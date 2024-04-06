У «Краснодара» первая победа в 2024-м – 4:3 с «Пари НН». Сперцян снова разрывает

Зато Сперцян снова разрывает.

«Краснодар» впервые победил в 2024 году, хотя получилось все равно нервно. Упустили преимущество в два мяча против «Пари НН», а в конце удерживали 4:3. Но удержали.

Как играли: «Краснодар» быстро повел, быстро растерял, во втором тайме дожали

Для команды Мурада Мусаева все начиналось очень хорошо. На восьмой минуте мяч после удара Эдуарда Сперцяна попал в голову защитнику и залетел в ворота. А через пять минут Джон Кордоба получил пас из глубины от Кади, убежал к воротам и реализовал момент – 2:0 к 13-й минуте.

Но «Краснодар» так же быстро и упустил это преимущество. На 34-й минуте мяч отскочил к Николаю Калинскому, который с линии штрафной зарядил под штангу – без шансов для Сафонова.

Еще до перерыва «Пари НН» классно разыграл угловой: подача на отклеившегося от защитников Дмитрия Тихого, скидка к воротам, которую подправил Александр Трошечкин. И вот на перерыв ушли при 2:2.

Следующий гол пришлось ждать до 71-й минуты. И там «Краснодару» немного повезло. Сперцян забросил мяч в штрафную, Виктор Са пробил головой – попал в перекладину, но отскочило прямо к стоявшему перед воротами Кордобе. Колумбиец с трех метров не промахнулся.

Очень быстро забили и четвертый: Сперцян мощно пробил со штрафного. У Эдуарда уже четвертый гол со штрафного в РПЛ – больше за этот же период забил только Даниил Уткин (шесть).

Но и тут «Краснодар» придумал проблемы: защитники проспали заброс за спину, а Илья Кухарчук принял и переиграл вратаря. Счет 4:3 обеспечил нервную концовку, но команда Мусаева удержала минимальное преимущество.

При Ивиче «Краснодар» так не возили – худший защитный перфоманс сезона

Есть первая весенняя победа «Краснодара» – до этого в РПЛ были поражение (1:2 от «Ростова») и ничьи (1:1 с «Рубином» и «Локомотивом»).

🟢 Это самый результативный матч сезона в РПЛ. В прошлый раз семь голов в одной игре случались год назад: «Спартак» обыграл как раз «Краснодар» (4:3).

«Пари НН» и «Краснодар» – самые малопропускающие команды первой части сезона . Но тут что-то пошло не так.

🟢 Еще про качество защиты: «Краснодар» в этом сезоне еще не защищался так плохо. Матч против «Пари НН» стал худшим и по допущенным ударам (21), и по ударам из штрафной (13), и по допущенному xG (2,1).

Интересно, что команда из Нижнего Новгорода активнее била и в первом, и во втором тайме. Могли забивать больше.

Тактический автор Илья Васильев отмечает причины: отсутствие Гоцюка, странный план Юрана по сдерживанию «Краснодара» (спуски Тихого за Сперцяном, оголявшие тройку ЦЗ, пример – первый гол), ошибки «Краснодара» на стандартах, дальние удары и плохая игра Волкова.

🟢 Эдуард Сперцян вернулся. Поучаствовал в трех голах из четырех: после его удара случился автогол, на счету полузащитника и предголевая передача на третий мяч, и победный гол со штрафного.

Илья Васильев подмечает: Мусаев видит Сперцяна выше Кривцова (при Ивиче зачастую было наоборот). Лидер! Возможно, второй выгодоприобретатель назначения Мусаева (первый – Кади из-за доверия Мусаева).

🟢 Хорош и Джон Кордоба. Забил 30-й и 31-й голы в РПЛ – с момента перехода колумбийца больше на счету только у Квинси Промеса (32).

🟢 Тяжелая и нервная победа «Краснодара», но обыграть «Пари НН» в гостях – не так-то просто. Команда Юрана до этого в Нижнем Новгороде проигрывала только «Зениту» в первом туре.

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Возвращается ли веселый «Краснодар» Мусаева? Пока рано утверждать – пока что очень много наработок Ивича, но есть и авторские моменты нового-старого тренера.

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Главное: сейчас краснодарцы возвращаются на первое место и пробудут там как минимум до воскресенья и до матча «Зенита» против «Балтики». А через неделю встреча лидеров – «Краснодар» примет «Зенит».

Фото: vk.com/fckrasnodar ; vk.com/fcparinn