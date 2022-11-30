17 комментариев

Семака украли с интервью, Клаудиньо и Вендел в стиле диско! А 🖐️ – теперь символ «Зенита»
Сразу отметили титул.
«Зенит» зафиксировал золото в Мир РПЛ, главное на послематчевой тусовке – что оно пятое подряд.
Малком изобразил пантомиму – сначала показал в камеру четыре пальца, а затем добавил пятый, свежевыигранный.
Вендел сразу вытащил все.
Он же потом стильно отпраздновал в панамах с Барриосом и двумя пятерками.
Барриос акцентировал на том же и один.
Бразильцы – Малком, Вендел и Мантуан – даже станцевали с такой ладошкой.
А вот Михаил Кержаков, воспитанник «Зенита», суммировал и напомнил, почему на эмблеме будет уже вторая звезда.
Сергей Семак вроде бы спокойно давал интервью у бровки, но тут на него налетели!
Просто вырвали из прямого эфира «Матч ТВ», чтобы покачать – видите, у него и микрофон в руках остался.
Семак даже успел в полете закончить мысль: где-то ближе к приземлении договорил «в общем, все хорошо» и откинул микрофон Дмитрию Шнякину.
Чтобы освободить руки, расправить крылья и насладиться.
В том числе рядом с Михаилом Бирюковым – легендой и теперь 10-кратным чемпионом страны. Тренер вратарей добрал юбилейное чемпионство в день 65-летия.
Клаудиньо вернулся к образу, в котором его только знакомили с Петербургом – певца The Weekend.
Когда пританцовывает, особенно хорошо!
Панамка Вендела – тоже прекрасно.
Но еще лучше придумал Вильмар Барриос. С вот такими сверкающими очками в диско-стиле!
«Зенит» показал, на что способен.
Оценка за сезон выглядит так.
У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️
Представьте, что вы – Сергей Семак
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Фото: fc-zenit.ru; РИА Новости/Александр Гальперин
Кстати, Барриос - единственный из легов, который выигрывал все пять чемпионств с Семаком. А до прихода в Зенит у него было два подряд золота с Бокой в Аргентине. Получается седьмое золото подряд - реально машина)) .
Из наших это только Миша Кержаков , Ерохин и Кузяев.
Десять раз становился чемпионом страны: 84(СССР),07,10,12,15,19,20,21,22,23!!
Пять раз выигрывал Кубок Страны: 44(СССР),99,10,16,20!
Семь раз выигрывал СуперкубокРФ: 08,11,15,16,20, 21, 22!
Кубок сезона: 85(СССР)!
Кубок премьер-лиги России: 03!
Кубок УЕФА: 08! Суперкубок УЕФА: 08!
=всего 26 титулов: 21 российских, 3 советских и 2 европейских! ЗЕНИТ - Чемпион 2023, за четыре тура до конца чемпионата!
Сергей Семак единственный многократный чемпион России как футболист и как тренер. Семак стал 10-кратным чемпионом России. Он 5 раз подряд выигрывал золотые медали чемпионата России в качестве тренера «Зенита». Игроком Семак становился чемпионом пять раз: один раз с ЦСКА (2003), дважды – с «Рубином» (2008, 2009) и дважды с «Зенитом» (2010, 2011/2012). Также Семак имеет чемпионскую медаль 2015 в качестве помощника главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша. (10+1=11 медалей).
Тренер «Зенита» Михаил Бирюков стал чемпионом страны в ДЕСЯТЫЙ раз — у него
ВСЕ чемпионства в истории клуба «Зенит», как вратарь в 1984 в СССР, остальные девять - тренер вратарей Зенита!
Пятикратными чемпионами в составе Зенита под руководством Семака стали М.Кержаков, Ерохин, Кузяев и Барриос.
Михаил Кержаков самый титулованный в составе Зенита, 12 титулов (5ч-2к-5ск). Забавно, что Миша обошел брата Сашу уже на два чемпионства в Зените. И кто из них легенда Зенита!? ОБА!!
Ерохин завоевал в Зените 9 титулов (5ч-1к-3ск), кроме этого три титула в Молдавии с Шерифом (2ч-1к), всего 12.
Кузяев завоевал в Зените 8 титулов (5ч-1к-2ск).
У Вильмара Барриоса 10-й трофей, 8 в Зените (5ч-1к-2ск), два раза становился чемпионом Аргентины.
Дуглас Сантос завоевал с Зенитом 8-й трофей (4ч-1к-3ск), кроме того имеет 2 титула в Бразилии (1ч-1к). Всего 10.
У Малкома 11-й трофей, 8 в Зените (4ч-1к-3ск), один раз становился чемпионом Бразилии, один раз в Испании с Барселоной, и с ней же Суперубок Испании.
Дуглас Сантос, Малком и Клаудиньо завоёвывают трофеи в Зените в статусе Олимпийских чемпионов.
Хочется надеяться , что в последующих матчах такого не будет , несмотря на уже взятый трофей .