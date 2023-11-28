Вы это видели?
Блог

👏 Роналду попросил отменить пенальти на себе. Момент дня!

Персеполис Персеполис
Лига чемпионов Азии Лига чемпионов Азии
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Браво.

0:0 – «Аль-Наср» сыграл вничью с иранским «Персеполисом» в азиатской ЛЧ.

Уже на 2-й минуте прогремел главный хайлайт: хавбек иранцев Соруш Рафиеи сфолил на Криштиану Роналду, главный арбитр Ма Нинг сразу показал на точку. Но португалец сам попросил не назначать пенальти.

Неожиданно, да?

Криштиану сразу показал – нет, пенальти не было.

Сразу пошел к китайскому арбитру.

Расталкивал соперников. Даже они не ждали такого жеста от легенды.

Пенальти отменили после просмотра ВАР. Соруш и правда не касался Криштиану.

Португалец упал сам. Все справедливо.

Как там Криштиану?

Все хорошо.

● Роналду – лучший бомбардир саудовского чемпионата: у португальца 15 мячей за 13 игр, еще семь ассистов. Феноменальная статистика. Ближайший преследователь – Александар Митрович из «Аль-Хилаля», у серба 11 голов.

● Всего за «Аль-Наср» португалец забил 38 мячей и отдал 11 голевых – в 44 матчах. Криш уже пятый в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Лидирует форвард Мохаммад Аль-Сахлауи – там 123 гола за 259 игр.

● Криштиану набрал 60+ очков за 2023-й – впервые за пять лет и уже 10-й раз в карьере. Ранее он покорял эту отметку девять лет подряд: с 2010 по 2018-й. Лучший результат – 69 голов и 15 голевых в 2013 году.

«Аль-Наср» давно вышел в плей-офф азиатской ЛЧ с первого места: три мяча уложил Роналду, но его с шестью голами обогнал Андерсон Талиска.

● «Аль-Наср» не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед, 2 ничьих – в чемпионате, Кубке (две победы: над «Ухудом» – 5:1, «Аль-Иттифаком» – 1:0) и ЛЧ. 

В чемпионате команда Роналду идет второй – и отстает от «Аль-Хилаля» на три очка. Уже 1 декабря – очный матч между лидерами.

Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия – Персеполис Иран 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
27 ноября, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Аль-Наср Эр-РиядАль-Акиди, Аль-Ганам (Аль-Хассан, 85), Лапорт, Аль-Авджами, Яхья, Брозович, Отавио, Аль-Наджи (Аль-Фатиль, 21), Мане, Гариб, Роналду (Маран, 78).
ПерсеполисБейранванд, Эсмаилифар, Гвелесиани, Канаанизадеган, Немати, Тораби, Рафиеи (Asadbeigi, 90), Риги (Hanonov, 90), Сарлак (Бауи, 71), Алишах (Sourgi, 85), Захеди (Садеги, 72).
Предупреждения:
Захеди (43), Алишах (44), Рафиеи (45), Брозович (59).
Удаление:
Аль-Авджами (17).

Фото: East News/Fayez NURELDINE / AFP

130 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Ответ кашкаКа
Смешно читать наезды). Что с того, что было раньше? Вы вот трахали баб, а потом женились, значит лживые подлецы после этого или до? Или, если дальше все благородно, то стали другими, хорошими, праведными? Жизнь покажет?)
Всмысле трахали баб? Я думал на спортсе только настоящие мужики сидят
+225
-3
+222
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artmann
Ответ Михаил1970
А Месси вынес ребенка из горящего дома!
С пенальти.
+134
-5
+129
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кашкаКа
Смешно читать наезды). Что с того, что было раньше? Вы вот трахали баб, а потом женились, значит лживые подлецы после этого или до? Или, если дальше все благородно, то стали другими, хорошими, праведными? Жизнь покажет?)
+101
-25
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Поразительно, везде писать "Месси, Пеле, Марадона" только в таком порядке, как нечто сакральное. И прибегать в комменты под каждое действие неинтересного футболиста, который уже на пути на свалку истории.🤣
+62
-11
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Веселый денек
алегу настолько больно от величия португальца, что бедолаге 24 на 7 приходится страдать на ветках оного, шоб доказать нам, незрячим, как же велик его божок и как же плох и неинтересен Роналду
+53
-18
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
Как недалекий может кого-то троллить? :)
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
А Месси вынес ребенка из горящего дома!
+30
-9
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Сейчас вот задумался. Когда Месси и Роналду завершат карьеры и инфоповодов о них станет сильно меньше, у многих из их фанатиков смысл жизни ведь потерян будет. Сейчас то хотя бы каждый день на спортсе пылесосят друг друга, а что дальше будет? Как им после жить? 🤔
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael_the_creator
Знатно обоссал хейтеров в очередной раз
+33
-21
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Betenya
Ничего, хэйтеры и тут отыщут подвох. Как говорится, кое-кто с пятаком везде грязь найдёт :)
+20
-10
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Ответ Мельников Михаил
Как жить? Хм... Холланд и Мбаппе?
нее, близко не тот уровень. До сих пор на сайте нет группировок из фанатиков того или другого. При том, что оба на топ-уровне играют не первый год.
Величие Роналду и Месси подтверждается даже в том, насколько у них фанатики уехавшие ) Таких больше ни у кого нет. Ну ладно, у Загитовой что-то похожее на спортсе )
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
учись упорно
Весь этот фэйр плей скрипит на зубах. Когда играют матчи ЛЧ или ЧМ никто не признается даже в том что мяч от него в аут вышел, не то пеналь отменить. А в карьере КР было столько моментов для признания, что тетрадки общей не хватит записать. Он крутой атлет и неплохой актер) хотя до таланта Неймара не дотягивает конечно
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maximus007
Респект✊🏻
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antivse-2
Красава Роналду, что ни день, то очередной повод для взрыва пятых точек у мессилизов!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
koshaus
Ответ Заборостроитель
Поразительно, везде писать "Месси, Пеле, Марадона" только в таком порядке, как нечто сакральное. И прибегать в комменты под каждое действие неинтересного футболиста, который уже на пути на свалку истории.🤣
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны" - это про таких особей
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритка
Да прекрасно он понимал что пенальти отменит ВАР вот и решил на этом лайкосов словить
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Абхалимов
Алёг тут? Уже намазал писанины про карлика ?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
Простите, троллинг на опережение, видимо?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кашкаКа
Ответ Оригинальный Ник
Всмысле трахали баб? Я думал на спортсе только настоящие мужики сидят
Мой ник оригинальнее)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ учись упорно
Весь этот фэйр плей скрипит на зубах. Когда играют матчи ЛЧ или ЧМ никто не признается даже в том что мяч от него в аут вышел, не то пеналь отменить. А в карьере КР было столько моментов для признания, что тетрадки общей не хватит записать. Он крутой атлет и неплохой актер) хотя до таланта Неймара не дотягивает конечно
Игорь Нетто.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Мартыхин
Знатно поджог одно место хейтерам
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алар
Герой теперь)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
добрый грек
У Криша тут ситуация безвыходная. Чтобы он не сделал, на спортсе найдутся "эксперты"
Промолчи он, ничего не скажи- "....ну конечно ,что он ещё может кроме левых пенок забивать/ ...хха даже левую пенку промазал..."
Сказал: "....ну естественно, выпендривается как всегда...."
Взял мяч поставил на точку у своих ворот:"...а как же, поставить каждый чудак может, нет что бы забить...."
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isshin88
Роналду отказывается от пенальти, а Месси на левых пенальти и прочих непонятных судейских решениях выиграл чемпионат мира, а теперь надменно всем на это указывает.
Ни стыда, ни совести.
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Сильвестров
Ключевое в новости - Аль-насср уже давно вышел из группы. Посмотрел бы на поведение Роналду, если бы позиция в группе была подвешенной
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Shaolin
Ответ Михаил1970
А Месси вынес ребенка из горящего дома!
Да Месси вообще тащит все, что плохо лежит и к полу не приколочено, левые кубки, чужие ЗМ, теперь и за детей принялся7
+17
-16
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Dubovik
Ответ Веселый денек
алегу настолько больно от величия португальца, что бедолаге 24 на 7 приходится страдать на ветках оного, шоб доказать нам, незрячим, как же велик его божок и как же плох и неинтересен Роналду
Он и аф 007 две главные фанатки португальцы, ни одной новости о нем не упускают
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg
Почему то он Гане пробивал пенку, не просил отменить. Про голы с офсайдов уже тут все писали и тд. Всего не перечислишь, слишком много было чего следовало бы отменить. А тут в лиге двора решил сыграть в благородство) Знатоки на спортс ру писали что это ЖК и возможная дисква за симуляцию. Может в этом все дело?)))
Фаны Месси помнят походу все матчи Роналду. Судьба такая, ниче не поделаешь.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Сергеевич
Нырнул по старой привычке. Мышцы то помнят. Потом подумал, что харам, могут и карточку дать. И решил в благородство поиграть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Gavrishov
Неожиданно, но достойно!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
чакСЕВЕРНАЯкореа
Почти как величественный аргентинский недо,только наоборот.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ Dmitry Shaolin
Да Месси вообще тащит все, что плохо лежит и к полу не приколочено, левые кубки, чужие ЗМ, теперь и за детей принялся7
Может и придётся - в сети прошла информация, что его жена подаёт на развод. Видимо, устала так жить - среди обмана и самолюбования.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaviknat
Признался, что касания не было и упал сам. А желтая за симуляцию?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ Aleksandr Dubovik
Ой ладно, не сильно он его ударил, да и вообще ригорбека сам напросился
!!!!! Спровоцировал, под горячую руку!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Shaolin
Ответ Oleg
И детей не бил и телефоны им не разбивал, женщин не насиловал, голы с метровых офсайдов в судейских лч не забивал.
Про изнасилованных женщин - даже фанаты Месси не напишут, ну не настолько тупые. Ребенка ударил по руке, но он не видел чья там рука с телефоном лезет ему в окровавленную ногу снимать - я бы может ногой со всей дури пнул по этой руке, а он аккуратно телефончик выбил, красавчик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Заборостроитель
Поразительно, везде писать "Месси, Пеле, Марадона" только в таком порядке, как нечто сакральное. И прибегать в комменты под каждое действие неинтересного футболиста, который уже на пути на свалку истории.🤣
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ LeSang
А как именно?) Ударить ребенка-аутиста, платить откупные за изнасилование, симулировать как только можно всю свою карьеру, вопить на своих одноклубников, забирать все пеналиштрафные? Нет. Так Месси не умеет.
Не-е! Он только на соперников вопить умеет. Ну и, строить рожки человеку, годящемуся ему в отцы, а потом рассуждать, с "умным - умным" видом, об УВАЖЕНИИ к СТАРШИМ (!!!). Такого Криш точно не умеет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дементьев
Показуха блин, в колхозе решил благородство показать.
+16
-16
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ Oleg
В финале Франции, а что?
Не позорься с игры я имел в виду не в пустые и не пенальти
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Djeday
Ответ Oleg
Его крах на ЧМ уже ничто не перекроет.
куда уж там до пиццееда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ Отец Абду
https://youtu.be/_251r7fjvGQ?si=mewx8EyYh98al9F0 В этом матче тоже попросил отменить пенальти, но судья негодяй все таки поставил:)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ Михаил1970
А Месси вынес ребенка из горящего дома!
А еще двадцать лет назад бабушку через дорогу перевел!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pospishil
А ведь мудрость все-таки приходит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Dubovik
Ответ LeSang
А как именно?) Ударить ребенка-аутиста, платить откупные за изнасилование, симулировать как только можно всю свою карьеру, вопить на своих одноклубников, забирать все пеналиштрафные? Нет. Так Месси не умеет.
Ой ладно, не сильно он его ударил, да и вообще ригорбека сам напросился
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Киселёв
Ответ Oleg
Я не оспариваю ибо на матчах работают более компетентные люди) Это , как памятку , надо выбить на лбу фанатов роналду, когда они свою боль и обиду пытаются невелировать теориями заговоров)))
Да, а потом решения этих компетентных людей проверяются) именно поэтому компетентный Эвребе после одного матча пропал из большого футбола, а его имя стало нарицательным🤣
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ Бьорн Дэли
Ну тут как раз все логично, они короли. Вы же не думаете короновать не чемпиона мира?
Нет, мы собираемся короновать лучшего бомбардира в истории футбола. Просто ждем 900. Футбол - это, в первую очередь, голы. Поэтому кто больше всех забил, тот и король. Все логично, не так ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ Antivse-2
Красава Роналду, что ни день, то очередной повод для взрыва пятых точек у мессилизов!
И чем дальше, тем больше будет поводов. Только они этого пока не понимают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мельников Михаил
Ответ Рашпель793
Сейчас вот задумался. Когда Месси и Роналду завершат карьеры и инфоповодов о них станет сильно меньше, у многих из их фанатиков смысл жизни ведь потерян будет. Сейчас то хотя бы каждый день на спортсе пылесосят друг друга, а что дальше будет? Как им после жить? 🤔
Как жить? Хм... Холланд и Мбаппе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippa
ждем интервью от Моргана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий