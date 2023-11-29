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Смолов – джокер! Победный «Зениту» через минуту на поле и сразу после спорной красной

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Не похоже было на вторую желтую.

«Динамо» обыграл «Зенит» в Фонбет Кубке России – 1:0. Забрали первый четвертьфинал Пути РПЛ, несмотря на удаление.

Даже наоборот – забили единственный мяч сразу же после того, как остались вдесятером (вторая желтая, кстати, спорная).

Гол Смолова – топ-розыгрыш. Федор забил сразу после выхода на замену

«Динамо» шикарно расчертило голевую атаку.

Федор Смолов вышел на замену на 73-й минуте, а на 74-й сначала подкинул мяч сам себе, со своей половины отправил вперед пасом Муми Нгамале, а следом сам же открылся под пас партнера на линии штрафной.

Пробил в угол так, что вратарь «Зенита» Денис Адамов не дотянулся.

«Честно говоря, не знал, что делать с мячом сначала, – признался Федор после игры в интервью «Матч ТВ». – Когда играешь в меньшинстве, в основном обороняешься, я думал, что защитник будет совсем рядом, но нет. Увидел, что есть зазор, удалось перекинуть. Муми крикнул, потом я его увидел 

Когда праздновал, изобразил люльку: буквально пару недель назад у него родилась дочь! 

Смолов рассказал, что дочку приучает к футболу с первых дней: говорит, как только забрал их с женой из роддома, включил у себя в квартире трансляцию матча Россия – Куба.

Гол для «Динамо» особенно важный, потому что за пять минут до этого эпизода москвичи остались в меньшинстве.

Удаление Карраскаля за подкат сзади: был ли повод для второй желтой?

На 69-й минуте главный судья Павел Кукуян дал Хорхе Карраскалю вторую желтую карточку за нарушение в центре поля на Вильзоне Изидоре.

Похоже, тут нужно выделять общее впечатление от момента и контакт динамовца с мячом/соперником.

Намерение Карраскаля выглядело опасно.

Но сам подкат он выполнил весьма аккуратно и с приличным запасом по времени сначала попал в мяч, а Изидор упал уже скорее из-за последующего контакта или просто от того, что пытался перепрыгнуть ноги соперника.

Бывший судья Алексей Николаев не согласен с решением арбитра, он прокомментировал эпизод прямо по ходу трансляции на «Матче»: «Момент довольно спорный. У Кукуяна была хорошая позиция. Он видел движение. Если это и фол, то без желтой. Спорная карточка».

Экс-судья и автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев согласен, что на вторую желтую не тянуло: «Решение поспешное. Уверены, что Кукуян не видел игры в мяч, а удалил по действию. Если бы динамовец не сыграл в мяч и Изидор не перепрыгнул, могло быть жестко. Но не было. Подкат выполнен по правилам: стелющийся по газону, не сзади, без шипов, одной ногой. Вторая желтая за такое – нехорошее решение. Вторая должна быть очевидна и всем понятна».

И все же эта карточка не помешала «Динамо» выиграть, вскоре после нее москвичи забили – и довели до победы.

Ответный матч четвертьфинала – в марте 2024-го.

«Спартак» проиграл в Оренбурге – полуоснове. Нелепое удаление, нырок Соболева и ссора Абаскаля с соперником

Динамо – Зенит 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
29 ноября, 18.15, «ВТБ Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 74 Смолов.
ДинамоШунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Карраскаль, Бителло (Чавес, 89), Нгамале, Тюкавин (Смолов, 73).
ЗенитАдамов, Круговой, Родригао, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Мостовой (Ерохин, 73), Сергеев, Изидор (Фернандес, 80).
Предупреждения:
Карраскаль (14), Паршивлюк (39), Бальбуэна (54), Родригао (71), Дуглас Сантос (79), Шунин (90).
Удаление:
Карраскаль (70).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

12 комментариев
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Вольфсбург
Действительно Караскаль играл в мяч, но так попытаться изменить ход встречи судейским корпусом, просто безобразие, вчера в хоккее получилось, 5 минут за силовой прием дали. А сегодня, и я там был и пиво пил! С победой Динамики!!!
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369
Кукуян находился в трех метрах никем не закрытый, и не видел!?)
+18
-2
+16
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Filimon4ik
Что ни матч против Зенита в кубке, то судья откровенно пытается притопить Динамо
+15
-2
+13
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Александр Диордица
Ответ Вольфсбург
Действительно Караскаль играл в мяч, но так попытаться изменить ход встречи судейским корпусом, просто безобразие, вчера в хоккее получилось, 5 минут за силовой прием дали. А сегодня, и я там был и пиво пил! С победой Динамики!!!
А сегодня 5 минутное удаление признали ошибкой. "ОШИБКА"!!!!!!! При счёте 3:3 за 10 минут до конца..... Ну вот как играть с ними? Сегодня то же самое, но парни молодцы, сдюжили! Браво! Вперёд, Динамо!!!!!!
+9
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Александр Реент
что там спорного?? не было там и жёлтой карточки это очевидно. когда уже начнут вторую жёлтую тоже просматривать а не только Красную?
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-1
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Игорь Чернецов
Джордан не джокер.
Джордан лидер команды и авторитет.
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igls54
После комбинации и гола даже Хоакин Феникс восхитился. "Я бы так сыграть не смог!" - заявил оскароносный актер
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ivgr
Дудь Сдулся-ты трусишка. А Кукуян это в принципе спартаковский судья
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