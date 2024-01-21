Какой гол Тоуни сразу после бана за ставки: в дыру стенки со штрафного. И хитрость!

Камбэк через восемь месяцев.

Айвен Тоуни вернулся после восьмимесячной дисквалификации: сразу в стартовый состав «Брентфорда», сразу как капитан.

И забил «Ноттингем Форест» уже на 19-й минуте. Сравнял счет со штрафного – обвел не очень хорошо выстроенную стенку.

Хотя на самом деле Айвен немного схитрил: несколько раз переставил мяч вправо относительно стенки и места, которое отметил судья своей пеной.

Впрочем, нападающего никак не наказали. Гол, естественно, засчитали.

«Брентфорд» в итоге выиграл 3:2 у прямого конкурента. Тоуни отыграл полный матч, получил желтую и лучшую оценку среди футболистов обеих команд от Whoscored. Неплохо для человека, который впервые с мая вышел на поле.

Напомните, за что Тоуни дисквалифицировали?

Айвен сделал 126 ставок, 29 из них – на свой клуб, причем 13 – на поражение, когда не попадал в старт или не играл вообще. В мае 2023-го получил дисквалификацию на восемь месяцев из-за 232 обвинений в нарушении регламента. Могли дать и все 15 месяцев – смягчающим фактором стала лудомания, у игрока выявили ее как болезнь.

Нападающий «Брентфорда» помогал следствию. Често рассказал, что ставил на спорт с 15 лет, а зависимость только прогрессировала:

«Чем больше денег получаешь, тем выше становятся ставки. «Если я проиграю, все в порядке, в следующем месяце получится». Когда у тебя есть такая проблема, никогда не думаешь об отрицательных сторонах – только о положительных. И о деньгах. Ты думаешь: «Ну ладно, все вернется в следующем месяце».

Я ждал дня зарплаты, сначала платил за все, что должен оплачивать, а потом думал: «А вот с этим я могу поиграть». Я заботился обо всем, о чем должен был, а потом в голове возникало: «Мои деньги – это мои деньги, и я могу тратить их так, как захочу».

Естественно, Тоуни признал, что восьмимесячная дисквалификация – плохо. Еще обиднее, что из-за скандала со ставками форвард не получил вызов на ЧМ-2022.

Как жил во время бана: отдохнул, месяц не смотрел футбол, много тренировался индивидуально

Футбольная ассоциация Англии распространила бан Тоуни на игру и в других странах. Лазейку с арендой на полгода в условную Турцию прикрыли.

Более того, до середины сентября форварда «Брентфорда» отстранили от любой футбольной деятельности. Он не мог тренироваться с командой и выходить на поле. Вот так Айвен провел последний домашний матч «Брентфорда» в прошлом сезоне: со слезами на глазах смотрел из подтрибунки, как партнеры благодарят фанатов.

Сначала Тоуни по совету клубных руководителей взял каникулы для ментальной перезагрузки. Слетал в Дубай, на Ибицу, в Марокко и на Миконос. А еще сходил с одноклубниками на «Формулу 1» – посетил Гран-При Британии.

Айвен рассказал, что на время вообще перестал смотреть футбол:

«Месяц совсем не смотрел – только фоном включал матчи «Брентфорда» и следил за счетом. До этого смотрел почти все матчи АПЛ, включал Чемпионшип, первую и вторую лиги. Я, можно сказать, наказывал себя тем, что не смотрел игры. Но понял, что легче мне от этого не становится».

Тоуни очень хотел вернуться в лучшей форме. Он индивидуально занимался с тренером Джимом Бернсайдом, который специализируется на физподготовке футболистов. Еще Айвен летал в США, чтобы позаниматься с Аланом Расселлом – бывшим тренером атакующей группы сборной Англии.

С сентября фоврард тренировался уже в команде и был хорош. Партнеры и руководство поддержали его, он сам оставался лидером раздевалки. И забивал. Правда, только на тренировках и в товарищеских матчах за закрытыми дверьми. Например, в октябре положил такой гол «Комо».

В январе за пару недель до окончания дисквалификации Тоуни сделал хет-трик в ворота молодежки «Саутгемптона». А завершение бана Айвен отметил вот такой гифкой.

Источники из окружения Тоуни рассказали The Athletic, что форвард возвращается в прекрасных физических кондициях и, главное, в отличном психологическом состоянии. Главная цель Айвена сейчас – показать максимум за полгода и попасть в сборную Англии на Евро-2024.

Тоуни уйдет уже в январе? Топ-клубы не смутил этот бан

Английские топ-клубы все равно активно интересуются Тоуни. Главные претенденты – «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Сам нападающий «Брентфорда» не против перехода.

«Конечно же каждый хочет играть за топ-клуб, который борется за трофеи. И я в их числе. Возможно, этот январь – правильно время для одной из таких команд прийти и заплатить за меня необходимую сумму. Кто знает? Но я сфокусирован на том, что делаю на поле. А закулисная работа пусть заботится сама о себе».

А вот «Брентфорду» слухи не нравятся.

Они еще в сентябре повесили на Айвена стартовый ценник в 80 млн фунтов, который к зиме вырос до 100 млн. Главный тренер Томас Франк говорит, что рассчитывает на Тоуни, а топам АПЛ придется потратиться, чтобы убедить клуб отпустить нападающего.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose