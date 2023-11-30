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УЕФА отстранил ВАР-судью после пенальти «ПСЖ» на 98-й, Клаттенбург назвал момент ограблением. Так это точно ошибка?

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Футбол Футбол

Все еще не факт.

У пенальти из матча «ПСЖ» – «Ньюкасл», благодаря которому парижане спаслись во вторник на 98-й минуте, продолжительный шлейф.

ВАР-судья отстранен от следующего матча ЛЧ, шум в Англии из-за решения главного арбитра Шимона Марчиняка не утихает.

УЕФА отстранил арбитра ВАР. Возможно, это не бан, а просто предосторожность

Футбольные власти отреагировали быстро: по информации The Guardian, именно из-за случившегося в парижской концовке УЕФА отстранил видеассистента Томаша Квятковского от игры «Реал Сосьедад» – «Зальцбург», на которой он должен был работать в среду.

Экс-арбитр, автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев, предполагает, что это не прямое наказание, а просто увод сотрудника из-под удара, чтобы ему не пришлось работать под таким общественным давлением. Ссылаясь на европейских коллег, он рассказывает, что президент УЕФА Александер Чеферин поддержал Марчиняка, но из-за недовольства общественности не стал препятствовать отстранению ВАР.

Еще Синяев ждет, что зимой УЕФА даст новые рекомендации судьям по игре рукой – это будет конструктивным последствием резонансного момента. «Эпизод настолько громкий и расходится со здравым смыслом, что ВАР матча Квятковского решили поберечь. В правилах есть пункт о естественности руки. Но на практике на движение при беге редко обращают внимание. Если УЕФА заострит внимание на подобной проблеме, может пойти по пути Англии, где во многих моментах «мяч-рука» перестали свистеть», – поясняет автор канала.

Официальной реакции УЕФА пока нет.

«Их ограбили». Клаттенбург в шоке от решения судей – и аргументирует

Бывший английский рефери Марк Клаттенбург считает, что пенальти не было, и четче многих аргументирует – вот как он проанализировал момент в колонке для Daily Mail.

«У «Ньюкасла» полное право считать, что его ограбили. Мбаппе не должен был получить в подарок этот шанс сравнять счет с пенальти на восьмой добавленной. Шимон Марчиняк судил финал ЧМ-2022. Томаш Квятковски ассистировал на ВАР – опытная и весьма уважаемая пара арбитров. А это должно быть расценено как одна огромная ошибка с их стороны. Мы просим того, чтобы наши судьи и видеоассистенты были последовательны в принятии решений.

Мы видели в прошлом матче, как мяч стукнулся о бедро Льюиса Майли и затем попал в руку, которая была слегка отставлена от корпуса. Квятковски тогда решил не вызывать Марчиняка к монитору для просмотра. Это почти идентичный эпизод: мяч рикошетит от груди Тино Ливраменто и попадает в его локоть. Но на этот раз Квятковски советует смотреть видеоповтор.

У монитора Марчиняк убеждается, что рука Ливраменто вытянута – ввиду специфического ракурса, который ему демонстрирует ВАР.

Было не так, угол обзора из-за ворот четко доказал это. Благодаря телетрансляции все видели ракурс из-за ворот, а ВАР его Марчиняку не показывал.

Ливраменто не увеличивал площадь тела. Его рука находилась в естественном положении с учетом движения, которое он совершал. У него не было времени отреагировать на отскок, и такой пенальти противоречил указаниям УЕФА».

Радикальный взгляд.

Все детали момента и подробности ничьей «ПСЖ» с «Ньюкаслом» – тут

«ПСЖ» чудом спасся, «Дортмунд» – лучший в группе смерти, «Барса» наконец-то в плей-офф, у «Сити» мегакамбэк. Главное в ЛЧ

Фото: Michal Chwieduk/Global Look Press

41 комментарий
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Kolonoskop
Ответ Djeday
Судили финал ЧМ-2022. Умеют делать результат для тех, кому надо
в смысле? не смогли же, 2 пенки поставили и всё равно не хватило...
+77
-18
+59
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Djeday
Судили финал ЧМ-2022. Умеют делать результат для тех, кому надо
+78
-36
+42
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ezheloko
Нас ждет очередной пересмотр правил про игру рукой. Сто пятьдесят восьмой за последние пять лет.
+37
0
+37
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igls54
Левый пеналь, как и восемь добавленных минут, впрочем
+34
-3
+31
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Denchik_RED-BLUE
Ответ Djeday
Судили финал ЧМ-2022. Умеют делать результат для тех, кому надо
Ну да, тогда два пенальти Мбаппе дали, вчера еще один, а он все равно результата не приносит
+26
-12
+14
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Антон Киселёв
Ответ Mihmesh35
При том, что если арбитр на ВАР подзывает главного к монитору, это интерпретируется как явная ошибка судьи, которую следует рассмотреть и вероятнее всего, изменить решение
Главный может как изменить, так и оставить своё решение, пенальти поставил именно он после просмотра. Поэтому и за ошибки он отвечает в первую очередь. А если главный судья меняет решение под давлением, будь то мнение ВАР или свист с трибун, то ему вообще не место в больших матчах
+14
0
+14
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Птюч, Ёж.
Ответ Антон Киселёв
А причём тут судья ВАР, если окончательное решение всё равно за главным?
ну так главный и принял решение исходя из того повтора, который ему показал ВАР.
+11
0
+11
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Антон Киселёв
А причём тут судья ВАР, если окончательное решение всё равно за главным?
+10
-2
+8
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Roman Betenya
Ответ Имя Фамилия
Для тех, кому тоже показалось, что у Клеттенбурга не все дома, не переживайте, он здоров! Просто как британский рефери, работавший в Саудовской Аравии главой местного судейского комитета, ради англо-саудовского Ньюкасла он и выстрел из ружья не признает за пеналь. Судью ВАР отстранили правильно, поскольку он проигнорировал два пенальти в штрафной Ньюкасла, а именно фол на Хакими и руку Майли. Если бы были какие-то вопросы по назначенному удару, то досталось бы и Марчиняку. В статье и в комментариях как обычно будут обсуждать что угодно, кроме правил. Но на сегодняшний в правилах IFAB об игре рукой, которые использует УЕФА, нет ни слова про какие-либо рикошеты, которые спасали бы от пенальти. А те рекомендации, которые летом сформировала комиссия, были только на стадии обсуждения, и были отклонены ФИФА из-за своей абсурдности. По реальным правилам, которые действуют в данный момент, Ливраменти сыграл небрежно, высоко задрал руки и МАКСИМАЛЬНО увеличил площадь своего тела. Он фактически закрыл нападающему обзор и перекрыл руками основное направление для передачи. И только он виноват в этом пенальти. Как должен играть защитник в такой ситуации можно увидеть на примере более опытного Триппьера с противоположного фланга: https://i.postimg.cc/05zd6tR1/image.png Также отмечу как образцово играли защитники ПСЖ при пропущенных голах, хотя могли так же махать руками, закрывая обзор сопернику: https://i.postimg.cc/Y2ZhyLzK/image.png https://i.postimg.cc/15YcBrvG/image.png https://i.postimg.cc/bw4Bdhb2/image.png Что касается статьи, за такое однобокое изложение информации с кучей домыслов и сокрытием ключевых фактов, однозначно минус. Как минимум процитировать действующие правила IFAB и упомянуть англо-саудовский бэкгрануд Клеттенбурга, в таком материале нужно обязательно. Это уже не первый материал про этот матч, и до сих пор вы даже не упомянули о предыдущих нарушениях в штрафной Ньюкасла, даже не говоря о симуляциях за её пределами. Спортс как обычно распространяет дезинфу.
"Фол на Хакими"? Ну не надо так позориться и придумывать несуществующие события. Зачем было катать эту простыню, если начинаешь её с вранья?
+10
-2
+8
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Nikolay Civic
Ответ Mihmesh35
Если бы арбитр на ВАР не подозвал главного, то никакого пенальти и в помине не было, так что виноват именно ВАР
Я думаю виноваты бабушка судьи и изготовитель свистков для судей.
Ведь если бы бабушка не родила маму судьи, а та потом судью, то пенальти бы он не свистнул. И если бы у него не было свистка, то он тоже бы пенальти не свистнул
+8
-1
+7
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Mihmesh35
Ответ Антон Киселёв
А причём тут судья ВАР, если окончательное решение всё равно за главным?
При том, что если арбитр на ВАР подзывает главного к монитору, это интерпретируется как явная ошибка судьи, которую следует рассмотреть и вероятнее всего, изменить решение
+11
-5
+6
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A.R.M
Всегда будет лазейки в правилах, без этого они не смогут контролировать результат. При ВАР например как в волейболе, нужно дать команде ограниченные попытки которые сгораются при неверном использование. А так я помню матчи, когда судьи умышленно не давали, или же давали сомнительные пенальти. Как например матч 1990г СССР- Аргентина, Марадона выбивает мяч рукой летящий в собственные ворота. Матч Англия- Аргентина божья рука Марадоны,2018г Бразилия -Бельгия не дает аж 2 пенальти как минимум и Бразилия едет домой. 2022г Хорватия- Бразилия, хорват чисто играет рукой и только судьи ничего не видят, как и многие нарушения Хорватов. Барселона -ПСЖ 6-1, Челси- Барселона 0-1, Реал- Бавария, КА Бразилия - Аргентина. Можно вспомнить много матчей, где я думаю судьи в месте с ФИФА и с УЕФА умышленно и грязно делали нужный им результат. Все это прекратится, если судей будут по жизненно отстранять с конфискацией имущество. А так какие бы законы правовые не придумают, богатенькие и влиятельные особи будут покупать матчи.
+3
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Maks Gulev
ПСЖ с такой игрой точно не заслуживают плей-офф
+2
0
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Kit244098
Все думали, что при ВАРе судейство станет более честным. Ан шиш)) Заинтересованным сторонам стало просто проще манипулировать результатом. Только и всего))
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joseph.kowalsky
Ответ Lavinka
Почему никто не говорит что был пенальти на Хакими ???
Потому что его там не было, лол
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Геннадий Туник
Чем больше попыток детализировать правило игры рукой,тем больше споров! Нужно вернуться к тем временам,когда было чёткое разграничение-игра рукой или попадание мяча в руку.
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Dszubov
Ответ Руслан Мухамадиев
Целая плеяда судейских ошибок.
Барсу в январе 2016 вытягивали в ЛЧ?
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Alan Lloyd
Ответ Руслан Мухамадиев
Да очевидно, что ПСЖ за уши вытягивают. Как Барсу в январе 2016.
А что было в январе 16?
+1
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Janture Beckjan
Ответ Имя Фамилия
Для тех, кому тоже показалось, что у Клеттенбурга не все дома, не переживайте, он здоров! Просто как британский рефери, работавший в Саудовской Аравии главой местного судейского комитета, ради англо-саудовского Ньюкасла он и выстрел из ружья не признает за пеналь. Судью ВАР отстранили правильно, поскольку он проигнорировал два пенальти в штрафной Ньюкасла, а именно фол на Хакими и руку Майли. Если бы были какие-то вопросы по назначенному удару, то досталось бы и Марчиняку. В статье и в комментариях как обычно будут обсуждать что угодно, кроме правил. Но на сегодняшний в правилах IFAB об игре рукой, которые использует УЕФА, нет ни слова про какие-либо рикошеты, которые спасали бы от пенальти. А те рекомендации, которые летом сформировала комиссия, были только на стадии обсуждения, и были отклонены ФИФА из-за своей абсурдности. По реальным правилам, которые действуют в данный момент, Ливраменти сыграл небрежно, высоко задрал руки и МАКСИМАЛЬНО увеличил площадь своего тела. Он фактически закрыл нападающему обзор и перекрыл руками основное направление для передачи. И только он виноват в этом пенальти. Как должен играть защитник в такой ситуации можно увидеть на примере более опытного Триппьера с противоположного фланга: https://i.postimg.cc/05zd6tR1/image.png Также отмечу как образцово играли защитники ПСЖ при пропущенных голах, хотя могли так же махать руками, закрывая обзор сопернику: https://i.postimg.cc/Y2ZhyLzK/image.png https://i.postimg.cc/15YcBrvG/image.png https://i.postimg.cc/bw4Bdhb2/image.png Что касается статьи, за такое однобокое изложение информации с кучей домыслов и сокрытием ключевых фактов, однозначно минус. Как минимум процитировать действующие правила IFAB и упомянуть англо-саудовский бэкгрануд Клеттенбурга, в таком материале нужно обязательно. Это уже не первый материал про этот матч, и до сих пор вы даже не упомянули о предыдущих нарушениях в штрафной Ньюкасла, даже не говоря о симуляциях за её пределами. Спортс как обычно распространяет дезинфу.
Не обращай внимания, минусы ставят чисто болельщики Ньюкасла или просто хейтеры ПСЖ. Когда парижане вылетеле от судьи 1-6 никто так сильно не топил за справедливость, все лишь хотят видеть крах этого клуба и все.
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Имя Фамилия
Ответ Roman Betenya
"Фол на Хакими"? Ну не надо так позориться и придумывать несуществующие события. Зачем было катать эту простыню, если начинаешь её с вранья?
🤡
https://youtu.be/h7ffHavpL58?t=191
+3
-3
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Имя Фамилия
Ответ Maks Gulev
ПСЖ с такой игрой точно не заслуживают плей-офф
С ТАКОЙ игрой это с какой? Один из самых мощных матчей за всю эту ЛЧ.
+3
-3
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Ильнур Хасанов
Ответ Имя Фамилия
С ТАКОЙ игрой это с какой? Один из самых мощных матчей за всю эту ЛЧ.
Очень смешно
+1
-1
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Maks Gulev
Ответ Имя Фамилия
С ТАКОЙ игрой это с какой? Один из самых мощных матчей за всю эту ЛЧ.
смешно, у ПСЖ было куча моментов и куча плохих завершений
0
0
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Имя Фамилия
Ответ Maks Gulev
смешно, у ПСЖ было куча моментов и куча плохих завершений
Из твоих же слов они отыграли хорошо и не повезло только с реализацией.
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Maks Gulev
Ответ Имя Фамилия
Из твоих же слов они отыграли хорошо и не повезло только с реализацией.
если бы забили парочку голов, тогда конечно хорошо, а раз не смогли забить в очевидных моментах то это плохо, но конечно Поуп тоже сыграл свою роль
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Alan Lloyd
Ответ Руслан Мухамадиев
Целая плеяда судейских ошибок.
Барселона в январе 16 выиграла Атлетико 2:1, Атлетик 6:0 и Гранаду 4:0. Пытаюсь понять, что там произошло в 3 играх, где забили 12 голов с плеядой судейский ошибок.
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Руслан Мухамадиев
Ответ Alan Lloyd
А что было в январе 16?
Целая плеяда судейских ошибок.
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Олег Растегаев
Ответ Птюч, Ёж.
ну так главный и принял решение исходя из того повтора, который ему показал ВАР.
Именно, что из того, что показали. А не весь момент в динамике.
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Антон Киселёв
Ответ Maksim1302
ВАР показал эпизод не в повальном ракурсе
Ну если так, то можно согласиться с его критикой
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Maksim1302
Ответ Антон Киселёв
А причём тут судья ВАР, если окончательное решение всё равно за главным?
ВАР показал эпизод не в повальном ракурсе
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Satyr77
Италия-Украина. Не хочу, не позову)))) Не так ли, чифир ????
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Я и моя собака
Просматривая Var, Марчиняк словно показывает, где должны были находиться руки защитника)
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Lavinka
Почему никто не говорит что был пенальти на Хакими ???
+1
-1
0
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timerassl
Пока там на верхушке не захотят изменить правила и дать четкие формулировки , этого не произойдет
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Н.Ф.
По телеку не показали, какой ракурс ВАР предложил судье.
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