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Смакуем первый ассист Захаряна за «Сосьедад»! Он теперь основной

Андер Барренечеа Андер Барренечеа
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ла Лига Ла Лига
Арсен Захарян Арсен Захарян
Мартин Субименди Мартин Субименди
Вильярреал Вильярреал
Футбол Футбол

Наконец-то!

Арсен Захарян оформил первое результативное действие за «Реал Сосьедад»: отдал голевую в 16-м туре чемпионата Испании против «Вильярреала». Это 15-й матч россиянина за клуб.

Ваш любимый покадровый разбор.

Арсен бил. Помогла нога партнера

«Сосьедад» повел уже к 38-й минуте: подача Такефусы Кубо с углового, выше всех выпрыгнул Микель Мерино. Ошибка вратаря Йоргенсена – зачем-то вылетел из ворот.

Через пару минут Кубо снова пошел подавать, но отыгрался с Захаряном: после ответного паса Арсен пробил.

Его не успели накрывать.

Удар вышел не самым удачным. Спас Мартин Субименди: испанец вовремя подставил ногу, поменял траекторию мяча.

Йоргенсен снова где-то далеко.

Это важный момент для Арсена: он уже отыграл больше 500 минут в трех турнирах, мог забить еще с «Зальцбургом», но не повезло. И вот момент настал.

Партнеры тоже радуются. Особенно Кубо.

Уже в добавленное время японец закинул третий – 3:0 за тайм. Арсен ушел с поля на 78-й минуте.

Захарян – теперь основной. Из-за травмы конкурента

Арсен теперь в старте, но повод печальный: главный конкурент, вингер Андер Барренечеа вывихнул лодыжку и вылетел на несколько месяцев. Уже точно не сыграет в этом году.

Травмы мучают «Сосьедад»: с дискомфортом играет капитан Микель Ойарсабаль, получил травму в сборной. Только вернулся Киран Тирни. Матч с «Вильярреалом» раньше положенного закончил еще и Браис Мендес.

Тренер Иманоль Альгуасиль поддерживает и хвалит Захаряна: «Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, удивит тех, кто его не знает. Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист».

Впереди – выезд к «Интеру» за первое место в группе ЛЧ. Арсен наверняка выйдет в старте.

Вильярреал – Реал Сосьедад 0:3 (0:3, 0:0)
Дата проведения
9 декабря, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 38 Мерино, 0:2 – 41 Субименди, 0:3 – 45 Кубо.
ВильярреалЙоргенсен, Альтимира (Ахомаш, 46), Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса, Алекс Баэна, Капу, Парехо (Терратс, 90), Жерар Морено (Бреретон, 90), Моралес (Серлот, 74).
Реал СосьедадРемиро, Траоре, Элустондо, Субельдия (Пачеко, 59), Тирни, Мендес (Турриентес, 30), Захарян (Муньос, 78), Мерино, Субименди, Кубо, Садик (Фернандес, 78).
Предупреждения:
Капу (23), Педраса (49), Субименди (60).

Фэйк-гол Захаряна за «Сосьедад» – что это было? С трудом прошли команду четвертой лиги

Фото: Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press

30 комментариев
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Я думал что обзоры по фото - прошлый век. Спортс, ты вышел на новый уровень- картинки не открываются!
+60
-2
+58
Доверие тренера есть,конкурент отсутствует,первое результативное действие наконец-то случилось. Надо использовать шанс на всю катушку.
+12
0
+12
Киран Тиран)
+9
-2
+7
Ассист Захаряна
https://youtu.be/RoH3wvZIYRk?si=8dPmkEevTRgB-qUi&t=53
+7
0
+7
Мог еще голевой оформить, но Садик выход один на один запорол.
+8
-2
+6
вижу слайды ставлю минус
+4
-1
+3
Ответ Charmless Man
Киран Тиран)
"Всю ленту засрали своей вахой. Спасибо! Да хранит вас Бог-Император!"
+3
-1
+2
С почином)
+3
-1
+2
Давайте порадуемся за парня, дальше больше
+1
0
+1
Ух ух ух первый асист за пол сезона! Давайте всем сайтом дрочить на это
+2
-1
+1
Больше бы третий гол отметил, как Заха отобрал мяч при попытке выхода лодки из обороны, быстро отдал его на Че и увел за собой 2х защей.
+1
0
+1
Так и Миранчук отдал!
+1
0
+1
Жалко Вильярреал очень сильно. Обороны просто нет. Второй тайм просто офигенный выдали, но Ремиро какой-то фантастический уровень показал. На 1-2 гола уж точно наиграли хозяева (чего только стоят двойной сейв Ремиро в первом тайме и выход 1 на 1 Баены во втором). Какое-то катастрофическое невезение - с 2.38 xG забить 0 голов
+1
0
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Судя по заглавной фотке, ассист был достаточно пикантным. Соболев бы классно отметил этот гол.
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Наконец то любимые скриншоты.....хотя подождите-ка это же фото, это что за новый уровень небось скоро и видео будет??? Нет уж нам он к чертям ненужон ваш интернет.
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А обязательная рубрика "Считаем касания"?
Исправляю:

78 минут, 44 касания, 18 точных передач из 25 (72%), 4 ключевые передачи, 3 удара по воротам (2 мимо, один заблокирован), 3 выигранных единоборства из 12. Ну, и 1 голевая передача, естественно.

Судя по статистике (матча не видел) игроков "Сосьедада" это игра в духе "обедни не испортил".
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Красава!
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Гифки - это очень сложно...
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Тренер прав, т.к. парню в первую очередь необходимо раскрепоститься, т.е. стать "своим" сначала в раздевалке, а затем и на поле...
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Описание гола в лучших традициях СпортЭкспресс
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Какой позор
так сложно вставить гифку?
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По картинкам смаковать?!
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Ответ Dmitriy Racheev
Я думал что обзоры по фото - прошлый век. Спортс, ты вышел на новый уровень- картинки не открываются!
То были комиксы, теперь запрещённые комиксы
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Ответ Dmitriy Racheev
Я думал что обзоры по фото - прошлый век. Спортс, ты вышел на новый уровень- картинки не открываются!
скоро спортс выйдет на новый уровень и будет слайды показывать!
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Ответ Kubinec_
скоро спортс выйдет на новый уровень и будет слайды показывать!
или скетчи
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Ответ Diablosax
Посмотрел видео. Надеюсь на что-то более осознанное от Арсена в ближайшем будущем. Это был очень неудачный удар, под который подставил ногу коллега. Пока гордиться нечем, надо работать
Он играет в ЛаЛига, в ЛЧ.
Ему есть чем гордиться.
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Ответ Синий туман
Ну ладно бы гол забил, можно было порадоваться. Но просто голевой пас смаковать? Вас просто понесло. Скоро вбросы из аутов и стандарты будете подробно разбирать.
Ну ладно бы человека убил, можно было хейтить.
Но кипеть из-за того что спортивный сайт показал первую голевую, это прям уровень неандертальца.
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