёл игру, так что ему надо было заткнутса и исполнять то что ему говорят и играть на острие атаки. А он решил указывать тренерам как должны играть. Теперь без тренера нихрена не может
+9
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Morjak Papai
Ответ Маршал Ней
Если даже в СА не идет, то..... пора заканчивать.... P.S. Отдельный момент про 4-е или 5-е место в мире с точки зрения конкурентоспособности - это очень смешно))) Единственный вариант, при котором это случиться, причем именно через 5 или 6 лет, это если все клубы СА начнут прямо сейчас вливать просто бешенные деньги в покупку мировых звезд (и не в предпенсионном возрасте)), а также топовых менеджеров, а те в свою очередь согласяться на переезд в СА. Но это маловероятно.
это ниче не дает в плане развития. англию или лч престижно выиграть а чемпионат водокачки с личкой 30 млн. в год мотивация будет около нуля. пример китая ничему не научил?
+3
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+3
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Kirkoroff
Больше всего в этой душещипательной истории удивило то что у них есть полуфинал суперкубка.
+2
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Ramin Mamedov
вот кому то нечего делать, еще и смотреть матч кубка Саудовской Аравии, чтобы писать потом обзор на него))
+3
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haymaker
Ответ Daylight
Что мне нравится в Криштиану - это постоянство. Не могу назвать ни одного игрока, который бы так стабильно мазал штрафные удары, но ему при этом позволяли их бить.
"Безумие — это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов" - приписывается Эйнштейну
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0
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Tommy_2_0_7
По моментам видео сразу бросается в глаза, что Криш уже не получит того понимания, которое было в Реале, даже в Юве. Тут больше беготни и соисканий момента, чтоб пульнуть по воротам. Жаль конечно, что решил доигрывать в такой лиге.
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Компотов
Так проходит земная слава.
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Kanonir152
Такой Васек)) Кажется, он больше недовольничает, чем играет.
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Morjak Papai
Ну серебряные медали чемпионата в дебютный сезон да еще с тренерской отставкой плохо разве?
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
Ответ 10STRELSOVDELPIEROMESSI
Спортс.ру а чё нибудь годное можно а не истерика этого. Последние время он деградирует, но не хочет в этом признаться. Он последний клубы разваливает. Если был бы по футболному умён то понятно хочет по строит по своему видению команду. А так он не умён по футболному. Не был он дирижёром не вёл игру, так что ему надо было заткнутса и исполнять то что ему говорят и играть на острие атаки. А он решил указывать тренерам как должны играть. Теперь без тренера нихрена не может
Я против его ничего не имею то что он добился только считанные люди могут добиться. Но надо признать что время прошло его
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c0ncistad0r
Пирс Морган, что с лицом?
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Блуждающий странник
Спасибо за видео, хоть какой-то плюс в таких новостях. Гости забили эффектный гол бисеклетой, посмотрите, а так уровень дворовый. Много борьбы, ошибок, огромные зоны. Может кому-то весело такое смотреть, но после европейского футбола тяжелое зрелище. Роналду удивительные вещи в себе сочетает. Одновременно и сочувствуешь и понимаешь, что заслужил своими выходками в том сезоне. Редкий случай когда карма сработала, о которой тут в комментах пишут. Казалось бы жирный контракт, сиди себе ровно, а даже по видео заметно как он пытается затащить, но уже просто физически не может. В молодости с таким количеством моментов забил бы 3-4 гола как минимум, а в реальности бьет во вратаря с пары метров. Желание бороться в нем подкупает, но и понимаешь насколько это бьет по его наследию
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Маршал Ней
Если даже в СА не идет, то..... пора заканчивать....

P.S. Отдельный момент про 4-е или 5-е место в мире с точки зрения конкурентоспособности - это очень смешно))) Единственный вариант, при котором это случиться, причем именно через 5 или 6 лет, это если все клубы СА начнут прямо сейчас вливать просто бешенные деньги в покупку мировых звезд (и не в предпенсионном возрасте)), а также топовых менеджеров, а те в свою очередь согласяться на переезд в СА. Но это маловероятно.
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Альфред
Ахах. Машина
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Tpy6kaMerlina
Почему все фотки такого качества, будто это чемпионат из другой вселенной. В которой время отстало лет на 20.
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Павел Мартынов
Деревянный... Шнурки вязать Дзюбе...
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Игорь Климов
Ответ BananaMantana
Роналду доигрывает на пенсии за рекордную личку в это время СекТБЧК; АХАХА А МЕССИ С ЛЕВОЙ В КАСАНИЕ БЫ ЗАБИЛ, А ЭТОТ В ПЕРЕКЛАДИНУ!!!АХАХА!! КАК ЖЕ Я РАД!!! ДА И ВООБЩЕ РАНЬШЕ АЛЬ-НАСР БЫЛ ТОП КОМАНДОЙ-ГИГЕМОНОМ ПОКРУЧЕ ЧЕМ ПСЖ СО ВСЕМИ ЭТИМИ ЗВЕЗДАМИ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО МЕШАЮТ ВЕЛИЧАЙШЕМУ ИГРАТЬ! все остальные; хорошо хорошо. Только спокойно. Тут все заминусовано уже, кроме ваших стонов боли.
Ну, не переживай ты уж так сильно)
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Жечка Дырова
Ответ BananaMantana
Почему бомбите, врете, сектантсвуете, хейтите - вы. А переживаю я?) Эмоционально вовлечены по самые уши это вы ребятишки. Когда вам на это указываешь вы такие "ой ты переживаешь" )) Не проецируете свои болячки на других
После 18 декабря ты явно переживаешь, так что не ври)
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Алибек Багаутдинов
Ответ BananaMantana
Почему бомбите, врете, сектантсвуете, хейтите - вы. А переживаю я?) Эмоционально вовлечены по самые уши это вы ребятишки. Когда вам на это указываешь вы такие "ой ты переживаешь" )) Не проецируете свои болячки на других
так по факту, Роналду не принес никакой пользы команде, а сделал только хуже. Никакого хейта, всё как есть. Как то не особо видно, что он просто доигрывает, если судить по его эмоциям.
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BananaMantana
Ответ Алибек Багаутдинов
так по факту, Роналду не принес никакой пользы команде, а сделал только хуже. Никакого хейта, всё как есть. Как то не особо видно, что он просто доигрывает, если судить по его эмоциям.
Сделал хуже? Какие места были у Аль-Насра последние 5 лет? Одно чемпионство 3 года назад? Не верь всему, что пишут в комментариях под новостями о Роналду в последнее время. Эмоционально заинтересованные сектанты накидывают
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