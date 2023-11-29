Смолов – джокер! Победный «Зениту» через минуту на поле и сразу после спорной красной

Не похоже было на вторую желтую.

«Динамо» обыграл «Зенит» в Фонбет Кубке России – 1:0. Забрали первый четвертьфинал Пути РПЛ, несмотря на удаление.

Даже наоборот – забили единственный мяч сразу же после того, как остались вдесятером (вторая желтая, кстати, спорная).

Гол Смолова – топ-розыгрыш. Федор забил сразу после выхода на замену

«Динамо» шикарно расчертило голевую атаку.

Федор Смолов вышел на замену на 73-й минуте, а на 74-й сначала подкинул мяч сам себе, со своей половины отправил вперед пасом Муми Нгамале, а следом сам же открылся под пас партнера на линии штрафной.

Пробил в угол так, что вратарь «Зенита» Денис Адамов не дотянулся.

«Честно говоря, не знал, что делать с мячом сначала, – признался Федор после игры в интервью «Матч ТВ». – Когда играешь в меньшинстве, в основном обороняешься, я думал, что защитник будет совсем рядом, но нет. Увидел, что есть зазор, удалось перекинуть. Муми крикнул, потом я его увидел

Когда праздновал, изобразил люльку: буквально пару недель назад у него родилась дочь!

Смолов рассказал, что дочку приучает к футболу с первых дней: говорит, как только забрал их с женой из роддома, включил у себя в квартире трансляцию матча Россия – Куба.

Гол для «Динамо» особенно важный, потому что за пять минут до этого эпизода москвичи остались в меньшинстве.

Удаление Карраскаля за подкат сзади: был ли повод для второй желтой?

На 69-й минуте главный судья Павел Кукуян дал Хорхе Карраскалю вторую желтую карточку за нарушение в центре поля на Вильзоне Изидоре.

Похоже, тут нужно выделять общее впечатление от момента и контакт динамовца с мячом/соперником.

Намерение Карраскаля выглядело опасно.

Но сам подкат он выполнил весьма аккуратно и с приличным запасом по времени сначала попал в мяч, а Изидор упал уже скорее из-за последующего контакта или просто от того, что пытался перепрыгнуть ноги соперника.

Бывший судья Алексей Николаев не согласен с решением арбитра, он прокомментировал эпизод прямо по ходу трансляции на «Матче»: «Момент довольно спорный. У Кукуяна была хорошая позиция. Он видел движение. Если это и фол, то без желтой. Спорная карточка».

Экс-судья и автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев согласен, что на вторую желтую не тянуло: «Решение поспешное. Уверены, что Кукуян не видел игры в мяч, а удалил по действию. Если бы динамовец не сыграл в мяч и Изидор не перепрыгнул, могло быть жестко. Но не было. Подкат выполнен по правилам: стелющийся по газону, не сзади, без шипов, одной ногой. Вторая желтая за такое – нехорошее решение. Вторая должна быть очевидна и всем понятна».

И все же эта карточка не помешала «Динамо» выиграть, вскоре после нее москвичи забили – и довели до победы.

Ответный матч четвертьфинала – в марте 2024-го.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф