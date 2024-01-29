Таджикистан – в четвертьфинале Кубка Азии. На первом же турнире!

Помог нижегородский вратарь, повздоривший с Криштиану.

Вау! Сборная Таджикистана в четвертьфинале Кубка Азии. На дебютном турнире! С первой попытки!

В четвертьфинале Таджикистан сыграет с победителем пары Ирак – Иордания.

Сотворили историю! Наслаждается не только команда, но и весь Душанбе

В 1/8 финала в серии пенальти прошли ОАЭ: причем могли даже в основное время, но защитник Халифа Аль-Хаммади сравнял счет на 95-й минуте. В итоге затащили по пенальти: выручил 25-летний вратарь Рустам Ятимов (подробнее про героя – чуть ниже). Он спасал не только в серии, но и по ходу игры: всего набрал пять сэйвов.

Невероятная радость после исторического события!

На поле было много национальных флагов. Настоящий праздник для Таджикистана!

Таджики переписали историю. Вот несколько фактов для понимания.

Сборная Таджикистана до 2024-го:

0️⃣ выходов на ЧМ.

0️⃣ участий на Кубке Азии.

0️⃣ игр на ОИ.

0️⃣ побед над сборными из топ-70.

Эмоции после выхода в четвертьфинал – 🔥

Душанбе тоже празднует.

Главный герой матча – вратарь из России. И яркий тренер, который заряжает сборную на успех

В рейтинге сборных ФИФА Таджикистан 106-й. Для сравнения: вылетевшие ОАЭ на 64-м месте.

Одним из главных творцов победы стал Рустам Ятимов – вратарь родом из Нижнего Новгорода. Сначала играл за местную «Волгу», в январе 2017-го впервые приехал в Таджикистан – сборная искала вратаря на перспективу. Рустам перешел в таджикский «Исиклол», получил новый паспорт и с 2019-го привлекаются в национальную команду.

Ятимов стал известен российским болельщикам благодаря конфликту с Криштиану Роналду. Команда из Таджикистана в октябре 2023-го сыграла с «Аль-Насром» в азиатской ЛЧ (1:3) – и Криш бесился, что соперники тянут время.

«Мы начали ругаться друг на друга, – рассказывал Ятимов «Чемпионату». – Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошли сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть. Это эмоции – нормальные вещи».

Нельзя не отметить тренера сборной – 56-летнего хорватского немца Петара Шегрта. Он поиграл в не самых сильных клубах Германии, потом работал помощником у Клауса Топмеллера (экс-тренер «Байера»-2002).

До Таджикистана Шергт тренировал клубы из Индонезии, потом сборные Афганистана и Мальдив (выиграл с ней Кубок футбольной федерации Южной Азии). Таджикистан возглавил в январе 2022-го вместо узбекского тренера Усмана Ташева. И сразу такой успех на крупном турнире. Как же мощно Шергт заряжает парней на успех – так было после выхода в плей-офф.

Таджики в ноябре 2022-го сыграли 0:0 с Россией, а Шергт ярко высказывался перед матчем: «Чтобы обыграть сборную России, нужно, чтобы воедино соединились несколько факторов – нужно сыграть лучший матч и вам должно везти. Прошу не забывать, что в последний раз господин [Валерий] Карпин проигрывал сборной Хорватии, а я – хорват» .

В основном футболисты сборной Таджикистана играют в местном чемпионате или в Узбекистане. Иногда заезжают в клубы Ирана или стран бывшего СНГ. Например, есть Шахрон Самиев (засветился в «Торпедо-БелАз» из Беларуси) и молодой Алиджони Айни из «Краснодара-2».

Некоторые футболисты начинали карьеру в России: например, Парвизджон Умарбаев и Алишер Джалилов – воспитанники «Рубина», начали матч с ОАЭ в основе. «Зенит» в телеграм-канале поздравил с выходом в четвертьфинал Руслана Хайлоева – с 2021-го по 2023-й был во второй команде.

🇹🇯 КОНКУРС! В честь исторического четвертьфинала разыгрываем 3 футболки сборной Таджикистана

Фото: eastnews.ru/KARIM JAAFAR, Thanassis Stavrakis, Aijaz Rahi