УЕФА отстранил ВАР-судью после пенальти «ПСЖ» на 98-й, Клаттенбург назвал момент ограблением. Так это точно ошибка?

Все еще не факт.

У пенальти из матча «ПСЖ» – «Ньюкасл», благодаря которому парижане спаслись во вторник на 98-й минуте, продолжительный шлейф.

ВАР-судья отстранен от следующего матча ЛЧ, шум в Англии из-за решения главного арбитра Шимона Марчиняка не утихает.

УЕФА отстранил арбитра ВАР. Возможно, это не бан, а просто предосторожность

Футбольные власти отреагировали быстро: по информации The Guardian, именно из-за случившегося в парижской концовке УЕФА отстранил видеассистента Томаша Квятковского от игры «Реал Сосьедад» – «Зальцбург», на которой он должен был работать в среду.

Экс-арбитр, автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев, предполагает, что это не прямое наказание, а просто увод сотрудника из-под удара, чтобы ему не пришлось работать под таким общественным давлением. Ссылаясь на европейских коллег, он рассказывает, что президент УЕФА Александер Чеферин поддержал Марчиняка, но из-за недовольства общественности не стал препятствовать отстранению ВАР.

Еще Синяев ждет, что зимой УЕФА даст новые рекомендации судьям по игре рукой – это будет конструктивным последствием резонансного момента. «Эпизод настолько громкий и расходится со здравым смыслом, что ВАР матча Квятковского решили поберечь. В правилах есть пункт о естественности руки. Но на практике на движение при беге редко обращают внимание. Если УЕФА заострит внимание на подобной проблеме, может пойти по пути Англии, где во многих моментах «мяч-рука» перестали свистеть», – поясняет автор канала.

Официальной реакции УЕФА пока нет.

«Их ограбили». Клаттенбург в шоке от решения судей – и аргументирует

Бывший английский рефери Марк Клаттенбург считает, что пенальти не было, и четче многих аргументирует – вот как он проанализировал момент в колонке для Daily Mail.

«У «Ньюкасла» полное право считать, что его ограбили. Мбаппе не должен был получить в подарок этот шанс сравнять счет с пенальти на восьмой добавленной. Шимон Марчиняк судил финал ЧМ-2022. Томаш Квятковски ассистировал на ВАР – опытная и весьма уважаемая пара арбитров. А это должно быть расценено как одна огромная ошибка с их стороны. Мы просим того, чтобы наши судьи и видеоассистенты были последовательны в принятии решений.

Мы видели в прошлом матче, как мяч стукнулся о бедро Льюиса Майли и затем попал в руку, которая была слегка отставлена от корпуса. Квятковски тогда решил не вызывать Марчиняка к монитору для просмотра. Это почти идентичный эпизод: мяч рикошетит от груди Тино Ливраменто и попадает в его локоть. Но на этот раз Квятковски советует смотреть видеоповтор.

У монитора Марчиняк убеждается, что рука Ливраменто вытянута – ввиду специфического ракурса, который ему демонстрирует ВАР.

Было не так, угол обзора из-за ворот четко доказал это. Благодаря телетрансляции все видели ракурс из-за ворот, а ВАР его Марчиняку не показывал.

Ливраменто не увеличивал площадь тела. Его рука находилась в естественном положении с учетом движения, которое он совершал. У него не было времени отреагировать на отскок, и такой пенальти противоречил указаниям УЕФА».

Радикальный взгляд.

Фото: Michal Chwieduk/Global Look Press