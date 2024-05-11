Фанаты сорвали матч, не дав проехать автобусу с игроками. Это протест против руководства

В чемпионате Бельгии должен был состояться матч между «Стандардом» и «Вестерло», но его сорвали болельщики «Стандарда». Они просто заблокировали клубный автобус и не пропустили его на стадион.

Они очень недовольны американскими владельцами.

Фанаты «Стандарда» заранее наметили план и сорвали игру, не пустив футболистов на стадион

Ультрас «Стандарда» выпустили заявление, в котором осудили владеющую клубом американскую компанию 777 Partners, обвинив ее в переводе денег из одной компании в другую вместо нормального финансирования «Стандарда».

Клуб только что получил трансферный бан и рискует оставить без зарплат игроков, а фанаты опасаются банкротства. На 17:00 они наметили акцию протеста, куда позвали всех желающих. Матч против «Вестерло» был назначен на 20:45 по местному времени.

На уровне 17:30 у тренировочного комплекса «Стандарда» собралось более двухсот болельщиков. На 19:00 был запланирован выезд автобуса с игроками на игру, но целью фанатов было не дать ему проехать и сорвать матч. Они кричали в мегафон: «Сегодня вечером футбола не будет».

С фанатами вышел пообщаться гендиректор клуба Пьер Лохт – пообещал перемены, но слушать его не захотели, так что прекратить бойкот не удалось.

В это время на стадионе висели баннеры против компании.

За полтора часа до начала матча автобус еще не выехал, а фанаты заодно прогнали с места съемочную группу компании RTL.

В этот момент игроки «Вестерло» прибыли на стадион, размялись и ушли – не было мячей. Потом получили несколько штук и продолжили готовиться к матчу.

По регламенту после 20:45 следовало подождать еще полчаса, но в целом всем было ясно, что матч не состоится. Для судьи Марко Симонини игра должна была стать дебютной в элитном дивизионе, но поработать удалось только вне поля. Объявление диктора об отмене матча пришедшие болельщики встретили свистом. Автобус «Стандарда» так и не выехал.

После этого фанаты покинули базу клуба.

У клуба большие проблемы с результатами и деньгами – как и у других под руководством 777

Мы помним «Стандард» по матчам против «Зенита» в квалификации Лиги чемпионов и по играм против «Краснодара» в Лиге Европы в 2010-х. Сейчас клуб пропускает третий евросезон (пропустит и четвертый подряд), а за последние пять сезонов в чемпионате Бельгии не поднимается выше пятого места.

В 2022-м вообще была катастрофа – 14-я строчка в таблице! Тогда в марте 777 купили контрольный пакет акций «Стандарда» и провозгласили целью вывести клуб на новый уровень на поле и за его пределами. На следующий сезон удалось подтянуться до шестого места в регулярном чемпионате, но убытки только выросли, да еще и пришлось вливать дополнительные средства, чтобы не влететь под трансферный бан.

За два сезона пришли более двух десятков игроков, сменилось несколько тренеров. По игре прогресса не случилось (сезон-2023/24 – тусклое десятое место в регулярке), финансово клуб страдает еще больше.

Артем Прожога в блоге «Про-Лига» о бельгийском футболе рассказывал : «Есть в Бельгии понятие G5 – «большой пятерки». Ее составляют на основе выступлений за последние пять лет. И вот «Антверпен», который после выхода в вышку стал набирать обороты, два года назад вытеснил «Стандард» из G5. В этом смысле «Стандард» – уже не топ-клуб.

Эти инвесторы не особо укрепляли «Стандард». Да, игроков приходило много, но на фоне непростой финансовой ситуации. Были и остаются проблемы с долгами, оставшимися от прошлых владельцев. «Стандард» рисковал даже не получить лицензию на участие в профессиональном футболе. Сколько руководство готово выделить на усиление, так и не прояснилось. В общем, самый настоящий цирк».

777 уже объявила о проведении реструктуризации и, судя по всему, выставит на продажу «Стандард». Это та компания, про которую говорили весной 2024-го применительно к «Эвертону». Помимо «Стандарда» она владеет «Севильей», «Дженоа», «Гертой», «Васко да Гама», «Мельбурн Виктори» и «Ред Стар».

Даже по «Севилье», «Дженоа» и «Герте», чьи результаты резко ухудшились в последние годы, становится ясно, что затея со «Стандардом» едва ли могла закончиться успехом.

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«Стандард», вероятно, получит техническое поражение за срыв матча против «Вестерло», которое никак не повлияет на оба клуба в турнирной таблице.

Последний домашний матч у «Стандарда» намечен через неделю против «Гента». Увидят ли там болельщики хоть какой-то позитив от клуба, не побеждающего два месяца? Да и состоится ли вообще эта игра – большой вопрос.

Он выживал в Марокко, работал плотником – а в 30 вынес «Астон Виллу» пятью голами

Фото: Bruno Fahy/Global Look Press