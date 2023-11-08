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Суперматч в Милане: гол через себя, победный от Жиру своим. «ПСЖ» пострадал от камбэка

Милан Милан
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Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Милан Шкриньяр Милан Шкриньяр
ПСЖ ПСЖ
Оливье Жиру Оливье Жиру
Футбол Футбол

В группе бардак.

Главная вывеска четвертого тура Лиги чемпионов – «Милан» против «ПСЖ». И масса событий – гол «Милану» от экс-игрока «Интера», мяч через себя, победный гол 37-летнего Жиру. Это было суперсобытийно!

Обмен голами за 15 первых минут: Шкриньр снова помешал «Милану», Леау ответил красиво

Милан Шкриньяр сыграл 246 матчей за «Интер» – и забил «Милану» даже после ухода от соперников по дерби. Вот так выглядит счастливое одиночество в чужой штрафной – и ведь никакого офсайда, потому что словенец выбежал из глубины на скидку партнера.

Шкриньяр забил на восьмой минуте, Рафаэл Леау сравнял на 12-й.

Оливье Жиру мощно пробил в Джанлуиджи Доннарумму – а Леау идеально сложился, чтобы ударить через себя в падении при относительно удобном отскоке.

Такой шикарный первый гол «Милана» в этой ЛЧ!

До этого дня в ЛЧ четыре гола из шести «ПСЖ» забил в первые 15 минут второго тайма. А в Милане в этот же промежуток – пропустил! Да еще и после комбинации от французов: Тео Эрнандес навесил на Жиру – и тот вбил головой.

Перед этим Леау столкнулся в штрафной с Ашрафом Хакими и за голом Жиру наблюдал сидя.

Француз Жиру забил чемпиону Франции, в общем-то своим – тоже сюжет.

Оливье теперь – самый возрастной француз с голом в ЛЧ, ему 37 лет и 38 дней. Он опередил Лорана Блана (36 лет и 338 дней), защитник забивал осенью 2002-го в Греции, там «МЮ» играл с «Олимпиакосом». Жиру к тому моменту только-только исполнилось 16.

А еще у Жиру уже восьмой гол головой в 2023-м. Начинал с мячей «Сассуоло», «Торино», «Салернитане» и «Сампдории», а потом перешел на соперников помощнее: «Ювентус», дважды «Наполи», а теперь «ПСЖ».

Волевая победа «Милана» – первая с 2009-го. Запутали всю группу

«Милан» вскоре после гола Жиру чуть не забил еще раз – со штрафного мощно бил Эрнандес, но выручил Доннарумма. В «ПСЖ» моменты были еще у Шкриньяра, у Усмана Дембеле, у Ли Кан Ина, и, конечно, Килиан Мбаппе пытался. Но миланцы выдержали и победили 2:1.

Это после трех поражений в четырех матчах!

У «Милана» первая аж с 2009-го волевая победа в группе ЛЧ – тогда получилось обыграть «Реал» 3:2 несмотря на гол Ройстона Дренте, потог дубль Алешандре Пато. У «ПСЖ» два поражения в ЛЧ за три матча – столько же они проигрывали в 18 играх до этого. У парижан три подряд выездных поражения в Лиге чемпионов, если считать с весенней «Баварией» – такое впервые с 2018-го.

Ситуация в группе теперь запутана полностью – то, чего многие хотели после жеребьевки. Лидирует вообще «Боруссия», «ПСЖ» второй, а «Милан» приблизился вплотную.

В следующем туре «ПСЖ» примет «Ньюкасл», а «Милан» – «Боруссию», в последнем – немцы сыграют дома с французами, англичане – на своем поле с итальянцами. Шансы на выход остаются у всех.

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Милан Италия – ПСЖ Франция 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Шкриньяр, 1:1 – 12 Рафаэл Леау, 2:1 – 50 Жиру.
МиланМеньян, Калабрия, Томори, Тиав, Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич (Флоренци, 90), Рейндерс, Муса (Крунич, 84), Рафаэл Леау (Окафор, 85), Жиру.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр (Барколя, 89), Эрнандес (Мукиеле, 65), Угарте (Фабиан Руис, 60), Витинья (Ли Кан Ин, 60), Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 60).
Предупреждения:
Витинья (24), Коло-Муани (29), Угарте (43), Эрнандес (55), Муса (66), Шкриньяр (80).

2 комментария

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Имя Фамилия
Я хоть и за ПСЖ, но хотелось, чтобы Милан прервал свою неудачную серию и вышел в плей-офф. Париж тоже отыграл здорово, могли забивать больше. Идеальный топ-матч с кучей опасных моментов. Теперь надо выносить БД и Ньюкасл и ждём два великих клуба в плей-офф.
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саша балан
Хороший матч в исполнении Милана, но ничего нового, опять выехали за счет великолепной четвёрки(Жиру,Леао,Тео,Меньян) . Еще понравилась игра Лофтус-Чика и то что почти смогли нейтрализовать Мбаппе.
+1
0
+1
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