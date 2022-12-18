Звезды медиафутбола сыграют 8 на 8 – в Москве состоится PARI Лига F ALL STARS GAMES 2023

19 февраля в Москве пройдет PARI Лига F ALL STARS GAMES 2023. Матч всех звезд, в котором примут участие команды «Матч ТВ», «ВГИК», «Дружина» и «Звезды PARI Лиги F». Команды сыграют в формате 8 на 8.

Правила такие же как в любительском футболе – неограниченное количество замен, нет офсайдов. Единственное отличие – кроткие таймы: 2 тайма по 15 минут грязного времени (обычно в 8 на 8 играют таймы по 30 минут).

Одно из новшеств турнира – карточки с заданиями. У каждой команды по 3 карточки. Использование каждой либо усложняет игру сопернику, либо добавляет бонусные голы команде, если она выполняет указанные условия. Всего таких карточек 12.

Разберем пару примеров.

Карточка «Пересохранился». Владелец карточки может один раз перебить любой стандарт в игре.

Карточка «Тики-така». Игроки соперника не могут делать более 3 касаний подряд в течение 2 минут (за нарушение – штрафной).

Составы на турнире максимально медийные.

За сборную PARI Лиги F сыграют Сергей Кутузов, Василий Маврин, Денис Гудаев, Денис Пархоменко, вратарь Дмитрий Сычев и Тига ФИФА. А капитаном команды стал Александр Ярош – его выбрали голосованием в телеграм-канале лиги.

В праймовых составах на турнир заявились «Матч ТВ» и «ВГИК», а также новую ачивку для себя отрыл легендарный Багдасар, он сыграет за новичка комьюннити – «Дружину». Если у кого-то получится посчитать, какая это по счету команда для Эдуарда, напишите нам в комменты.

Лига организует мероприятие совместно с продакшеном Василия Уткина «Симпл Спорт». На турнире не будет болельщиков, зато будет прямая трансляция на ютуб-канале лиги. Начало трансляции в 15:45.