Получилось некрасиво.

Лионель Месси продолжает расширять бизнес-империю: на этот раз звезда «ПСЖ» приобрела себе новый отель в Испании. Его Лео купил в Кадисе.

Правда, в самом городе не очень обрадовались новому владельцу.

Точное местонахождение отеля – небольшой городок Сотогранде. Как только у отеля сменился владелец, там сразу прошли глобальные изменения: действующий персонал отеля уволили без объяснения причин – в один миг работы лишилось около 40 человек. Многие работали там больше 10 лет.

Кадис – одно из старейших городских поселений в Европе. Он расположен на длинной узкой косе и с трех сторон омывается Атлантическим океаном. Менталитет здесь тоже своенравный: недавно весь город вот так провожал тренера Альваро Серверу – яркое доказательство особой любви к своим.

This is how Cadiz fans bid farewell to boss Alvaro Cervera following his sacking yesterday. Cervera took the club from the third tier to La Liga, including survival amongst Spain’s elite last season, with extremely limited resources.pic.twitter.com/ebRUn4fEYD