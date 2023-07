«Я своими глазами убедился, насколько медиафутбол глобальное явление». Кураньи кайфует от матча 2Drots и «Броуков»

Обещал пробить пенальти.

Сегодня в финале верхней сетки Московского Кубка Селебрити рубились 2Drots и «БроукБойз». Но примерно в середине первого тайма зрителям «Сапсан Арены» стало не до футбола – на бровке материализовался экс-форвард сборной Германии Кевин Кураньи.

Кураньи на МКС: хвалил медийный футбол за болельщиков, а 2Drots – за качественную игру

О прибытие Кевина объявили за день – главный тренер медиафутбольного клуба FC Bus Алан Гатагов выложил видео с немцем. «Спасибо, Алан. Это моя новая команда – FC Bus», – произнес Кураньи на приличном русском. В руках он держал футболку «Баса» со своей фамилией. Анонсировали даже выход Кураньи на поле – на минуту против ФК «Деньги» (это полуфинал нижней сетки МКС).

В итоге немец прибыл на стадион за несколько часов до матча FC Bus. Он с удовольствием фотографировался и раздавал автографы (правда обычных болельщиков на бровке почти не было, только представители команд) и внимательно следил за матчем. А еще о чем-то поболтал с тренером 2Drots Дмитрием Кузнецовым. Похоже, Кевину очень понравилась атмосфера медийного футбола.

«Я считаю, что медиафутбол – это классно, – рассказал Кевин корреспонденту «Динамо». – У их команд много болельщиков, особенно молодых. А также лидеров мнений. Я люблю, когда люди любят и играют в футбол. У медиафутболистов хорошие способности, они очень быстрые. Они играют в хороший футбол, правда».

Кстати, Кевин удачно приехал. На матч топов медиафутбола полностью распродали центральные сектора «Сапсан Арены» – это около 6 тысяч зрителей. На следующей игре ситуация изменилась.

Только с выходом на поле возникли проблемы. В интервью ютуб-каналу МКС форвард сообщил, что у него травма колена и он в лучшем случае выскочит пробить пенальти.

В конце второго тайма Кураньи дал флэш-интервью корреспонденту «Матч ТВ» (да-да, матчи МКС показывают по телевидению): «Прекрасная атмосфера, достаточно большое количество болельщиков, они очень громкие. Очень хорошая команда 2Drots. Хорошие и качественные игроки. Гатагов – мой хороший друг. Мы с ним играли в своем время в «Динамо». Он подготовил для меня майку FC Bus. И кто знает, как будет в будущем».

Кураньи прилетел в Москву по приглашению «Динамо». Но они дружат с Аланом Гатаговым – сошлись из-за похожего чувства юмора

Впервые о приезде Кураньи на матч «Бас» заговорил Алан Гатагов. В мае он показал переписку с Кевином и короткое видео от него. «Давай-давай, сыграю за твою команду без проблем», – говорил немец на русском.

Детали Гатагов рассказал в интервью Sports.ru.

– Ты обещал, что Кевин Кураньи может сыграть за FC Bus в третьем сезоне.

– Мы в контакте. У него микротравма. Залечится и приедет. Если получится, еще в группе сыграет. У нас с ним хорошие отношения. Он мой друг. Проблем с ним не возникнет.

Я ему рассказал о Медиалиге: «Давай ко мне!» – «Без вопросов, братан». Он еще меня поздравил после 2Drots.

– Как вышло, что ты близок с Кураньи? Во времена «Динамо» он был суперзвездой, а ты больше ездил по арендам.

– Чувство юмора одно. Я всегда больше с иностранцами тусил.

– Какая у Кураньи мотивация приехать?

Думаю, у него свои дела. Плюс друзья. Ему интересно побыть тут. Если еще мы в МКС залетим, будет круто.

В итоге Кевин приехал по приглашению «Динамо».

Бывший клуб Кевина – один из организаторов BetBoom МКС 2023. Кураньи прилетел утром 7 июля (накануне матча) и провел насыщенный день вместе с «Динамо»: поездка на базу и знакомство с Личкой, Красная площадь, шоппинг в новом флагманском магазине. Хайлайт дня – разговор с Тюкавиным. «Теперь я твой фанат», – вдохновлял Кевин.

Кураньи знаком с российским медиафутболом: оформлял дубль против «Амкала» в очень странном матче в Штутгарте

Кевин не в первый раз пересекается с медиафутболом. В ноябре 2019-го «Амкал» поехал в Германию на выставочный матч. Пригласила детская футбольная школа из Штутгарта. Она же обещала привлечь звездный десант: Лама, Мейру, Хильдебранда и Кураньи.

Когда «Амкал» прибыл в Германию начались странности: матч перенесли на день якобы из-за стычки фанатов и смерти одного из них прямо на поле. Игра все же состоялась на следующий день, но без обещанных звезд. Организаторы до последней минуты обещали селебрити, но против амкаловцев вышли тренеры академии.

Единственным доехавшим футболистом был как раз Кураньи. Он появился на бровке в обычной одежде и, скорее всего, даже не знал, что его анонсировали как приглашенную звезду. Во вторым тайме Кевин все же появился на поле и дважды забил «Амкалу».

«Предполагаю, что ребята попросили его выскочить, – рассказывал голкипер «Амкала» Федос в интервью Sports.ru. – А дальше уже, как это у спортсменов работает – выходишь на поле, а потом уходить уже и не хочется. Ну и Кураньи, мне кажется, достаточно молодой был – почему не побегать? Да, дерьмовое поле, но недаром же многие профики втихаря играют во дворах и ЛФЛ всяких.

Нашел сейчас переписку с Кураньи в ноябре 2019-го, когда мы еще были в Германии: «Кевин, идем пить пиво! Ты готов? Let’s go to drink some beer! We are in Stuttgart!» Он ответил, что у него сейчас встреча, и он должен забрать сына с футбола».

На МКС вспомнили историю. Кураньи поздоровался с Германом Эль Класико – президентом «Амкала» и организатором той самой поездки.

Кураньи: А вот и главный. Он стоит за всем этим!

Герман: Мы играли в Штутгарте, в «Кубке Легенд».

Кураньи: Я помню. Я был там.

Сегодня сыграть за FC Bus не получилось. Матч FC Bus и «Денег» начинался через 30 минут после первой игры, но Кевина не оказалось ни на стадионе, ни в заявке. Даже серия пенальти прошла без немца.

Может в следующий раз?

Фото:instagram.com/alangatagov; Официальный телеграм канал ФК «Динамо» Москва