Игривое лето Роналду: целуется в клубе с Джорджиной, танцует в тиктоке и оплачивает ремонт после аварии Bugatti

Не скучает, в общем.

Будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» все еще под вопросом. По данным Фабрицио Романо, португалец просит не держать его, если летом поступит хорошее предложение. «МЮ» не хочет терять 37-летнего форварда и просит остаться еще на год – до конца действующего контракта.

И хотя карьера Роналду сейчас в подвешенном состоянии, это не мешает ему задорно проводить отпуск.

Отпуск начался с аварии. Не переживайте, он не виноват

Криштиану традиционно отдыхает в Испании, первой остановкой стала Мальорка: там португалец не только наслаждался солнцем и Средиземным морем, но и попадал в неловкие ситуации.

В середине июня один из Bugatti Криша стоимостью 2 млн долларов врезался в загородный дом. Но за рулем машины находился не сам игрок, а его охранник. Пришлось компенсировать ущерб.

«Меня встретили вежливые мужчина и женщина, – сказал владелец дома таблоиду The Mirror. – От имени Роналду они пообещали компенсировать все разрушения из-за аварии и передать им все счета. Во время инцидента пострадала система водоснабжения. С тех пор я не могу нормально жить в своем доме. Машина выбила дверь и снесла две бетонные колонны.

Я был на работе, когда все это случилось. Я очень боялся, что моя собака погибла – она всегда торчит около двери. Я вбежал в дом, с ней все в порядке. Она сидела в другом конце комнаты и дрожала от страха».

Через несколько дней после аварии Криштиану потанцевал в тиктоке вместе с сестрой и сыном. Это первое камео португальца в соцсети.

Обнимался и целовался с Джорджиной в клубе на Ибице

На Мальорке Рон выглядел очень жизнерадостным, проводил много времени с семьей на яхте и даже тренировался на стадионе местной команды вместе с сыном. А потом отправился покорять клубы Ибицы.

Конечно, в этот раз справились без детей. Криш был сфокусирован на Джорджине: они вдвоем повеселились на вечеринке в местном ночном клубе El Lio, танцевали всю ночь, неоднократно обнимали и целовали друг друга. По крайней мере, так пишет газета Metro. Любовь!

Криштиану и Джорджина покинули Эль-Лио рано утром в воскресенье в окружении охранников. Вернулись на Мальорку к детям.

Охранник Криштиану скандалил в аэропорту

Еще одна глава активного отпуска португальца: Криш не сразу прошел через металлоискатель в VIP-коридоре аэропорта на острове Менорка. Когда прибор предательски запищал, в дело вмешался один из телохранителей Криштиану и устроил скандал с персоналом.

Мужчина яростно жестикулировал и сыпал угрозами, а еще рассказывал, что «был офицером полиции в Португалии», и предложил служащим «звонить, кому хотят». Потушить скандал смогла только полиция.

Криштиану все это время стоял в стороне и не вмешивался. Спустя полчаса футболист все-таки сел в самолет и улетел.

Что дальше?

На днях Криштиану вернется в расположение команды Эрика Тен Хага и начнет подготовку к новому сезону – отпуск почти закончился. Мы уже подобрали все варианты для португальца, но Фабрицио Романо настаивает, что этим летом «МЮ» Криша точно не отпустит.

«Ситуация с Криштиану Роналду? Мы общались несколько недель назад, так что я ожидаю встретить Криштиану на следующей тренировочной неделе, больше я не могу ничего сказать. Не думаю, что мы готовы расстаться с таким важным игроком», – успокаивает Бруну Фернандеш.

Роналду нравится Эрик тен Хаг. Португалец убежден, что он подходит «МЮ», но все равно не справится в одиночку. По мнению Криштиану, команде пора солидно усилиться.

Роналду считает, что клубу нужно еще 6-7 игроков для успехов в АПЛ и еврокубках, но пока «МЮ» подписал только левого защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласию. Еще идут тяжелые переговоры по покупке Френки Де Йонга.

При этом потеря Криштиану тоже станет весомым ударом – на рынке просто нет альтернативы. The Athletic пишет, что по этой причине клуб и не хочет отпускать игрока.

Только Роналду сможет дать тен Хагу завершение.

Фото: The Sun/Solarpix; MEGA/Elkin Cabarcas; East News/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP