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«Это победа молодых гениев над скуфами». Главное из третьего тура Медиалиги

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Закончился третий тур Winline Медиалиги. Ниже – главное: главные сюжеты, голы и перфомансы.

Грусть «Эгриси» – ноль побед в трех матчах. Не помог даже очередной гол красным мячом

«Эгриси» – «Кони» (3:3; 1:3 по буллиталити)

В пятом сезоне у «Эгриси» дела идут скверно – пока без побед. Против «Коней» команда вышла в масках штурмовиков из «Звездных войн» с девизом: «Да прибудет с нами сила в это тяжелое время». 

«Эгриси» вели 1:0, но к середине второго тайма горели 1:3. Выручила суперспособность команды реализовывать бонусы. «Эгриси» взяли красный мяч и выпустили 12-м игроком Игоря Струнина, а тот красиво головой замкнул навес с фланга.

Фан-факт: у «Эгриси» восемь голов красным мячом, никто в Медиалиге не забивает им чаще.

На этом волшебство закончилось – в серии буллиталити «Кони» взяли первую победу в сезоне.

В турнирной таблице все не так плохо: «Эгриси» дважды доводили матч до буллиталити, поэтому все-таки набрали два очка. В группе D «Броуки» улетели в стратосферу (9 баллов), но опередить «Матч ТВ» (3), «Коней» и «Козлов» (по 2 очка) реально.

«Амкал» вырвал волевую победу на глазах у Аленичева и Титова

«Амкал» – Народная Команда (2:1).

Обе команды подошли к матчу в не лучшем состоянии. «Народная» еще не побеждала, у «Амкала» было две победы, но лишь по буллиталити.

В Туле «Амкал» давил, но внезапно пропустил из-за ошибки голкипера Максима Швагирева.

Во втором тайме «Амкал» все же отыгрался – сначала Давид Агекян забил сам, а потом вырезал красивый ассист на центрдефа Илью Скроботова. Тот устроил дополнительное промо своего интервью на Спортсе и забил.

По тому, как складывался матч, может показаться, что шла борьба. Но на поле доминировал «Амкал», что подтверждает статистика: 8 ударов по воротам (у «Народной» – 1), 4 в створ (1), 8 угловых (0). 

Новые звезды «Народной» – Аленичев и Титов – попали в заявку матч, но не помогли: Аленичев вышел на три минуты (и не коснулся мяча), Титов остался в запасе.

«Броуки» разнесли «Матч ТВ», у Алишера 8 очков

«Матч ТВ» – «БроукБойз» (0:3)

К игре против «Матч ТВ» «Броуки» подготовили перфоманс – Дмитрий Егоров (президент) и Игорь Звездин (главный тренер) вышли на поле. Оба начали в старте и отыграли по девять минут грязного времени.

Но главное – очередная победа «Броуков». Они разгромили «Матч ТВ» и одержали уже третью победу в основное время. Общий счет – 11:1.

Главный герой «Броуков» – Алишер Рахимов. Хавбек пережил кошмар финала МФЛ-4 и проводит лучший сезон в карьере. Рахимов – самый разносторонний в Медиалиге: он и много забивает (4) и ассистирует (4). 

Вот он красиво помог забить Соснину.

А вот оказался на месте центрфорварда и затолкал мяч в ворота.

Чаще всего Алишер ассистирует на Илью Мазурова – у него уже четыре гола (без пенальти и красных мячей).

Безумный старт «Десятки»: 11:0 в трех матчах, восемь голов Кутуза

ФК «10» – «Деньги Рокетов» (5:0).

«Десятка» и «Броуки» идут вровень – по три победы на старте. Команда Азамата Мусагалиева разделалась с 2Drots в Минске (3:0), не заметила Lotus (3:0) и разгромила «Деньги Рокетов».

Большая заслуга в успешном старте у Сергея Кутузова. 

● Центрфорвард забил 8 из 11 голов «Десятки» в пятом сезоне.

● Кутуз оформил по дублю в ворота 2Drots и Lotus, а «Деньгам Рокетов» забил покер.

● Кутуз – лучший бомбардир пятого сезона. У ближайших преследователей – Мазура, Проша, Газданова, Алишера – по 4 гола.

Все голы Кутуза «Деньгам Рокетов» похожи: он подкарауливал отскок или замыкал навес. Помогал в этом вингер Игорь Киреев – два ассиста.

Кутуз и Алишер борются за статус MVP сезона: после трех туров у обоих по 8 очков.

Что было еще? Очень много голов от СКА и «Ромы», Lotus – худшие в сезоне

● «Титан»– Fight Nights (1:0). Единственный гол забил новичок «Титана» Корж – это его первый гол за новый клуб. Действующий чемпион идет бодро – 7 очков и первое место в группе D.

● «Тандем» – «Чисто Питер» (1:2). «Тандем» ярко дебютировал в Медиалиге и в прошлом туре не позволил «Амкалу» победить в основное время. Второй матч прошел скромнее – в основное время проиграли «ЧП». У питерцев первая победа в сезоне – помог дубль Кабы. 

36-летний Евгений Кабаев перешел в «Чисто Питер» перед пятым сезоном и уже забил трижды в трех матчах. Каба – воспитанник питерского футбола, занимался в «Смене». 

● СКА – «Рома» (4:4; 7:8 по буллиталити). Новички сезона устроили голевой спектакль: 8 голов в основное время, и еще 15 ударов в серии буллиталити. 

2Drots – Lotus (5:0). 2Drots буднично разгромили новичка лиги. Дубль у Манны, хет-трик у Проша. Прошляков раззабивался: в межсезонье над ним подшучивали из-за голевой засухи, но в пятом сезоне у форварда уже четыре гола. Lotus он забивал даже пяткой.

У Lotus ноль очков, ноль забитых и восемь пропущенных – пока худшая команда МФЛ-5.  

Перфоманс тура – хака от Lotus, динозавр «Матч ТВ» и пасхальные яйца «Чисто Питер»

Пятый сезон богат на перфомансы.

Третье место у «Матч ТВ». Телеграм-канал Mediabread подсчитал средний возраст заявок команд МФЛ-5. «Эгриси» оказался самым молодым коллективом (23,74), а «Матч ТВ» – самым возрастным (29,96). 

Команда обыграла это (разумеется, в бумерском стиле) – против «Броуков» в старте вышел игрок в ростовой кукле динозавра.

«Броуки» подыграли и после победы написали у себя в телеграме: «Это победа молодых гениев над скуфами».

Второе место у «Чисто Питер» и «Тандема» – в честь Пасхи капитаны стукнулись яйцами на глазах у пасхального зайца (и здесь ростовая кукла!)

Первое – у Lotus. Перед игрой с 2Drots они исполнили танец хака.

Выезд тура – Тула

Медиалига открыла для себя новый город – два матча прошли в Туле, на стадионе «Арсенал». Команды кайфовали от летней Тулы, но забить стадион не получилось. На телетрансляции было заметно, что заполнены только центральные сектора.

Медиалига цифры посещаемости не объявила.

Момент тура – перекличка «лил броуков»

Во время зарубы с «Матч ТВ» президенты «Броуков» Дмитрий Егоров и Райзен поближе познакомились с юными фанатами. 

А что больше всего запомнилось вам?

Аленичев дебютировал в Медиалиге: отыграл три минуты, не коснулся мяча, хвалил болельщиков «Спартака»

logoИгорь Струнин
logoЭгриси
logoWinline Медиалига
logoДавид Агекян
logoАмкал
logoИлья Мазуров
logoАлишер Рахимов
logoLotus
logoБроукБойз
logo2Drots
logoЛФК «Титан»
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