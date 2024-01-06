Семь тысяч километров в пути ради 0:12 в Кубке! «Лилль» жестко встретил клуб с Мартиники

«Лилль» весело сыграл в 1/32 финала Кубка Франции – 12:0 против команды «Голден Лайон». А ведь соперник ради этой игры преодолел почти семь тысяч километров!

Вот что случилось:

«Голден Лайон» – клуб с Мартиники и пять раз выигрывал местный чемпионат. Командам с заморских территорий Франции разрешено выступать в Кубке, поэтому встреча с «Лиллем» стала возможной. Прежде двух соперников преодолеть не удавалось (а в 2017-м еще и схватили 0:7 от «Конкарно»), но в 2023-м команда сделала это – и вышла на клуб Лиги 1: куда серьезнее, чем соперник из пятого дивизиона, который она прошла до этого.

Что такое приезд в Лилль для «Голден Лайон»: это 6858 км пути из города, где температура в эти дни находится на уровне +28 градусов, в промозглый Лилль (чуть выше нуля).

Паулу Фонсека выставил основной состав «Лилля» и быстро добился результата: к 33-й минуте было 3:0, а к перерыву – уже 7:0. В итоге «Лилль» забил 12 безответных мячей.

Джонатан Дэвид сделал 3+3, а Эдон Жегрова – 3+2. В веселье поучаствовал и экс-форвард ЦСКА Юсуф Языджи: он открыл счет и затем набрал 2+2, как и 20-летний исландец Хаукон Харальдссон.

По ударам «Лилль» ожидаемо многократно превзошел соперника – 36:1, в створ попал 22 раза. Голкипер, пропустивший 12 мячей, еще хорошо потрудился, чтобы их не влетело куда больше. Он, кстати, играет за сборную Мартиники.

12:0 – рекордная победа в истории «Лилля». Рекорд продержался почти 80 лет – в 1945 году и также в 1/32 финала Кубка клуб победил 12:1 команду «Сент-Кантен».

Матчи 1/16 финала пройдут 21 января, соперник «Лилля» станет известен позже. Чемпионат Франции возобновляется через неделю – там клуб примет «Лорьян», а потом сыграет в гостях против «Монпелье». Сейчас «Лилль» идет пятым в Лиге 1 и заглядывается на место в Лиге чемпионов.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press