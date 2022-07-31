Первый за два месяца матч Роналду: отыграл тайм, удивился словам Тен Хага и уехал со стадиона до финального свистка

Напряженно.

В воскресенье «МЮ» провел последний товарищеский матч перед стартом АПЛ и сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1). Незадолго до игры Криш пафосно анонсировал участие в матче в соцсетях: «В воскресенье король сыграет».

Сыграл. Правда, совсем не по-королевски. Роналду вышел в стартовом составе, но Эрик тен Хаг заменил его уже в перерыве – Криштиану покинул поле без результативных действий. Незадолго до конца первого тайма фотографы зафиксировали момент разговора между игроком и тренером – судя по кадрам, португалец не в восторге от услышанного.

Замена явно не обрадовала Криштиану – по информации твиттер-аккаунта CantonaManc, он покинул стадион еще до финального свистка. Вместе с ним с арены уехал Диогу Далот – правда, португальского защитника вообще не было в заявке на игру.

Тен Хаг перед матчем не питал иллюзий по поводу физической формы Роналду. «Он будет в составе. Посмотрим, сколько он сыграет», – говорил голландец перед «Райо».

На следующий день Эрика спросили о том, насколько Роналду далек от того, чтобы сыграть в АПЛ. Тренер ответил максимально откровенно: «На данный момент я не могу ответить. Сейчас он явно не на уровне остальных игроков «МЮ», потому что пропустил много недель [подготовки]. Ему нужны матчи и много тренировок».

Что будет дальше?

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Фото: REUTERS/Ed Sykes; Gettyimages.ru/Jan Kruger; Twitter/CantonaManc