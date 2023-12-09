Смакуем первый ассист Захаряна за «Сосьедад»! Он теперь основной

Наконец-то!

Арсен Захарян оформил первое результативное действие за «Реал Сосьедад»: отдал голевую в 16-м туре чемпионата Испании против «Вильярреала». Это 15-й матч россиянина за клуб.

Ваш любимый покадровый разбор.

Арсен бил. Помогла нога партнера

«Сосьедад» повел уже к 38-й минуте: подача Такефусы Кубо с углового, выше всех выпрыгнул Микель Мерино. Ошибка вратаря Йоргенсена – зачем-то вылетел из ворот.

Через пару минут Кубо снова пошел подавать, но отыгрался с Захаряном: после ответного паса Арсен пробил.

Его не успели накрывать.

Удар вышел не самым удачным. Спас Мартин Субименди: испанец вовремя подставил ногу, поменял траекторию мяча.

Йоргенсен снова где-то далеко.

Это важный момент для Арсена: он уже отыграл больше 500 минут в трех турнирах, мог забить еще с «Зальцбургом», но не повезло. И вот момент настал.

Партнеры тоже радуются. Особенно Кубо.

Уже в добавленное время японец закинул третий – 3:0 за тайм. Арсен ушел с поля на 78-й минуте.

Захарян – теперь основной. Из-за травмы конкурента

Арсен теперь в старте, но повод печальный: главный конкурент, вингер Андер Барренечеа вывихнул лодыжку и вылетел на несколько месяцев. Уже точно не сыграет в этом году.

Травмы мучают «Сосьедад»: с дискомфортом играет капитан Микель Ойарсабаль, получил травму в сборной. Только вернулся Киран Тирни. Матч с «Вильярреалом» раньше положенного закончил еще и Браис Мендес.

Тренер Иманоль Альгуасиль поддерживает и хвалит Захаряна: «Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, удивит тех, кто его не знает. Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист».

Впереди – выезд к «Интеру» за первое место в группе ЛЧ. Арсен наверняка выйдет в старте.

Фото: Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press