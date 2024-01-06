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Семь тысяч километров в пути ради 0:12 в Кубке! «Лилль» жестко встретил клуб с Мартиники

Лилль Лилль
Голден Лайон
Кубок Франции Кубок Франции
Футбол Футбол

«Лилль» весело сыграл в 1/32 финала Кубка Франции – 12:0 против команды «Голден Лайон». А ведь соперник ради этой игры преодолел почти семь тысяч километров!

Вот что случилось:

«Голден Лайон» – клуб с Мартиники и пять раз выигрывал местный чемпионат. Командам с заморских территорий Франции разрешено выступать в Кубке, поэтому встреча с «Лиллем» стала возможной. Прежде двух соперников преодолеть не удавалось (а в 2017-м еще и схватили 0:7 от «Конкарно»), но в 2023-м команда сделала это – и вышла на клуб Лиги 1: куда серьезнее, чем соперник из пятого дивизиона, который она прошла до этого.

Что такое приезд в Лилль для «Голден Лайон»: это 6858 км пути из города, где температура в эти дни находится на уровне +28 градусов, в промозглый Лилль (чуть выше нуля).

Паулу Фонсека выставил основной состав «Лилля» и быстро добился результата: к 33-й минуте было 3:0, а к перерыву – уже 7:0. В итоге «Лилль» забил 12 безответных мячей.

Джонатан Дэвид сделал 3+3, а Эдон Жегрова – 3+2. В веселье поучаствовал и экс-форвард ЦСКА Юсуф Языджи: он открыл счет и затем набрал 2+2, как и 20-летний исландец Хаукон Харальдссон.

По ударам «Лилль» ожидаемо многократно превзошел соперника – 36:1, в створ попал 22 раза. Голкипер, пропустивший 12 мячей, еще хорошо потрудился, чтобы их не влетело куда больше. Он, кстати, играет за сборную Мартиники. 

12:0 – рекордная победа в истории «Лилля». Рекорд продержался почти 80 лет – в 1945 году и также в 1/32 финала Кубка клуб победил 12:1 команду «Сент-Кантен».

Матчи 1/16 финала пройдут 21 января, соперник «Лилля» станет известен позже. Чемпионат Франции возобновляется через неделю – там клуб примет «Лорьян», а потом сыграет в гостях против «Монпелье». Сейчас «Лилль» идет пятым в Лиге 1 и заглядывается на место в Лиге чемпионов.

Лилль – Голден Лайон 12:0 (7:0, 5:0)
Дата проведения
6 января, 17.30, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Языджи, 2:0 – 25 Дэвид, 3:0 – 33 Жегрова, 4:0 – 36 Дэвид, 5:0 – 41 Жегрова, 6:0 – 42 Жегрова, 7:0 – 45 Языджи, 8:0 – 57 Сантуш, 9:0 – 64, пенальти Харальдссон, 10:0 – 75 Дэвид, 11:0 – 78 Харальдссон, 12:0 – 89 Мессусса.
ЛилльШевалье, Сантуш (Зедадка, 68), Йоро, Алессандро, Исмаили, Андре (Буадди, 68), Языджи (Малуда, 82), Гомес (Мирамон, 68), Жегрова, Харальдссон (Мессусса, 81), Дэвид.
Голден Лайон – Meslien, Catherine (Faucher, 77), Singama, Bellance, Salines (Bourguignon, 77), Grelet (Lamartinière, 50), Charloton (Бартелери, 76), Noël (Phaëton, 65), Gracien, Парсмен, Lamasine.

Что за концовка у «Интера»: победный гол, запоротый выход на пустые ворота и незабитый пенальти – все на 90+!

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

9 комментариев
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Хабаровский СКА и Адмирал как минимум раз в месяц и по 8-9к летают и отнюдь не Air France
+12
-2
+10
Ответ Гол в девятину
Хабаровский СКА и Адмирал как минимум раз в месяц и по 8-9к летают и отнюдь не Air France
А почему не Амур и Луч?)
+2
0
+2
Радость на фото после 1-го гола или после 7-го?
+3
-2
+1
ну это не уважение к сопернику. за такое уважение не заслужишь
+3
-3
0
подгоните состав мартиникийцев, кто на какой почте работает там
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Комментарий удален модератором
Матч не смотрел, но явно пенальти сломал всю игру.
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Ответ Рустам Макаров
ну это не уважение к сопернику. за такое уважение не заслужишь
Основнополагающий принцип спорта - "предпринимать все силы для победы". это его основа и залог ЧЕСТНОЙ игры. Это лежит в основе любого спорта. В теннисе самые крупные штрафы, например, за " отсутствие попытки спортивной борьбы". поэтому смешно читать такие комменты, как ваш сейчас, или как тут были после матча Франция - Гибралтар. в чем неуважение? 12 забили? Так они на 12 мячей сильнее. Предлагаете пожалеть и не забивать, в этом по-вашему было бы уважение? Неа. Это уже договорняк тогда, это было бы попрание основ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО спорта.Поддавайте во дворе , кому хотите, а тут речь про спорт высших достижений
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Ответ Dahl
Комментарий удален модератором
и поедут они с Мартиники на Таити - 10 тыс. км, или Новую Каледонию - 15 тыс. км
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