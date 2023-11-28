👏 Роналду попросил отменить пенальти на себе. Момент дня!

Браво.

0:0 – «Аль-Наср» сыграл вничью с иранским «Персеполисом» в азиатской ЛЧ.

Уже на 2-й минуте прогремел главный хайлайт: хавбек иранцев Соруш Рафиеи сфолил на Криштиану Роналду, главный арбитр Ма Нинг сразу показал на точку. Но португалец сам попросил не назначать пенальти.

Неожиданно, да?

Криштиану сразу показал – нет, пенальти не было.

Сразу пошел к китайскому арбитру.

Расталкивал соперников. Даже они не ждали такого жеста от легенды.

Пенальти отменили после просмотра ВАР. Соруш и правда не касался Криштиану.

Португалец упал сам. Все справедливо.

Как там Криштиану?

Все хорошо.

● Роналду – лучший бомбардир саудовского чемпионата: у португальца 15 мячей за 13 игр, еще семь ассистов. Феноменальная статистика. Ближайший преследователь – Александар Митрович из «Аль-Хилаля», у серба 11 голов.

● Всего за «Аль-Наср» португалец забил 38 мячей и отдал 11 голевых – в 44 матчах. Криш уже пятый в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Лидирует форвард Мохаммад Аль-Сахлауи – там 123 гола за 259 игр.

● Криштиану набрал 60+ очков за 2023-й – впервые за пять лет и уже 10-й раз в карьере. Ранее он покорял эту отметку девять лет подряд: с 2010 по 2018-й. Лучший результат – 69 голов и 15 голевых в 2013 году.

«Аль-Наср» давно вышел в плей-офф азиатской ЛЧ с первого места: три мяча уложил Роналду, но его с шестью голами обогнал Андерсон Талиска.

● «Аль-Наср» не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед, 2 ничьих – в чемпионате, Кубке (две победы: над «Ухудом» – 5:1, «Аль-Иттифаком» – 1:0) и ЛЧ.

В чемпионате команда Роналду идет второй – и отстает от «Аль-Хилаля» на три очка. Уже 1 декабря – очный матч между лидерами.

Фото: East News/Fayez NURELDINE / AFP