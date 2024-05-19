Катана и торт – ярчайшее поздравление Мбэйпа от фанатов 2Drots

В пятом туре Winline Медиалиги 2Drots дежурно обыграли «Деньги Рокетов» – помогли голы Газдана и Курзенева. Но у матча был и потайной сюжет – день рождения Мбэйпа. 18 мая (накануне игры) легенде 2Drots исполнилось 20 лет.

Вероятнее всего, в честь этого парня выпустили во втором тайме.

Мбэйп отыграл несколько минут и даже заработал штрафной. Но главное было после матча. Фанатская трибуна 2Drots приготовила для легенды много шариков и баннеров, скандирование поздравлений и аплодисменты – такое увидишь не после каждого матча 2D.

А вот съемка с другого ракурса. Фанаты подарили Мбэйпу торт и катану – отсылка к прозвищу 2D.

Мбэйп – легенда 2Drots. На канале с 15 лет, получил прозвище из-за сходства с Мбаппе

Если вы следите за медиафутболом только по матчам в Кубке России, то вряд ли знаете Мбэйпа. Он не играет в больших играх на результат. При этом Мбэйп – один из самых медийных персонажей медиафутбола.

Ромео Нту (настоящее имя парня) в 2Drots с 2019 года. Тогда команда еще не было, Жека и Некит снимали челленджи для ютуб-канала. Парням пришла в голову идея – набрать юных парней из московских академий и находить у них сходства со звездами футбола. Чаще всего сравнения были натянутыми, но 15-летний Ромео и правда был похож на Мбаппе.

«Здорова, пацаны. Меня зовут Ромео. Но эти парни говорят, что я Мбаппе. Надо доказать это», – сказал Мбэйп в своем первом ролике у 2Drots. Из-за схожести с оригинальным Мбаппе и общей меметичности парень стал любимцем фанатов и задержался на канале.

Из-за возросшей конкуренции Ромео почти не появляется на поле. Исключение – шоу матчи (выходил против «Динамо» на «ВТБ Арене») и концовки нетоповых игр Медиалиги. Зато парень помогает медийно – активно снимается на ютубе и привлекает зрителей. В какой-то момент на каждой обложке на основном канале 2Drots мелькал Мбэйп.

Фанаты обожают Мбэйпа и считают талисманом клуба. Логично: он провел в клубе четверть своей жизни.

Для клуба Медиалиги требуют технарь, соперник отказывается играть. Все из-за рекламы криптоплатформы