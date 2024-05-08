Процессия Святой Крови – вот почему в Брюгге полуфинал ЛК сегодня, а не в четверг. Вмешались традиции

Шествие в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

«Брюгге» и «Фиорентина» сегодня в 19:45 мск определят первого финалиста в Лиге конференций.

Стоп-стоп, почему в среду, а не в четверг, когда обычно проходят матчи турнира? Ответ простой.

Все дело в религии. За наводку, как и всегда, спасибо классному каналу Артема Прожоги про бельгийский футбол.

В 2024 году на 9 мая у католиков выпало Вознесение Господне: оно проводится на 40-й день после Пасхи, так что это разные дни календаря, но всегда четверг.

Проводить матч в Брюгге в этот день – не лучшая идея: 9 мая в городе с 1304 года ежегодно проходит Процессия Святой Крови – религиозное шествие.

Включенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Четверг – самый красивый день в Брюгге, – объяснил мэр города Дирк Де Фау. – Если клуб позже выиграет, это тоже будет отлично, но Процессия Святой Крови красивее.

Мы очень хорошо понимаем, что болельщики, которые приедут из Италии, захотят выпить пива, попеть и выразить свою фанатскую любовь, однако это ни в коем случае не должно совпасть с Процессией – религиозным моментом, когда изображаются сцены из Старого и Ветхого Завета».

Переговоры о переносе начали еще за месяц: обсуждали даже вариант с обменом домашней и гостевой игрой, чтобы ответная состоялась в Италии, но в итоге просто сместили матч на 8 мая. Все отнеслись к просьбе города с пониманием.

Почему же 19:45?

И здесь все просто. Чтобы трансляция не наложилась на полуфинал Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария». Хотя возможен и такой вариант: если «Брюгге» и «Фиорентина» уйдут в дополнительное время.

Фото: Kurt Desplenter, James Arthur Gekiere, IMAGO/Tomas Sisk/Global Look Press