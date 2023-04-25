32 комментария

Криштиану Роналду вылетел с «Аль-Насром» из второго турнира в дебютном сезоне: в январе проиграл в Суперкубке, теперь – мимо Кубка Саудовской Аравии.

Еще и сам мог спасти матч, но промахнулся.

Команда Роналду не смогла додавить в большинстве, а сам он пробил в перекладину

«Аль-Наср» играл против клуба «Аль-Вахда» в полуфинале Кубка. В чемпионате эта команда не побеждала с февраля и находится рядом с зоной вылета. Именно «Аль-Вахде» Роналду зимой забил четыре гола.

В Кубке соперник уперся и уже в середине первого тайма открыл счет – отличился француз Жан-Давид Богель, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Забил – и как! Через себя в падении:

Но Роналду было не до красоты.

Он уходил на перерыв дико разочарованным, заодно накричав на команду на скамейке запасных. В кадр попало недовольное лицо.

Задача для «Аль-Вахды» усложнилась после перерыва – на 53-й минуте был удален защитник Абдулла Аль-Хафит. Причем сбил он как раз Роналду и получил вторую желтую карточку.

«Аль-Наср» насел на чужие ворота. Во втором тайме соотношение по ударам было 14:1, по угловым – 8:1, а по проценту владения мячом – 74% против 26%.

По всем параметрам «Аль-Наср» превзошел соперника, но голов это не касалось. А у Роналду еще и был обиднейший промах на 82-й минуте. Мяч после его удара угодил в перекладину.

Вся боль мира в этих глазах.

Роналду дважды пробил в створ ворот, трижды – мимо, ему удалась половина обводок – две из четырех.

«Аль-Вахда» выстояла и теперь сыграет в финале. Соперником будет «Аль-Хилаль» – он победил «Аль-Иттихад» благодаря автоголу в овертайме.

Два трофея проиграны, остался третий – главный

Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в январе. Ждала гонка в трех турнирах.

• В Суперкубке «Аль-Наср» проиграл в полуфинале «Аль-Иттихаду» 1:3. Через три дня именно этот клуб ожидаемо взял трофей, победив и в финале.

• В Кубке – тоже вылет в полуфинале. И теперь велики шансы на титул принципиального соперника – «Аль-Хилаля».

• Остается только чемпионат, где расклады пока не в пользу «Аль-Насра» – клуб отстает от лидера «Аль-Иттихада» на три очка, сыграв на матч больше.

А еще команда Роналду угодила в неприятную серию – три матча подряд без голов. Столько же без результативных действий обходится и сам португалец.

«Знаю, что тут очень конкурентный чемпионат. Люди этого не понимают, но я в курсе, потому что видел много матчей», – говорил Роналду в первом интервью в качестве игрока «Аль-Насра». Спустя два месяца заявил, что приятно удивлен уровнем лиги, добавив: «Возможно, лет через 5 или 6, если развитие будет идти по нынешнему плану, лига станет 4-й или 5-й в мире с точки зрения конкурентоспособности».

Сейчас только эта лига – шанс на трофей для Роналду в сезоне. Последний раз до этого он что-то выигрывал в мае 2021-го – Кубок Италии с «Ювентусом». Достаточно давно по меркам Роналду.