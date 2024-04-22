Обязательные «я тебя люблю» и никаких «ок». Особый контракт 17-летнего Эндрика с девушкой

Отношения 17-летнего Эндрика – одна из горячих тем в Бразилии. Подросток хочет пожениться на 21-летней модели Габриэли Миранде, встречаются несколько месяцев.

«Палмейрас» и «Реал» очень переживают. И не только из-за факта свадьбы.

У Эндрика и его девушки есть особый контракт. Да!

Пара пришла на подкаст «Pod Delas» – и поделилась парой деталей из соглашения:

❤️ Эндрик и Габриэли должны поддерживать добровольные эмоциональные отношения. Они основаны на уважении, понимании и привязанности.

❌ Запрещены любые формы зависимости. Насилие, конечно, тоже – в том числе эмоциональное.

🗣 Пара обязана говорить друг другу «Я люблю тебя», еще есть запрет на определенные фразы – «ок», «кхм», «эм». Обязательно поддерживать диалог.

🎁 В случае нарушения виновная сторона дарит другой подарок в конце месяца. Эндрик так получил от девушки AirPods.

«Палмейрас», за который Эндрик пока играет, недоволен: считают, что такие вещи отвлекают таланта от карьеры.

«Надеюсь, Эндрик сохранит сосредоточенность на футболе, – переживает тренер Абел Феррейра. – Не стоит отвлекаться на такие вещи. Если хочет достичь чего-то великого, пора сосредоточиться на работе. Только это важно».

Скоро у Эндрика свадьба. В 17 лет

Пока злится «Палмейрас», сам Эндрик намерен жениться на Габриэли. Еще до переезда в Мадрид.

Бразилец начал встречаться с Мирандой только в конце 2023-го. Об их отношениях впервые стало известно в декабре: тогда пришли вместе на церемонию вручения наград по итогам сезона. Родители Эндрика хорошо относятся к Габриэли.

Но «Палмейрас» просит поговорить с Эндриком – по их мнению, слишком рано.

Брак в 16 лет, если что, считается законным в Бразилии – с родительского согласия. Страна занимает пятое место в мире по числу браков среди несовершеннолетних. Раньше разрешалось жениться и до 16 – при определенных обстоятельствах. С 2019-го такое запрещено официально.

«Реал» тоже переживает. Хочет везти друзей Эндрика

«Мадрид» опасается за подростка. По информации Extra, клуб считает, что с пара пойдет по привычному сценарию: переедут из Бразилии в Европу и там расстанутся.

Эндрик очень привязан к Габриэли. «Реал» нервничает, что отношения будут отвлекать от футбола.

«Такое уже произошло с несколькими бразильскими игроками. Они приезжают в чужую страну со своими подругами или женами. В отношениях часто возникают проблемы адаптации, что отражается на поле», – говорит источник Extra.

Как итог – «Мадрид» рассматривает вариант, при котором один из близких друзей футболиста будет жить с Эндриком в Мадриде, чтобы тот положительно влиял на Эндрика и напоминал о важности футбола. Он будет контролировать отношения с девушкой.

Пока все спокойно: по информации Relevo, Эндрик поедет с «Реалом» в тур по США, даже если Бразилия дойдет до финала Копа Америка. В таком случае он готов сократить свой отпуск. Игрок хочет с первых же дней присоединиться к предсезонной подготовке.

Габриэли Миранда – девушка Эндрика. Будущему новичку «Реала» еще не исполнилось 18, а он уже хочет жениться!

Фото: instagram.com/endrick ; instagram.com/gabrielymiiranda