Супергол Горбанца: мог выбить в аут и закончить матч, но ударил с центра поля

В первом туре Winline Медиалиги ФК «Матч ТВ» рубился с GOATS.

«Матч ТВ» уверенно вели: еще в начале второго тайма Владимир Гранат замкнул подачу Андрей Горбанца с углового. Когда чистое игровое время закончилось, «Матч ТВ» оставалось выбить мяч в аут и победить. Однако они решили провести последнюю атаку. Да-да, прямо как в финале МФЛ-4 – только здесь все закончилось позитивно.

Центральный полузащитник и капитан Андрей Горбанец принял мяч в центре поля, сразу ударил по воротам – вратарь «Козлов» Антон Васильев явно не ожидал этого и не успел среагировать.

«Алишер, у которого получилось», – пошутил телеграм-канал «Матч! Медиафутбол».

ФК «Матч ТВ» победил 2:0, а Горбанец оформил пока что самый яркий гол тура.

Горбанец – чемпион России. Нагучев считает, что он станет MVP пятого сезона

Немного о героя дня.

Горбанец – бывший игрок «Рубина», «Мордовии», «Томи», «Урала» и других клубов. В 2009 году он выиграл чемпионат России в составе казанцев.

С осени 2022-го выступает за «Матч ТВ». Играет регулярно, лучшая статистика у него была в третьем сезоне Медиалиги: 4 гола, пять ассистов.

Перед стартом МФЛ-5 мы публиковали прогнозы блогеров и комментаторов. Роман Нагучев (одновременно комментирует Медиалигу и представляет ФК «Матч ТВ») предсказал, что Горбанец станет лучшим игроком сезона.

«Матч ТВ» – если не один из фаворитов, то команда, которая точно удивит. Вообще не сомневаюсь в этом. Не сомневаюсь в себе и в тех, кто давно в команде. Вроде Андрея Горбанца – он стал не просто одним из лидеров, он олицетворяет эту команду. Хотя Андрей чемпион России и мог выбрать любой клуб, но всегда подчеркивал, что останется с нами: «Если уж начали вместе, давайте заканчивать тоже вместе» . И для меня это очень важные слова.

Раз я называю открытием команду «Матч ТВ», то MVP сезона вполне может стать Андрей Горбанец. Он и при наших средних результатах был одним из лучших в лиге, регулярно попадал в символические сборные (особенно третьего сезона). Его часто выбирают в фэнтези, потому что знают, что он бьет пенальти и выдает прекрасные передачи: например, он спродюсировал великий гол Артака в матче с Fight Nights».

Путь к MVP Горбанец начал уверенно.

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Фото: vk.com/mfl_rus