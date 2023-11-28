👏 Роналду попросил отменить пенальти на себе. Момент дня!
Браво.
0:0 – «Аль-Наср» сыграл вничью с иранским «Персеполисом» в азиатской ЛЧ.
Уже на 2-й минуте прогремел главный хайлайт: хавбек иранцев Соруш Рафиеи сфолил на Криштиану Роналду, главный арбитр Ма Нинг сразу показал на точку. Но португалец сам попросил не назначать пенальти.
Неожиданно, да?
Криштиану сразу показал – нет, пенальти не было.
Сразу пошел к китайскому арбитру.
Расталкивал соперников. Даже они не ждали такого жеста от легенды.
Пенальти отменили после просмотра ВАР. Соруш и правда не касался Криштиану.
Португалец упал сам. Все справедливо.
Как там Криштиану?
Все хорошо.
● Роналду – лучший бомбардир саудовского чемпионата: у португальца 15 мячей за 13 игр, еще семь ассистов. Феноменальная статистика. Ближайший преследователь – Александар Митрович из «Аль-Хилаля», у серба 11 голов.
● Всего за «Аль-Наср» португалец забил 38 мячей и отдал 11 голевых – в 44 матчах. Криш уже пятый в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Лидирует форвард Мохаммад Аль-Сахлауи – там 123 гола за 259 игр.
● Криштиану набрал 60+ очков за 2023-й – впервые за пять лет и уже 10-й раз в карьере. Ранее он покорял эту отметку девять лет подряд: с 2010 по 2018-й. Лучший результат – 69 голов и 15 голевых в 2013 году.
«Аль-Наср» давно вышел в плей-офф азиатской ЛЧ с первого места: три мяча уложил Роналду, но его с шестью голами обогнал Андерсон Талиска.
● «Аль-Наср» не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед, 2 ничьих – в чемпионате, Кубке (две победы: над «Ухудом» – 5:1, «Аль-Иттифаком» – 1:0) и ЛЧ.
В чемпионате команда Роналду идет второй – и отстает от «Аль-Хилаля» на три очка. Уже 1 декабря – очный матч между лидерами.
- Дата проведения
- 27 ноября, 21.00, «King Saud University Stadium»
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Аль-Наср Эр-Рияд –
Аль-Акиди, Аль-Ганам (Аль-Хассан, 85), Лапорт, Аль-Авджами, Яхья, Брозович, Отавио, Аль-Наджи (Аль-Фатиль, 21), Мане, Гариб, Роналду (Маран, 78).
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Персеполис –
Бейранванд, Эсмаилифар, Гвелесиани, Канаанизадеган, Немати, Тораби, Рафиеи (Asadbeigi, 90), Риги (Hanonov, 90), Сарлак (Бауи, 71), Алишах (Sourgi, 85), Захеди (Садеги, 72).
- Удаление:
- Аль-Авджами (17).
Фото: East News/Fayez NURELDINE / AFP
Величие Роналду и Месси подтверждается даже в том, насколько у них фанатики уехавшие ) Таких больше ни у кого нет. Ну ладно, у Загитовой что-то похожее на спортсе )
Промолчи он, ничего не скажи- "....ну конечно ,что он ещё может кроме левых пенок забивать/ ...хха даже левую пенку промазал..."
Сказал: "....ну естественно, выпендривается как всегда...."
Взял мяч поставил на точку у своих ворот:"...а как же, поставить каждый чудак может, нет что бы забить...."
Ни стыда, ни совести.