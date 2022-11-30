17 комментариев

Сразу отметили титул.

«Зенит» зафиксировал золото в Мир РПЛ, главное на послематчевой тусовке – что оно пятое подряд.

Малком изобразил пантомиму – сначала показал в камеру четыре пальца, а затем добавил пятый, свежевыигранный.

Вендел сразу вытащил все.

Он же потом стильно отпраздновал в панамах с Барриосом и двумя пятерками.

Барриос акцентировал на том же и один.

Бразильцы – Малком, Вендел и Мантуан – даже станцевали с такой ладошкой.

А вот Михаил Кержаков, воспитанник «Зенита», суммировал и напомнил, почему на эмблеме будет уже вторая звезда.

Сергей Семак вроде бы спокойно давал интервью у бровки, но тут на него налетели!

Просто вырвали из прямого эфира «Матч ТВ», чтобы покачать – видите, у него и микрофон в руках остался.

Семак даже успел в полете закончить мысль: где-то ближе к приземлении договорил «в общем, все хорошо» и откинул микрофон Дмитрию Шнякину.

Чтобы освободить руки, расправить крылья и насладиться.

В том числе рядом с Михаилом Бирюковым – легендой и теперь 10-кратным чемпионом страны. Тренер вратарей добрал юбилейное чемпионство в день 65-летия.

Клаудиньо вернулся к образу, в котором его только знакомили с Петербургом – певца The Weekend.

Когда пританцовывает, особенно хорошо!

Панамка Вендела – тоже прекрасно.

Но еще лучше придумал Вильмар Барриос. С вот такими сверкающими очками в диско-стиле!

«Зенит» показал, на что способен.

Оценка за сезон выглядит так.

Фото: fc-zenit.ru; РИА Новости/Александр Гальперин