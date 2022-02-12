Лео и Криш
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Месси купил новый отель – и сразу уволил весь персонал. Город сильно обиделся, но так Лео строит гостиничную империю

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Получилось некрасиво.

Лионель Месси продолжает расширять бизнес-империю: на этот раз звезда «ПСЖ» приобрела себе новый отель в Испании. Его Лео купил в Кадисе.

Правда, в самом городе не очень обрадовались новому владельцу.

Что случилось?

Точное местонахождение отеля – небольшой городок Сотогранде. Как только у отеля сменился владелец, там сразу прошли глобальные изменения: действующий персонал отеля уволили без объяснения причин – в один миг работы лишилось около 40 человек. Многие работали там больше 10 лет.

Кадис – одно из старейших городских поселений в Европе. Он расположен на длинной узкой косе и с трех сторон омывается Атлантическим океаном. Менталитет здесь тоже своенравный: недавно весь город вот так провожал тренера Альваро Серверу – яркое доказательство особой любви к своим.

«У этого отеля есть постоянная клиентура, семьи, которые проводят там лето на протяжении более чем 20 лет, – возмущался глава местного муниципалитета Сан-Роке Карлос Руис Боиш.

Мы не позволим, чтобы вот так увольняли шикарных профессионалов, мужчин и женщин, которые пользуются моей поддержкой и должны быть срочно возвращены на свои рабочие места.

Это был персонал с опытом работы от 25 до 30 лет. К сожалению, первая новость, которая дошла до них от новой гостиничной группы – увольнение».

Карлос подкрепляет негодование намерениями: он считает, что такое единовременное увольнение сотрудников прямо противоречит трудовому законодательству ЕС. Он планирует связаться с новыми владельцами отеля и договориться об отмене решения. В случае отказа дело может пойти в суд.

Если вы вдруг не знали: Месси обожает покупать отели

Месси принадлежит отель Himalaia на горнолыжном курорте Бакейра-Берет на Пиренеях. Чтобы вы понимали размах, с которым Лео подходит к делу: в Himalaia 110 номеров, а еще спа-центр с гидромассажной ванной, турецкой баней и бассейном с функцией гидромассажа. Шикарный вид на горы идет в комплекте.

Лео владеет отелем с лета 2020 года – это было последним крупным приобретением аргентинца в гостиничном бизнесе. Но не единственным. 

Himalaia – четвертый пункт в отельной империи Messi and Majestic (MiM) – ей управляет брат футболиста Родриго. Уточнение: Месси принадлежит только четыре отеля, а сама Majestic Hotel Group разрослась намного шире. MiM владеет еще несколькими гостиничными заведениями, многоквартирными домами и ресторанами в Испании и Аргентине. В 2017-м сеть заработала около 44 млн евро.

• Первый отель Месси купил в 2017 году за 29 млн евро. Начал с любимого города в Каталонии – Сиджеса. Лео обожает курорт в 40 км от Барселоны, в начале отношений с Антонеллой они часто попадались там журналистам.

Четыре звезды, 77 номеров, в том числе пять полулюксов и один люкс; в пик туристов стандарт стоит 120 евро за ночь: так много просят за бассейн, невероятную панораму на сам город и Средиземное море. А еще «Золотой мяч» 2013 года в лобби.

• В том же году Месси купил Hotel Es Vive на Ибице. Самый дешевый номер стоит 250 евро за ночь, а сам отель оформлен в стиле 1940-х – дизайном занимался британец Шон Кокрейн.

• В 2019-м Лео забрал Sea Sun Fona de s’Illot на Мальорке. Тоже четыре звезды, 98 номеров, два открытыми бассейна, солярий и бар. Самый дешевый номер можно забронировать всего за 70 евро.

«Очевидно, что Месси привлечет большую аудиторию – его знают по всей планете. Это пойдет на пользу всей Мальорке и отелю в частности», – объяснял довольный продавец Висенте Мираллес.

Хорошая подготовка к жизни после футбола? 

Гараж на 15 авто, личный кинотеатр и 25 комнат – все это новый особняк Месси в Росарио. Ему точно хватит?

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; booking.com; europasur.es; mimhotels.com

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