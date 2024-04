Дичь! «Фенербахче» саботировал Суперкубок Турции: состав из U-19, гол на 1-й минуте и тут же уход с поля

Так и бесятся.

Скандал на Суперкубке Турции: «Фенербахче» отправил молодежку на матч с «Галатасараем», сразу же пропустил и ушел с поля.

Прямо на первой минуте. Не расступались, чтобы пропустить, вроде бы сопротивлялись – но сразу после гола Мауро Икарди ушли.

Это было спланировано, тренер позвал с бровки.

Примерно через десять минут «Галатасарай» – когда отпраздновал эту страннейшую победу – начал прямо на поле двусторонний матч. Против основного состава вышли игроки запаса в манишках. А судьей стал помощник главного тренера.

Это выглядело вот так.

Вместо нормального матча за Суперкубок Турции между местными грандами.

«Галатасарай» делал вид, что все нормально: праздновали с трибунами, хотя на табло только седьмая минута.

Но это, конечно, полная дичь. Почему так?

Игра молодежью – вид бойкота. И не собиралась проводить нормальный матч

«Фенербахче» таким образом продолжает давить на местные футбольные власти. Угрожали выйти из турецкой Суперлиги после побоища на матче с «Трабзонспором», решили пока этого не делать, а Суперкубок использовали как еще одну площадку для выражения своей позиции.

Игру саботировали, и это не сюрприз. К этому шло, об этом предупреждали. Причем размышляли о двух вариантах: либо не выходить вообще, либо выставлять команду до 19 лет. Параллельно требовали перенос на другую дату, чтобы было время подготовиться к матчу Лиги конференций с «Олимпиакосом» – утверждали, что в сдвинутом Суперкубке могут сыграть и основой.

Но просьбу отклонили, в итоге клуб отправил молодежку. Для галочки.

● Основа «Фенербахче» осталась на базе, как и тренер Исмаил Картал. Готовятся к выездной игре Лиги конференций с «Олимпиакосом», а рулить молодежью будет ассистент Зеки Мурат Геле.

● Парни, которые поехали играть с «Галатасараем», только в 12 часов дня закончили свой матч в молодежной лиге. Сразу отправились в аэропорт, прилетели в Шанлыурфу, где проводили Суперкубок.

● Президент Али Коч тоже отправился в город, но неизвестно, связано ли это с предстоящей игрой.

Награждать «Галатасарай» на поле не стали. Клуб получит трофей позже.

Планом срыва делился знаток турецкого футбола Эльвин Керимов: пересказывал инсайд ajansspor, суть в том, что выйти на матч хоть кому-то нужно было ради избежания дисквалификаии на следующий суперкубок. Накануне матча помощник президента «Фенера» Эрол Биледжик сказал в интервью, что матч не продлится 90 минут.

Все сбылось.

Другая деталь – добровольно-принудительные рекомендации фанатам «Фенербахче» не приходить на матч от... самого клуба.

Да-да, вот официальное заявление Биледжика: «Наши болельщики могут быть спокойны: для всех игроков молодежной команды это отличный шанс. Повторяю, болельщикам лучше не планировать поездку на матч. Конечно, кто захочет, может поехать, но четко заявляем: фанатам не следует ехать на финал».

С чего все началось, почему «Фенербахче» бесится: драка на поле, референдум о выходе из лиги, шантах федерации

Этой проблеме уже три недели.

«Фенербахче» разозлился после инцидента на матча с «Трабзонспором» . 17 марта футболисты «Фенера» праздновали победу 3:2 в центральном круге, в этот момент на них напали фанаты, выбежавшие на поле. В клубе неделю совещались по поводу ответных действий и всерьез рассматривали вариант с выходом из чемпионата Турции.

Клуб решил не выходить из лиги, но не остановился . Вопрос выхода пока отложили на три месяца, президент Али Коч объяснил: «Мы не рассматриваем вариант с приостановкой спортивной деятельности, потому что к этому нужно подготовиться. Это означало бы, что нам надо начинать с любительских лиг. Мы справимся, объединимся с каким-нибудь клубом – такое уже случалось. Но это необходимо детально обдумать». Есть и другие поводы для недовольства: например, Эрол Биледжик жаловался на несправедливость после отмены матча за Суперкубок Турции в Эр-Рияде.

«Фенербахче» шантажирует турецкую федерацию . Эльвин Керимов в разговоре с Спортсом еще 26 марта исчерпывающе расписал ситуацию (а в своем телеграме регулярно дополняет новыми подробностями): «Президент Али Коч демонстративно ушел в отставку с поста главы объединения клубов турецкой Суперлиги. Коч дал интервью, в котором требовал отставки президента Мехмета Бюйюкекши. Этого уже многие требуют. Бюйюкекши недавно организовал ужин, на который явились только президенты четырех клубов Суперлиги. Топов не было, только «Трабзонспор». Это шантаж, чтобы ушел глава федерации, а он этого делать не хочет. Плюс давление, чтобы расследование инцидента с выбеганием болельщиков велось объективно».

Президент «Фенера» на матче, кстати, был – фотографировался на трибунах.

Вся эта неразбериха привела к тому, что матч за Суперкубок Турции превратился в такой цирк.

Драка в Турции: игроки «Фенербахче» против фанатов «Трабзонспора». Было жестко

