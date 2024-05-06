«Спортинг» – чемпион Португалии. Зеленая ночь в Лиссабоне 💚
Красиво.
Лиссабонский «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии – в 20-й раз за 117 лет своей истории.
Помогло поражение «Бенфики» от «Фамаликана» (0:2), так соседи потеряли даже математические шансы на трофей.
Хотя вряд ли «Спортинг» отдал бы первое место: лидируют с декабря, не проигрывают в лиге – тоже.
Последняя победа – 3:0 над «Портимоненсе», без проблем.
Главный творец – тренер Рубен Аморим. Работает с марта 2020-го, это его второе чемпионство – первое было в сезоне-2020/21.
«Спортинг» – тренерская команда, но есть и главная звезда. Это форвард Виктор Дьокереш с 27+10 за 31 матч в чемпионате, фантастика.
Фирменное празднование Дьокереша – бренд. Фанаты просто в восторге.
Лиссабон окрасился в зеленый цвет.
Фанаты тепло встречали чемпионов.
Эта зеленая ночь в Лиссабоне запомнится им надолго.
Конечно, жглись фаеры.
Светились камеры телефонов и фонарики.
Большой праздник, который заслужил «Спортинг», доминировавший на фоне проблемных конкурентов.
И особенно фанаты.
А вот так встречали чемпионов.
Фанаты «Спортинга» обожают Аморима.
Пока непонятно, останется ли он или уйдет в топ-лиги.
Впереди Лига чемпионов.
Кажется, счастливы абсолютно все.
Фото: Gettyimages/NurPhoto / Kontributor; Joao Bravo/Keystone Press Agency, IMAGO/Joao Bravo / SPP, IMAGO/Pedro Porru / SPP, MaRio Vasa / Global Imagens //Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP