Попытка номер пять. Эрик Тен Хаг вернет «Манчестер Юнайтед» на вершину футбольного Олимпа

В последние месяцы кастинг на самую большую роль в самом большом клубе Англии движется к завершению. Основных претендента осталось двое – Маурисио Почеттино и Эрик Тен Хаг. Такие похожие, но такие разные. Аргументы за приход аргентинца вы читали на прошлой неделе, так что сегодня я постараюсь убедить вас, почему новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» должен стать именно голландский специалист

Как и большинству людей на этой планете, мне в жизни не повезло, и я вынужден ходить на работу, поэтому об игре «Аякса» приходится судить только по хайлайтам из матчей и восторгу футбольной общественности. Играют парни Тен Хага действительно волшебно, но тактического разбора сегодня все-таки не будет.

Вместо этого мы развеем главный миф касательно работы Эрика, разрушим парочку больших заблуждений по поводу его возможного назначения в «Юнайтед», обсудим плюсы 52-летнего специалиста и взглянем на его тренерские цифры. Ведь они, как известно, не врут.

Главный миф: Тен Хаг доминирует в чемпионате одной команды, «Аякс» и без него бы всех разносил

Как на самом деле: Эредивизи действительно не входит в элиту национальных первенств, но «Аякс» у себя на родине далеко не аналог «ПСЖ» и «Баварии». Ни по возможностям, ни по результатам.

Простые факты и цифры: до назначения Тен Хага «Аякс» не брал чемпионат пять лет, а Кубок страны – целых девять. В первом же полноценном сезоне под руководством Эрика амстердамцы сделали «золотой дубль», что стало лучшим достижением клуба в двадцать первом веке. За четыре года во главе команды Тен Хаг не стал чемпионом два раза – в первом случае он успел отработать всего полгода, а во втором свинью подложил Covid. «Аякс» в сезоне 2019/20 всю дистанцию шел на первом месте, но из-за пандемии тот розыгрыш чемпионата был остановлен и аннулирован.

Что касается еврокубков, то за три с половиной сезона до прихода Тен Хага амстердамцы ни разу не дошли до группового этапа самого престижного футбольного турнира и вылетали в квалификациях ЛЧ и ЛЕ от команд вроде «Днепра», «Ростова» и «Ниццы». Однажды не сумели выйти из группы ЛЕ, играя с такими гегемонами, как «Мольде» и «Фенербахче».

Под руководством же лысого гения «Аякс» – стабильный участник группового этапа ЛЧ, за четыре сезона парни Тен Хага смогли два раза выйти из группы, один раз им не хватило всего 1 гола для прохода в 1/8 и один раз не повезло угодить в квартет с «Ливерпулем» и «Аталантой». В этот же раз судьба решила не издеваться над «аяксидами» и подкинула в группу более менее равных соперников. Результат мы видим – шесть побед в шести матчах, разница мячей 15:5 и декласс по игре каждого соперника. Сказку сезона 2018/19 помнят все, посмотрим, как получится в этом году.

Заблуждение №1: Тен Хаг не умеет работать со звездами, они его сожрут

В нынешнем «Манчестер Юнайтед» звездой в полном смысле этого слова можно назвать разве что Роналду и Погба. Француз за всю свою карьеру ругался только с Моуринью, но Жозе ругается всегда, везде и со всеми, так что это не показатель проблемности Поля. Просто Жозе – брюзгливый дед, которого бесит современная молодежь. Погба – супер профессионал, его обожают партнеры, он талантище и делает на поле разницу. К тому же, он скорее всего уйдет через 3 месяца.

Реальный конкурент за позицию альфа-самца у лысого будет только один – Криштиану Роналду. Если бы португалец был моложе года на три, я бы заранее предсказывал позорное поражение Эрика, однако на стороне голландца есть мощное оружие – игра самого Роналду, который очень сильно деградировал даже по сравнению с собой образца начала сезона.

Кришу 37 лет, он не вывозит, и это теперь отчетливо видно всем, в том числе партнерам по команде. Акелла постарел и начал часто промахиваться. Он больше не самый сильный самец в стае и не так опасен, как еще три года назад. Одно дело – Роналду, который не вписывается в систему, не прессингует и нарушает любую структуру, но при этом кладет хет-трики и вытаскивает матчи в одиночку. Совсем другое – Роналду, который ко всем свои минусам добавил еще и неумение забивать.

Тен Хаг не без труда, но сможет усадить португальца на скамейку без ущерба для результатов. Благодаря такому маневру он подчинит себе раздевалку и установит свои порядки. Тем паче, что никто кроме Роналду не будет против такого расклада. Тезис о неких звездах, которых Тен Хаг не вывезет в нашей команде, высосан из пальца.

Заблуждение №2: Почеттино лучше, у него есть опыт в АПЛ

Томас Тухель добился успеха в «Челси» в первые же полгода, абсолютно не имея никакого опыта в Англии. То же самое можно сказать о Гвардиоле, Клоппе, Анчелотти, Конте, да и о самом Почеттино отчасти. Есть у тебя опыт в АПЛ или нет – не имеет значения. Важны твои навыки, идеи и умение руководить. В конечном счете, что в Эредивизи, что в АПЛ, играют в один и тот же вид спорта.

Главное преимущество лысого голландца над своим аргентинским визави – Тен Хаг актуальнее. Заслуги Почеттино остались в 2017-19 годах. Забудьте на секунду о «Тоттенхэме» второй половины десятых и попробуйте судить о Маурисио только по работе в «ПСЖ». Насколько сильно вам теперь хочется видеть аргентинца у руля «Юнайтед»?

Почеттино был крутым 3 года назад, Тен Хаг крутой сейчас. Маурисио пролетел яркой кометой по европейскому футбольному небосклону, но его свет уже погас. Звезда Эрика только начала гореть, но она уже дает больше света. Если «Манчестер Юнайтед» назначит новым рулевым именно Тен Хага, это будет первый случай за несколько десятилетий, когда клуб назначит актуального топа на роль главного тренера. Того, кто прекрасен прямо сейчас, а не три, пять или десять лет назад.

И о главных плюсах голландца стоит сказать пару слов.

Уничтожает всех на родине

Эрик Тен Хаг возглавил «Аякс» 1 января 2018 года. С того момента он два раза победил в чемпионате, два раза выиграл Кубок страны, один раз победил в Суперкубке Нидерландов, вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а прямо сейчас имеет хорошие шансы пройти в четвертьфинал главного еврокубка.

Амстердамцы под его руководством сыграли 210 матчей во всех турнирах, забили 588 (!) голов, а пропустили всего 170. «Аякс» кладет соперникам почти 3 мяча в каждой встрече, пропускает 0.8 голов за 90 минут, а процент побед у коуча с сияющим черепом составляет 74%. Победы со счетом 5-0 стали рутиной, а сама команда продолжает прессинговать и рисовать кружева на поле даже после того, как счет становится 9-0. Это не может не подкупать.

Отдельно стоит отметить нынешний сезон «Аякса». В родном первенстве амстердамцы уже забили 74 гола, а пропустили всего 9. Причем больше половины – от команд из высшей пятерки. Да-да, вы не ослышались, в одном из самых открытых чемпионатов Европы «Аякс» за 25 игр пропустил всего девять мячей. Это 2.95 забитых и 0.36 пропущенных гола в среднем за игру.

Если вдруг кто еще не понял, всё вышеперечисленное – просто космические показатели. Подобных цифр добиваются только исключительные специалисты. Эрик Тен Хаг как раз из таких. Он вывел «Аякс» на несколько новых уровней и превратил амстердамцев в одну из сильнейших команд Европы. Но дело не ограничивается объективной статистикой. «Аякс» играет не только результативно, но и очень красиво. Красоту сложно передать цифрами. Система Тен Хага – это не душное перекатывание мяча и не лошадиная беготня, это по настоящему простой и красивый футбол, от которого глаза получают удовольствие.

При нем игроки прыгают выше головы

Одно из главных качеств настоящего топ-менеджера – с ним футболисты играют лучше, чем без него. Френки Де Йонг, Матейс Де Лигт, Хаким Зиеш, Донни Ван де Бек, Давид Нерес – все они герои того самого сказочного слалома «аяксидов» в ЛЧ 18/19. Все они за большие деньги ушли из команды за лучшей жизнью, но без Тен Хага эти парни перестали показывать футбол топового уровня. Де Лигта до сих пор штормит, Зиеш растворился в английском дожде, Донни стал чемпионом Англии по разминкам, Нерес вообще уехал в чемпионат Украины. Де Йонг отчасти напоминает себя времен «Аякса», но все равно не то. Куда-то подевалась легкость, уверенность и простота.

А теперь обратные примеры – Душан Тадич и Себастьян Аллер. Ребята абсолютно ничем не запомнились в АПЛ, бесславно покинули острова, но попав к Тен Хагу, будто начали допинг принимать. Тадич почти в одиночку громит «Реал» у них дома, Аллер думает, что форвард мирового уровня и забивает в каждом матче этой Лиги чемпионов. Причина этого очень проста – топовый тренер всегда выводит своих футболистов на новый уровень.

У нас идеальный состав и прекрасная молодежка

Сейчас в «Манчестер Юнайтед» очень много быстрых и техничных игроков, которые могут придумывать что-то интересное с мячом. Фернандеш, Погба, Санчо, Рэшфорд, Гринвуд (в команде всё ещё числится), Эланга, Амад – у Тен Хага потекут слюни, когда он увидит этот материал. И не стоит забывать о желторотых талантах, которых у нас не мало: Гарнер, Лэйрд, Ганнибал, Фернандес, Гарначо, Шоретире, Пельистри, Хьюгилл, Макнил – как минимум трое из этого списка уже достойны интеграции в основной состав для получения игрового времени. Эрик любит и умеет работать с молодежью, так что в этом плане тоже стопроцентное попадание. Да и не стоит забывать, что любимая схема Тен Хага как раз 4-2-3-1 и это еще один плюс в копилку лысого голландца.

Поддержка Рангника

Если «Юнайтед» назначит главным тренером Тен Хага, то помимо всего прочего, это также будет и первый случай в новейшей истории, когда у менеджера в клубе уже будет находиться соратник в лице спортивного директора, а возможно и в лице двух. Наученный ошибками Вудворда, новый гендир клуба уже пообещал заниматься только зарабатыванием денег, а футбольные вопросы оставить знающим людям. Ральф Рангник посредственный тренер, но гениальный функционер, поэтому с таким человеком в футбольном руководстве Тен Хагу можно будет спокойно работать.

И главный плюс от назначения Тен Хага, думаю, всем и так очевиден:

У Тен Хага есть все шансы стать на «Олд Траффорд» новым Королем Эриком. А «Манчестер Юнайтед» нужен новый Король Эрик. «Манчестер Юнайтед» нужен свой лысый шарлатан. Ричард, Джон, Ральф, Джоэл, простигосподи Эд – кто бы из вас, ребята, не принимал окончательное решение – не подкачайте.

В следующем году исполняется ровно 10 лет последнему чемпионству «дьяволов» и уходу сэра Алекса на пенсию, 15 лет последней победе в Лиге чемпионов и 5 лет последнему трофею вообще. Одни сплошные юбилеи. Идеальный момент, чтобы вернуть английскую корону обратно. Тен Хаг уже возвращал великий клуб на трон после многолетнего застоя. Может повторить.

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