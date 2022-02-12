Получилось некрасиво.

Лионель Месси продолжает расширять бизнес-империю: на этот раз звезда «ПСЖ» приобрела себе новый отель в Испании. Его Лео купил в Кадисе.

Правда, в самом городе не очень обрадовались новому владельцу.

Что случилось?

Точное местонахождение отеля – небольшой городок Сотогранде. Как только у отеля сменился владелец, там сразу прошли глобальные изменения: действующий персонал отеля уволили без объяснения причин – в один миг работы лишилось около 40 человек. Многие работали там больше 10 лет.

Кадис – одно из старейших городских поселений в Европе. Он расположен на длинной узкой косе и с трех сторон омывается Атлантическим океаном. Менталитет здесь тоже своенравный: недавно весь город вот так провожал тренера Альваро Серверу – яркое доказательство особой любви к своим.

This is how Cadiz fans bid farewell to boss Alvaro Cervera following his sacking yesterday. Cervera took the club from the third tier to La Liga, including survival amongst Spain’s elite last season, with extremely limited resources.pic.twitter.com/ebRUn4fEYD — Caño Football (@CanoFootball) 12 января 2022 г.

«У этого отеля есть постоянная клиентура, семьи, которые проводят там лето на протяжении более чем 20 лет, – возмущался глава местного муниципалитета Сан-Роке Карлос Руис Боиш.

Мы не позволим, чтобы вот так увольняли шикарных профессионалов, мужчин и женщин, которые пользуются моей поддержкой и должны быть срочно возвращены на свои рабочие места.

Это был персонал с опытом работы от 25 до 30 лет. К сожалению, первая новость, которая дошла до них от новой гостиничной группы – увольнение».

Карлос подкрепляет негодование намерениями: он считает, что такое единовременное увольнение сотрудников прямо противоречит трудовому законодательству ЕС. Он планирует связаться с новыми владельцами отеля и договориться об отмене решения. В случае отказа дело может пойти в суд.

Если вы вдруг не знали: Месси обожает покупать отели

Месси принадлежит отель Himalaia на горнолыжном курорте Бакейра-Берет на Пиренеях. Чтобы вы понимали размах, с которым Лео подходит к делу: в Himalaia 110 номеров, а еще спа-центр с гидромассажной ванной, турецкой баней и бассейном с функцией гидромассажа. Шикарный вид на горы идет в комплекте.

Лео владеет отелем с лета 2020 года – это было последним крупным приобретением аргентинца в гостиничном бизнесе. Но не единственным.

Himalaia – четвертый пункт в отельной империи Messi and Majestic (MiM) – ей управляет брат футболиста Родриго. Уточнение: Месси принадлежит только четыре отеля, а сама Majestic Hotel Group разрослась намного шире. MiM владеет еще несколькими гостиничными заведениями, многоквартирными домами и ресторанами в Испании и Аргентине. В 2017-м сеть заработала около 44 млн евро.

• Первый отель Месси купил в 2017 году за 29 млн евро. Начал с любимого города в Каталонии – Сиджеса. Лео обожает курорт в 40 км от Барселоны, в начале отношений с Антонеллой они часто попадались там журналистам.

Четыре звезды, 77 номеров, в том числе пять полулюксов и один люкс; в пик туристов стандарт стоит 120 евро за ночь: так много просят за бассейн, невероятную панораму на сам город и Средиземное море. А еще «Золотой мяч» 2013 года в лобби.

• В том же году Месси купил Hotel Es Vive на Ибице. Самый дешевый номер стоит 250 евро за ночь, а сам отель оформлен в стиле 1940-х – дизайном занимался британец Шон Кокрейн.

• В 2019-м Лео забрал Sea Sun Fona de s’Illot на Мальорке. Тоже четыре звезды, 98 номеров, два открытыми бассейна, солярий и бар. Самый дешевый номер можно забронировать всего за 70 евро.

«Очевидно, что Месси привлечет большую аудиторию – его знают по всей планете. Это пойдет на пользу всей Мальорке и отелю в частности», – объяснял довольный продавец Висенте Мираллес.

Хорошая подготовка к жизни после футбола?

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; booking.com; europasur.es; mimhotels.com