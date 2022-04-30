Нас все гнут, а мы крепчаем. Итоги матча с «Челси»

Последний матч в сезоне с громкой вывеской закончился ничьей. Андрей Кулязин разбирает матч и призывает доверить доиграть сезон молодёжи.

К концу сезону в «Манчестер Юнайтед», видимо, положили болт на результаты все, кроме старичков и Бруну. Понятно, что это не так, но как «Челси» нам не забили мяча три в первом тайме – непонятно.

Рис Джеймс сделал всё, чтобы «Юнайтед» попрощался даже с гипотетическими шансами на 4-ку уже на этой неделе, но с ним был крайне не согласен Давид. Зато наши крайки очень даже поощряли идею правого вингбэка «пенсионеров». На счету Риса 4 удара, 1 из которых в створ и ещё 1 в штангу. Плюс к этому, три ключа.

Алекс (Теллес) вообще часто давал действовать своему визави крайне свободно. Нужна километровая зона? Всегда пожалуйста. Хочешь немного времени, чтобы подумать, что сделать с мячом? Не беспокойся, я не буду тебя напрягать. Вам понравилась прокатка Далота в игре с «Арсеналом»? Давайте я просто на месте упаду и дам Джеймсу обойти меня. Алекс старался держаться поодаль от Риса, а действительные проблемы у англичанина были тогда, когда бразилец переключался на другого игрока, а его начинал замещать Матич!

Проблема в том, что в силу возраста серб не мог это делать регулярно. Стоит отметить и то, что Рэшфорд своему напарнику по флангу вообще не помогал, и когда бразилец действовал верно, а это было не так редко, то помощи Маркуса не хватало.

Например, ситуация на 8-й минуте встречи. Рис 10 секунд стоит с разведенными руками – то ли мяч просит, то ли не понимает, как такой кошмар может быть в обороне команды, претендующей на приставку «топ». Тут к защите без претензий. Матич тоже страхует центр, а вот что делает Маркус – загадка. Нет, я не говорю, что он должен был быть на одной линии с Алексом, но он же вообще просто гуляет по полю, не помогая обороне совершенно.

И сразу следующий момент, когда Маунт отрывается от Теллеса, которому приходится двигаться с ним, так как помощи по флангу никакой, и принимает мяч ровно в том месте, где должен был быть Маркус, даже пытавшийся сделать ускорение. Семенящее, крайне слабое, но ускорение. Вот только Мэйсон уже знал, что отдаст пас на Риса. Спасибо Рафе, который успел вернуться и накрыть удар.

В противодействие бразильцу, на удивление понравился Далот. Вот уж кто действительно странный. Обычно люди прибавляют при наличии конкуренции, а у него «паук» ломается, так Диогу выдает сразу чуть ли не лучший матч за все свое время в старте. Именно в защитной линии. 2 удачных отбора за 2 попытки, 1 перехват, 2 блокированных удара и 2 блокированных навеса (больше всех в команде). Алонсо толком ничего и не мог сделать на фланге, когда Далот был сконцентрирован на нем.

Линделеф, видимо, заразился от Харри любовью к вылетам из оборонительной линии. Швед такими своими выпадами упустил три атаки на наши ворота. Но дважды подстраховал Варан, который, видимо, приходит в себя после травмы. Лишь бы в следующем сезоне такой хрупкости не было.

А за исправление самого опасного привоза благодарить нужно Давида, который сделал все, чтобы у Хавертца на 28-й минуте не было пространства для удара. Вот только Виктор еще не умеет держать верх, как кэп, что привело к двум ударам по воротам Де Хеа. Благо, один пришелся прямо в голкипера, а второй вообще мимо.

И вот вся эта сумма привела к пропущенному мячу. Алекс опять дал 10 метров пространства и 10 секунд на прицел Рису. Линделеф опять проиграл верх. А Диогу был бы не Диогу, если бы не ошибся. Куда он хотел рвануть во время единоборства Вити и Кая? В итоге, Алонсо один и расстреливает Давида.

И даже если бы Далот выдавал матч жизни и не ошибся бы тут, то привет передает Маркус, ведь в перерыве Ральф делает очень логичное решение и меняет Элангу и Рэша флангами. Алекс не справляется, ему нужна помощь на фланге от человека, который покрывает всю бровку. Но Маркус-то свой болт на футбол как положил, так и не убирал, и за спиной у испанца был абсолютно одинокий Вернер. Рэшфордом там даже не пахло!

При всем этом негативе, нельзя сказать, что команда играла прямо отвратительно. Она просто никакая сейчас. Да, Бруну носится и старается из всех сил, отрабатывая даже временами на позиции ЦЗ. Да, Скотт вырывает землю из-под ног защитников, да, Давид вытягивает все что можно. Да, Неманья и Криштиану чисто по привычке играют до последнего. Но это все не выглядит единым механизмом. Наша команда сейчас показывает футбол уровня сборных. Просто 11 человек собрали вместе на парочку дней и отправили поиграть.

И отдельного разговора заслуживает Криштиану, потому что раздувается очень грустная статистика. Криштиану забил восемь из последних девяти мячей «Юнайтед» в чемпионате, и все говорят, что вот без него было бы туго. Но тут сразу же вспоминается первая половина сезона, когда КриРо очень много не забивал.

Сейчас вопросов к Криштиану минимум. Он один из лучших на поле, хотя в этой встрече как раз был крайне пассивен. Но когда начинают петь дифирамбы, то не стоит забывать об остальных моментах, которые привели к текущей ситуации, и Роналду явный участник этих событий.

Хотелось бы, чтобы он остался на следующий сезон? В текущих реалиях – безусловно. У нас нападающих в составе нет. Хотелось бы, чтобы он был безоговорочно основным форвардом? Нет. Криштиану должен выходить и решать в определенных ситуациях, но на дистанции нужен все-таки новый форвард.

Матч не показал ничего нового: основной состав развален, шансы на ЛЧ призрачные. Неплохо было бы молодежку заиграть на оставшихся встречах с аутсайдерами. Дали бы отдохнуть Бруну, который уже без сил, отправили бы сразу на предсезонку Рэшфорда, которому еще за прошлую предстоит поработать. Пускай Матич доигрывает свои последние игры в красной футболке, пускай молодые показывают себя и уже получают опыт. А основному составу надо прийти в себя. Их уже можно отправлять в отпуск.

В Рангника не верят, да и зачем, если тен Хаг уже назначен? Сейчас «Юнайтед» рискует набрать антирекорд по очкам, и если состав не поменяют, то так и будет. Молодежь хоть будет гореть желанием себя показать перед будущим сезоном. Тем более, в понедельник играть с «Брентфордом», с которым нужно будет БЕГАТЬ, а не смотреть футбол. Так что ждем Шортайра, Ганнибала, Гарначо и иже с ними, а стоящим и смотрящим пора на отдых.

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