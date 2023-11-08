Суперматч в Милане: гол через себя, победный от Жиру своим. «ПСЖ» пострадал от камбэка

В группе бардак.

Главная вывеска четвертого тура Лиги чемпионов – «Милан» против «ПСЖ». И масса событий – гол «Милану» от экс-игрока «Интера», мяч через себя, победный гол 37-летнего Жиру. Это было суперсобытийно!

Обмен голами за 15 первых минут: Шкриньр снова помешал «Милану», Леау ответил красиво

Милан Шкриньяр сыграл 246 матчей за «Интер» – и забил «Милану» даже после ухода от соперников по дерби. Вот так выглядит счастливое одиночество в чужой штрафной – и ведь никакого офсайда, потому что словенец выбежал из глубины на скидку партнера.

Шкриньяр забил на восьмой минуте, Рафаэл Леау сравнял на 12-й.

Оливье Жиру мощно пробил в Джанлуиджи Доннарумму – а Леау идеально сложился, чтобы ударить через себя в падении при относительно удобном отскоке.

Такой шикарный первый гол «Милана» в этой ЛЧ!

До этого дня в ЛЧ четыре гола из шести «ПСЖ» забил в первые 15 минут второго тайма. А в Милане в этот же промежуток – пропустил! Да еще и после комбинации от французов: Тео Эрнандес навесил на Жиру – и тот вбил головой.

Перед этим Леау столкнулся в штрафной с Ашрафом Хакими и за голом Жиру наблюдал сидя.

Француз Жиру забил чемпиону Франции, в общем-то своим – тоже сюжет.

Оливье теперь – самый возрастной француз с голом в ЛЧ, ему 37 лет и 38 дней. Он опередил Лорана Блана (36 лет и 338 дней), защитник забивал осенью 2002-го в Греции, там «МЮ» играл с «Олимпиакосом». Жиру к тому моменту только-только исполнилось 16.

А еще у Жиру уже восьмой гол головой в 2023-м. Начинал с мячей «Сассуоло», «Торино», «Салернитане» и «Сампдории», а потом перешел на соперников помощнее: «Ювентус», дважды «Наполи», а теперь «ПСЖ».

Волевая победа «Милана» – первая с 2009-го. Запутали всю группу

«Милан» вскоре после гола Жиру чуть не забил еще раз – со штрафного мощно бил Эрнандес, но выручил Доннарумма. В «ПСЖ» моменты были еще у Шкриньяра, у Усмана Дембеле, у Ли Кан Ина, и, конечно, Килиан Мбаппе пытался. Но миланцы выдержали и победили 2:1.

Это после трех поражений в четырех матчах!

У «Милана» первая аж с 2009-го волевая победа в группе ЛЧ – тогда получилось обыграть «Реал» 3:2 несмотря на гол Ройстона Дренте, потог дубль Алешандре Пато. У «ПСЖ» два поражения в ЛЧ за три матча – столько же они проигрывали в 18 играх до этого. У парижан три подряд выездных поражения в Лиге чемпионов, если считать с весенней «Баварией» – такое впервые с 2018-го.

Ситуация в группе теперь запутана полностью – то, чего многие хотели после жеребьевки. Лидирует вообще «Боруссия», «ПСЖ» второй, а «Милан» приблизился вплотную.

В следующем туре «ПСЖ» примет «Ньюкасл», а «Милан» – «Боруссию», в последнем – немцы сыграют дома с французами, англичане – на своем поле с итальянцами. Шансы на выход остаются у всех.