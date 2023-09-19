В Казахстане завершился второй сезон медиалиги: матч на сало, грусть Дидара и очень много голов

С 26 августа по 9 сентября в Астане проходил KazMFL2 – второй сезон казахстанской медиалиги. Ниже вспоминаем лучшие моменты главного медиатурнира Казахстана.

Все об участниках: SD Family отдельно заявила молодежку, One Game и Konoha объединились

Сначала немного истории. KazMFL2 – уже третий сезон медиалиги в Казахстане.

Первый был международным: помимо казахстанских команд участвовали российские (2Drots, «БроукБойз» и Fight Nights) и представитель Кыргызстана TopTeam. В следующем розыгрыше медиалиги поменяла формат и стала полностью казахстанской. Именно с нее начался отсчет – KazMFL1.

Новый сезон продолжает традицию – в нем участвовало восемь команд из Казахстана: SD Family, Youngsters, Jaidarman, AF, Kartop, Alash, AIQYN, Konoha. Знакомимся!

• SD Family – самая популярная команда из Казахстана. Участник первого и второго сезона российской Медиалиги, победитель KazMFL2. Президент и лидер команды – Дидар Садыкбек.

Перед KazMFL2 SD усилились и подписали Темирлана Ержановича – популярного блогера (больше 100 тысяч подписчиков) и футбольного тренера.

«Как только у меня в Тик-Токе произошел бум, многие мне предложили сотрудничество, приглашали к себе в команду. Но когда со мной связались с SD Family я долго не думал. Сразу принял предложение.

В глубине такая маленькая мечта была поиграть. На тот момент для меня это казалось чем то невозможным. Но спустя несколько лет мечты сбываются», – рассказал Темирлан клубному телеграм-каналу.

• Youngsters – впервые в истории команда отдельно заявила на турнир свой молодежный состав . «Янгстеры» – это SD Family U-21. В команду попали молодые пацаны из профессионального SD (он играет среди профи, во Второй лиге Казахстана). Но есть и просто игроки SD, которые пока не пробиваются в основу. Например, 21-летний защитник Динмухаммед Кордабаев, который провел 8 матчей за SD во втором сезоне российской Медиалиге, а в марте 2023-го почти перешел в «БроукБойз».

• Konoha. Аудитория медиафутбола точно запомнила команду по международной медиалиге в Казахстане. Аниме-название, птичка на логотипе – ну как тут забыть? Первый турнир Konoha получился сложным – Konoha разгромно проиграла 2Drots (0:9) и SD Family (1:5).

Изначально KazMFL2 пропускал один из топов казахстанского медиафутбола – One Game. Команда тоже выступала в международной медиалиге (за нее даже начал болеть Витя АК-47) и добиралась до финала KazMFL1, но отказалась от участия во втором сезоне из-за проблем со спонсором.

Зрителей ожидал сюжетный твист – босс One Game Саян пришел на жеребьевку группового этапа и объявил, что OG объединяется с Konoha на второй сезон . В тот же день в телеграм-канале One Game появилось развернутое объяснение: «Мы в МФЛ. Несмотря на наше непопадание в лигу мы решили объединиться с Konoha и выставить свой сильнейший состав по скиллам и медиа».

Ситуация настолько нестандартная, что шутил даже официальный телеграм медиалиги.

Где проходил турнир? Президент SD Family построил стадион за миллион долларов

Все матчи KazMFL2 прошли на «Сыдыкбек Арене».

Вы точно помните Дидара Садыкбека – президента SD Family и самого медийного персонажа в медиафутболе Казахстана. Дидар много говорит о развитии футбола в Казахстане и подтверждает слова делом.

В 2023-м Дидар открыл «Садыкбек Арену» – стадион на 500 мест в поселке Нурлы около Астаны (кстати, скоро эта территория станет частью города). Стадион обошелся в миллион долларов : 80 процентов Дидар вложил лично, а остальное покрыли спонсоры.

Несмотря на маленькие размеры, арена удобная: есть комнаты для приезжих, помещение для врачей, комната для просмотра ВАР и три точки для телесъемки. Кстати, в 2024-м стадион планируют расширить до тысячи мест. Это уже не первая инвестиция Дидара в казахстанский футбол: в мае 2023-го он открыл спортивный комплекс, который стал базой для SD Family. Называли комплекс в честь отца Дидара – «Бакытбек Арена».

KazMFL2 получился очень веселым. Безумно много голов и матч на задницу

Казахстанская медиалига – официально самый веселый медиатурнир.

Во-первых, здесь забивают много. Очень много.

AIQYN – Jaidarman (4:2)

Youngsters – Konoha (3:3)

Alash – AIQYN (7:3)

Youngsters – Kartop (4:7)

И мы не берем в расчет победы по 3:0 или 3:1 – таких тоже было много.

Три фан-факта:

• В KazMFL2 сыграли ровно ноль матчей со счетом 0:0 или 1:0. Еще раз – ни одного матча.

• Лишь три матча закончились со счетом 2:0 . И два из них в плей-офф, на стадии полуфинала. Когда нужно, в KazMFL включают хладнокровие.

• В казахстанской медиалиге не бывает ничьих – если победителя не выявили в основное время, то стартует серия пенальти. Но команды так любят забивать, что во втором сезоне была лишь одна ничья в основное время.

Организатором оказалось мало веселья и они добавили еще атмосферы старого-доброго медиафутбола. После группового этапа в KazMFL2 сыграли шоу-матч между сборной группы А и группы Б. Приз серьезный – проигравшие получали мячом по заднице. Все как во дворе.

Не повезло команде группы Б – по видео ощущается боль!

SD Family стали двукратными чемпионами. Но Дидар расстроен и обещает пропустить следующий сезон

В финал второго сезона вышли SD Family и объединенный состав Konoha и One Game. Игра получилась великолепной: к 23-й минуте SD Family вели 2:0, но уже к 59-й Konoha отыгралась. Но все решил гол SD на 72-й минуте. Гол получился очень красивым: защитник Сэм (Самуэль Чуквума) подстроился под прыгающий мяч и аккуратно залепил в дальний угол.

SD Family – чемпионы KazMFL2 и лучшая медиафутбольная команда Казахстана. Заодно SD стали самой забивающей командой турнира (15 мячей в 5 матчах), наименее пропускающей (3 мяча), а молодежная команда SD Family заняла третье место в группе A.

Кажется, что после финала у SD грустил один человек – президент команды Дидар Садыкбек.

« Очень хочется чтобы в нашей стране медиа футбол развивался , – рассказал Дидар телеграм-каналу KazMFL. – У нас больше всего ресурсов, поэтому, наверное, мы двукратные чемпионы. Скорее всего мы пропустим следующий KazMFL. Хочется чтобы в нашей стране было развитие. Не монополия, а именно развитие. Лично я не радуюсь тому что мы победили».

Действительно ли SD Family пропустит следующий сезон KazMFL? Узнаем в 2024-м.

Фото: Winline Медиалига