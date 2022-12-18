Позитив из казахстанской Медиалиги: команда угощает соперника бешбармаком, а их игрок нарядился в Джокера (и обещает выйти так на поле)
Соскучились по медиафутболу?
В эти дни в Астане проходит международный медиафутбольный турнир 1XBET Media Football League. Среди участников 2Drots, «БруокБойз», Fight Nights, кыргызская команда Top Game и несколько казахстанских коллективов во главе с SD Family (они же – организаторы турнира).
Казахстанская банда блоггеров One Game – первая команда, которая потеряла шансы на плей-офф, проиграв во втором туре «Спарте» (1:2). Зато точно – самая яркая команда турнира. Во-первых, каждый матч они начинают с новозеландской хаки для устрашения соперника.
Во-вторых, к каждой игре они готовят специальный перформанс. В перерыве матча 1-го тура они накрыли дастархан (казахская традиция, невысокий стол с угощениями, за которым сидят не на стульях, а на полу) прямо в центральном кругу и пригласили соперников поесть бешбармак и бурсаки.
А на матч против «Спарты» команда заявилась в костюмах из сериала «Бумажный дом» от Netflix (очень популярного у футболистов). .
На поле перфоманс продолжился. One Game вышли в костюмах и лишь перед стартовым свистком сняли их.
Один из игроков One Game выделялся – он единственный пришел в костюме Джокера.
В таком виде он наблюдал за игрой с бровки.
За костюмом скрывался тиктокер Skydaan. У него 2 миллиона подписчиков и он рассказал нам, о своем выборе костюма на матч.
«Персонаж Джокера теперь будет талисманом нашей команды в каждой игре. Сегодня у нас была первая проверочная тема, в последующей игре я буду в этом образе играть в футбол. Мне нравится этот персонаж, образ я сам выбрал. В команде поддержали и сказали, что хорошая идея для популяризации футбола, для его медийного сопровождения».
Перфоманс понравился даже соперникам.
«Это нас не напугало, – рассказал Sports.ru игрок «Спарты» и актер Марселен Камате – Я уважаю One Game. Они умеют создавать шоу. Как они вышли на первый матч создали шоу, так и сейчас они подарили нам точно такие же эмоции. Игра началась с большого настроения».
Интересно, что придумают One Game к следующему матчу?
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