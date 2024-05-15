Для клуба Медиалиги требуют технарь, соперник отказывается играть. Все из-за рекламы криптоплатформы

В неприятности влип клуб GOATS из Winline Медиалиги – вышли на матч с рекламной криптоплатформы. Что это значит и чем грозит клубу?

Соперник GOATS требует засчитать им техническое поражение. Следующий соперник не хочет играть: и уже перенес матч из Питера

Матч «БроукБойз» и GOATS в четвертом туре Медиалиги проходил безумно. В середине второго тайма защитник «Козлов» Роман Романов жутко въехал в колено игроку «Броуков» Табризу Мирзоалиеву (момент есть здесь ). После матча игрок GOATS Укол своеобразно отметил победу: на бровке порвал футболку «БроукБойз» и потоптался на ней.

Именно этот момент подставил «Козлов». Пересматривая его, президент «Броуков» заметил нового титульного спонсора GOATS – компанию mtkcrypto.com. Этот матч стал для «Козлов» первым в футболках с этим партнером.

«Антон Петровский [Укол], порвав и растоптав футболку «Броуков», заставил пересмотреть этот эпизод несколько раз, – написал Дмитрий Егоров уже в понедельник. – Мне показалось, что был еще и плевок. И действительно, на исходнике стало ясно, что плевок случился.

Но наплевал Петровский не только на мерч «Броуков». Наплевал он и на неписанные правила комьюнити, а также на писанный регламент лиги и писанный же закон Российской Федерации. Ведь Петровский в этот момент, как и все 90 минут на поле, был в майке с генеральным партнером клуба – крипто-казино-пирамидой. Реклама размещалась на самом видном месте формы.

Я не могу цитировать и давать ссылки на этот паблик, но при желании руководители лиги могут найти, что за продукт рекламировал Антон Петровский и его клуб. Такая реклама где-то существует – в интернете, на твиче, – но только не в рамках футбольного соревнования, транслируемого на огромную аудиторию. Соревнования, победители которого автоматически попадают в Кубок России, играют с клубами РПЛ и всерьез обсуждают возможность проведения игры с основной сборной России.

Мы выносим тему на обсуждение в КДК [Медиалиги]. Лига должна будет изучить, на чьи деньги Петровский играл в этом матче и на чьи деньги человек совершал удар в ногу Табриза. Также интересно мнение лиги, не был ли флешмоб Петровского, совершенный перед камерами всех СМИ, приурочен как раз к закрытию КиПиАй от генерального партнера «Козлов».

Утром во вторник президенты «Броуков» записали видео и конкретизировали требование к КДК Медиалиги – засчитать «Козлам» техническое поражение .

«Вполне логично с моей стороны звучат вопросы. Почему «Козлы» принимали участие в этом матче и вышли на поле, рекламируя то, что они рекламировали? «Броуки» не должны были в этом матче участвовать, их должны были уберечь от этого. Раз «Козлы» не имели права участвовать в матче согласно регламенту, то, безусловно, «Козлам» должно быть засчитано техническое поражение и, возможно, назначена условная дисквалификация», – объяснял Егоров.

Недовольным оказался и «Чисто Питер», которым играть с «Козлами» через тур. В клубе намекнули на потенциальный бойкот игры.

«Наш матч с GOATS под большим вопросом, ведь у Гуди конкретные проблемы, – написал в телеграме руководитель питерцев Илья Балакирев. – Надо включать голову, когда обманываешь лигу и наносишь нелегального спонсора на четвертый тур. Уже попадались на подобном, но Диме [Гуди] все равно на негативный опыт. Можно было бы снимать по одному очку с GOATS каждый матч с этим спонсором, но тогда мы отчасти оправдаем их поступок.

В этой истории больше всего жалко лигу. Отдали слот той команде, которая их подставила в очередной раз. Наш матч уже точно не состоится в Питере, хотя мы очень хотели. Более того, он и сам под вопросом . Несомненно, это повлияет на расклады в группе».

У «Броуков» есть мотивация настаивать на разбирательстве – именно «Козлам» они проиграли впервые в сезоне. Но все же, что за компанию рекламируют GOATS, законно ли это и не противоречит ли регламенту Медиалиги?

Реклама криптоплатформы – это законно?

На важные вопросы о титульном спонсоре «Козлов» отвечает юридический автор Спортса Игорь Сергеев.

Что вообще рекламировали GOATS? Сайт mtkcrypto.com (это точно не реклама) не вносит особой ясности – «стань частью семьи metatoken и получай 45% годовой прибыли» и «токеномика с упором на долгосрок». Телеграм-канал MetaToken дополнительно сообщает, что через покупку токенов как-то можно стать совладельцем онлайн-казино.

Не погружаясь в технические детали такого заманчивого предложения, выделю два потенциально-рискованных рекламных направления – цифровые активы/валюта и онлайн-казино.

Сначала разберем общеправовую ответственность.

В данный момент нет прямого запрета на распространение рекламы токенов («заменителя ценных бумаг» в цифровом мире) и криптовалюты, как и сайтов с информацией о них. Но его собираются ввести с 1 сентября 2024-го – соответствующий законопроект на рассмотрении Госдумы.

Но призывы к инвестициям в крипту уже сейчас должны соответствовать требованиям к рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности – например, реклама должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги. За нарушения полагается административка – штрафы до 2500 рублей на физлиц и до 500 000 на юрлиц. Оценить соответствие конкретно этой компании закону мы не можем (об этом чуть ниже).

Такие же штрафы светят за рекламу нелегальных онлайн-казино и букмекеров. О соответствующей лицензии у спонсора GOATS ничего неизвестно.

Так что, если клуб имеет юридический статус – штраф будет серьезнее, чем на каждого конкретного игрока.

Проблемы могут возникнуть и у самой Медиалиги – как у организаторов турнира, где подобная реклама распространялась . С учетом предварительного согласования с лигой рекламы на футболках (по регламенту такой формат прослеживается – об этом расскажем ниже) и ведения трансляции игры в интернете, в теории лигу могут также признать рекламораспространителем. Значит, тоже привлечь к ответственности за незаконную рекламу. Но это более сложная юридическая конструкция в плане доказывания.

Важно, что ни лига, ни «Броуки», ни другие участники медиафутбольного процесса не могут сами устанавливать нарушения законодательства о рекламе (по КоАП). Это полномочия антимонопольной службы.

Это же касается подозрений в уголовно-наказуемых преступлениях – например, мошенничестве. Центробанк ведет учет компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний. В данный момент ни mtkcrypto.com, ни metatoken в этом списке не фигурируют.

А что в регламенте Медиалиги? Возможно, GOATS вообще не накажут

Какие санкции грозят «Козлам» от Медиалиги? Президент турнира Николай Осипов дал развернутый комментарий, но без конкретики – сослался на регламент, но не уточнил, какие именно санкции прописаны за такое нарушение.

«То, что написано на футболке «Козлов» – рецидив, – объяснял Осипов в эфире шоу «Стол». – Я не снимаю с себя, как с руководителя лиги, ответственность за то, что сотрудники лиги допустили «Козлов» в такой форме.

Может ли эта история повлечь за собой техническое поражение? Я не знаю, что в этом случае предусмотрено по регламенту. Если там написано, что это техническое поражение, то я буду вынужден действовать из тех документов, по которым я организовываю мероприятие».

Осипов не просто так упомянул ответственность за допуск команды к матчу в такой форме – сейчас это самый важный момент.

«Согласно регламенту Медиалиги, за три дня до каждой игры комплекты формы утверждаются лигой, – продолжает Игорь Сергеев. – Команды предоставляют фото формы. Вероятно, организаторы могут просто не согласовать «спорный» спонсорский логотип и не допускать к матчу в несогласованном комплекте.

Так что основной вопрос: согласовала ли такой вариант формы лига? Если согласовала – спортивных санкций по регламенту за такую рекламу сейчас нет. Важно уточнить, что санкций за «спорного» спонсора в регламенте Медиалиги тоже нет – предполагается, что команду просто не допустят к матчу, если что-то не так .

Но чтобы не заниматься казуистикой, есть более простое решение – детально разъяснить такие моменты в регламенте. Хотя не стоит забывать про медиа-характер турнира. Кто-нибудь слышал про метатокен-онлайн-казино с игровой формы GOATS раньше?»

В третьем сезоне GOATS играли с нелегальным букмекером: полиция не пускала на поле, пришлось заклеивать одну букву

Это уже не первая претензия к титульному спонсору «Козлов». Перед третьим сезоном Медиалиги клуб презентовал нового спонсора – букмекерскую компанию 1win (раньше работали с «Фонбет»). Лого БК разместили спереди в центре футболки и сзади в самом низу. Но у 1win не было лицензии на работу в России, а значит и реклама компании была под запретом.

В первом же матче сезона «Козлов» не пустили на поле. Нашлось оперативное решение – на логотипе заклеили одну букву.

«Козлы» выйдут на поле, но с заклеенным лого партнера, – объяснял перед матчем президент Медиалиги Николай Осипов. – Это требование лиги и правоохранительных органов. Весь сезон они будут играть так. Гуди [президент GOATS] расстроен, но это закон страны, который нужно соблюдать. «Козлам» прямым языком сказали: если бы они вышли на поле со спонсором, дело могло дойти до их задержания и выяснения обстоятельств ».

В третьем туре «Козлы» попытались прорваться на матч с незаклеенным логотипом, но полиция и служба безопасности Медиалиги не пустили на поле.

Остаток третьего сезона GOATS доиграли с частично заклеенным лого. Летом Осипов говорил, что может вообще не взять команду в четвертый сезон: «История с пластырем на футболке ничего хорошего из себя не представляет. Насколько «Козлам» будет реально обзавестись партнером в осеннем сезоне тоже непонятно».

«Козлов» все-таки взяли, уже без заклеенных спонсоров. На грудь поместили логотип Big Dick Club. Это бренд Гуди, который производит трусы, футболки и силиконовые браслеты – все законно.

Чтобы сыграть в сезоне, Гуди продал свой автомобиль – зеленый Mustang. Сколько именно стоил один сезон GOATS – неизвестно, но на МФЛ-3 только на зарплаты потратили 8 миллионов рублей. Похоже, денег от авто хватило только на один сезон.

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков; официальная группа Winline Медиалиги Вконтакте