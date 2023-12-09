Смакуем первый ассист Захаряна за «Сосьедад»! Он теперь основной
Наконец-то!
Арсен Захарян оформил первое результативное действие за «Реал Сосьедад»: отдал голевую в 16-м туре чемпионата Испании против «Вильярреала». Это 15-й матч россиянина за клуб.
Ваш любимый покадровый разбор.
Арсен бил. Помогла нога партнера
«Сосьедад» повел уже к 38-й минуте: подача Такефусы Кубо с углового, выше всех выпрыгнул Микель Мерино. Ошибка вратаря Йоргенсена – зачем-то вылетел из ворот.
Через пару минут Кубо снова пошел подавать, но отыгрался с Захаряном: после ответного паса Арсен пробил.
Его не успели накрывать.
Удар вышел не самым удачным. Спас Мартин Субименди: испанец вовремя подставил ногу, поменял траекторию мяча.
Йоргенсен снова где-то далеко.
Это важный момент для Арсена: он уже отыграл больше 500 минут в трех турнирах, мог забить еще с «Зальцбургом», но не повезло. И вот момент настал.
Партнеры тоже радуются. Особенно Кубо.
Уже в добавленное время японец закинул третий – 3:0 за тайм. Арсен ушел с поля на 78-й минуте.
Захарян – теперь основной. Из-за травмы конкурента
Арсен теперь в старте, но повод печальный: главный конкурент, вингер Андер Барренечеа вывихнул лодыжку и вылетел на несколько месяцев. Уже точно не сыграет в этом году.
Травмы мучают «Сосьедад»: с дискомфортом играет капитан Микель Ойарсабаль, получил травму в сборной. Только вернулся Киран Тирни. Матч с «Вильярреалом» раньше положенного закончил еще и Браис Мендес.
Тренер Иманоль Альгуасиль поддерживает и хвалит Захаряна: «Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, удивит тех, кто его не знает. Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист».
Впереди – выезд к «Интеру» за первое место в группе ЛЧ. Арсен наверняка выйдет в старте.
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Йоргенсен, Альтимира (Ахомаш, 46), Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса, Алекс Баэна, Капу, Парехо (Терратс, 90), Жерар Морено (Бреретон, 90), Моралес (Серлот, 74).
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре, Элустондо, Субельдия (Пачеко, 59), Тирни, Мендес (Турриентес, 30), Захарян (Муньос, 78), Мерино, Субименди, Кубо, Садик (Фернандес, 78).
Фэйк-гол Захаряна за «Сосьедад» – что это было? С трудом прошли команду четвертой лиги
Фото: Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press
https://youtu.be/RoH3wvZIYRk?si=8dPmkEevTRgB-qUi&t=53
Исправляю:
78 минут, 44 касания, 18 точных передач из 25 (72%), 4 ключевые передачи, 3 удара по воротам (2 мимо, один заблокирован), 3 выигранных единоборства из 12. Ну, и 1 голевая передача, естественно.
Судя по статистике (матча не видел) игроков "Сосьедада" это игра в духе "обедни не испортил".
так сложно вставить гифку?
Ему есть чем гордиться.
Но кипеть из-за того что спортивный сайт показал первую голевую, это прям уровень неандертальца.