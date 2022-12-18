Позитив из казахстанской Медиалиги: команда угощает соперника бешбармаком, а их игрок нарядился в Джокера (и обещает выйти так на поле)

Соскучились по медиафутболу?

В эти дни в Астане проходит международный медиафутбольный турнир 1XBET Media Football League. Среди участников 2Drots, «БруокБойз», Fight Nights, кыргызская команда Top Game и несколько казахстанских коллективов во главе с SD Family (они же – организаторы турнира).

Казахстанская банда блоггеров One Game – первая команда, которая потеряла шансы на плей-офф, проиграв во втором туре «Спарте» (1:2). Зато точно – самая яркая команда турнира. Во-первых, каждый матч они начинают с новозеландской хаки для устрашения соперника.

Во-вторых, к каждой игре они готовят специальный перформанс. В перерыве матча 1-го тура они накрыли дастархан (казахская традиция, невысокий стол с угощениями, за которым сидят не на стульях, а на полу) прямо в центральном кругу и пригласили соперников поесть бешбармак и бурсаки.

А на матч против «Спарты» команда заявилась в костюмах из сериала «Бумажный дом» от Netflix (очень популярного у футболистов ). .

На поле перфоманс продолжился. One Game вышли в костюмах и лишь перед стартовым свистком сняли их.

Один из игроков One Game выделялся – он единственный пришел в костюме Джокера.

В таком виде он наблюдал за игрой с бровки.

За костюмом скрывался тиктокер Skydaan. У него 2 миллиона подписчиков и он рассказал нам, о своем выборе костюма на матч.

«Персонаж Джокера теперь будет талисманом нашей команды в каждой игре. Сегодня у нас была первая проверочная тема, в последующей игре я буду в этом образе играть в футбол. Мне нравится этот персонаж, образ я сам выбрал. В команде поддержали и сказали, что хорошая идея для популяризации футбола, для его медийного сопровождения».

Перфоманс понравился даже соперникам.

«Это нас не напугало, – рассказал Sports.ru игрок «Спарты» и актер Марселен Камате – Я уважаю One Game. Они умеют создавать шоу. Как они вышли на первый матч создали шоу, так и сейчас они подарили нам точно такие же эмоции. Игра началась с большого настроения».

Интересно, что придумают One Game к следующему матчу?