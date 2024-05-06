«Спортинг» – чемпион Португалии. Зеленая ночь в Лиссабоне 💚

Красиво.

Лиссабонский «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии – в 20-й раз за 117 лет своей истории.

Помогло поражение «Бенфики» от «Фамаликана» (0:2), так соседи потеряли даже математические шансы на трофей.

Хотя вряд ли «Спортинг» отдал бы первое место: лидируют с декабря, не проигрывают в лиге – тоже.

Последняя победа – 3:0 над «Портимоненсе», без проблем.

Главный творец – тренер Рубен Аморим. Работает с марта 2020-го, это его второе чемпионство – первое было в сезоне-2020/21.

«Спортинг» – тренерская команда, но есть и главная звезда. Это форвард Виктор Дьокереш с 27+10 за 31 матч в чемпионате, фантастика.

Фирменное празднование Дьокереша – бренд. Фанаты просто в восторге.

Лиссабон окрасился в зеленый цвет.

Фанаты тепло встречали чемпионов.

Эта зеленая ночь в Лиссабоне запомнится им надолго.

Конечно, жглись фаеры.

Светились камеры телефонов и фонарики.

Большой праздник, который заслужил «Спортинг», доминировавший на фоне проблемных конкурентов.

И особенно фанаты.

А вот так встречали чемпионов.

Фанаты «Спортинга» обожают Аморима.

Пока непонятно, останется ли он или уйдет в топ-лиги.

Впереди Лига чемпионов.

Кажется, счастливы абсолютно все.

Фото: Gettyimages /NurPhoto / Kontributor; Joao Bravo/Keystone Press Agency, IMAGO/Joao Bravo / SPP, IMAGO/Pedro Porru / SPP, MaRio Vasa / Global Imagens //Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP